《阳歌专栏》腾讯有望成虚拟运营商 与中移动合作

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯有望成虚拟运营商 与中移动合作**

正在酝酿的移动通信转售业务试点方案，令首批虚拟运营商究竟花落谁家备受关注，呼声最高的则是腾讯(0700.HK)。腾讯虽并未真正表示有这方面的意向，但这种有趣的可能性却真实存在，尤其是在该公司与中国移动(0941.HK)(CHL.N)最近发生了高调争执的背景下。移动通信转售业务试点方案展开后，应当会有至少六家虚拟运营商进入中国电信领域。本文中我们先来看看涉及整个中国电信行业状况的最新消息，然后再对虚拟运营商相关事宜加以详谈。

中国电信服务领域被大型国企持续垄断至少已有20年，几乎所有的移动、固话和宽带服务如今都已被中国移动、中国联通(0728.HK)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)这三家企业控制。为了向电信市场重新注入活力，工信部去年花了很多时间来研究相关改革计划，以便能将该市场向更多竞争者开放，包括外国企业。

相关计划的最新进展是，工信部准备开展试点方案，要求上述三大电信巨头至少向两家其他企业租赁网络，然后这些企业通过提供自有品牌的移动或固话服务来变成虚拟运营商，这意味着我们将很快看到冠以“腾讯移动”、“联想宽带”等名字的公司推出新的业务。

媒体报道称，工信部的试点方案很快就会正式推出，该部已在近期公布了征求意见稿。相关报道指出，此次公开征求意见的截止日期为2013年2月6日，试点时间初定为两年，方案要求拥有移动网络的基础电信业务经营者应保证在试点期间至少与两家转售企业签署合作协议。

我们再来看看腾讯的情况，该公司快速崛起的微信业务是其与中国移动起争执的导火索。微信允许用户通过移动互联网免费发送即时信息，威胁到中国移动的短信收入来源，而这又是该公司最大的收入来源之一，中国移动因此指责腾讯更像是个网络运营商，并借此迫使腾讯与其更多合作来解决争端。

最近又有报道称，腾讯与中国移动已在进行洽商，而洽商最可能出现的结果是，两家公司达成共享微信收入的协议。许多行业观察人士认为，这两家公司当前的洽商可能演变成更大规模的磋商，结果可能是腾讯最终作为移动虚拟运营商，与中国移动进行合作。

对两家公司而言，此类虚拟运营商性质的合作似乎是两全其美的解决方案，腾讯可借此立即获得面向移动用户推出自有产品的新平台，推出包括收费版微信、收费游戏及购物服务等产品。从中国移动角度看，这样的合作不仅能为其提供一个宝贵的新收入来源，还能让该公司获得一个强大的潜在合作伙伴，来帮助该公司发展其3G和4G网络。中国移动的4G网络仍在试行阶段，有望在今年年底开始提供商业服务。

以上种种表明，在新的虚拟网络运营商业务领域，中国移动与腾讯的合作将属于两全其美的明智之举，而这种合作很可能在今年晚些时候开始。不过，虽然腾讯与中国移动合作的可能性很高，但也不能完全排除该公司与中国联通或中国电信合作的可能性，这两家公司无疑也乐于引入腾讯作为他们的首批虚拟运营商合作方。

一句话：腾讯今年晚些时候很可能成为中国首批虚拟运营商之一，而合作对象则可能是中国移动。

**团购网站24券关门**

24券因与投资方发生分歧，10月“暂时”停业，随后的谈判失败，24券彻底关闭，反映团购业痛苦的整合进程，大家不会对此感到惊奇。不过其他一些团购网站还在运营确实让我感到意外，特别是拉手网。我曾预言，2012年底前，拉手网和一些团购巨头要么关门，要么被竞争对手收购。我的预言显然不成熟，很多团购网站继续艰难度日，尽管不清楚谁向他们提供着资金。

报导称，24券创始人兼CEO杜一楠委托其私人助理对外称，10月开始与投资方的谈判失败，目前已经将公司彻底关闭。杜一楠已经放弃了作为创始人的全部收益，而公司的所有事务已经转给投资方处理。杜一楠显然试图卖出公司，但找不到买家。24券目前仍有约300名员工。一个团购网站的梦想就这样悄然破灭了。24券找不到买家暗示资金充裕的企业在收购时非常挑剔，因为可供选择的企业很多。

拉手网沉寂了一段时间，其网站显示该公司还在运营。其主页陈列着团购标的，不怎么令人兴奋。团宝网也在运营，尽管去年有报导称该公司接近关门。我不知道这两家企业的财务状况如何，但我怀疑至少拉手网因资金短缺仍处在关门或被收购的边缘。我预计6月以前拉手网或窝窝团等公司或者被竞争对手收购或者关门，上半年团购业整合大体完成。

一句话：24券正式关门，后面还会有更多团购网站关门或被收购，团购业整合将在上半年大体结束。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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