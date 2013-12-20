《阳歌专栏》Tesla北京专卖店开业 携程涉足租车服务

资料图片：11月20日，在第43届东京车展上，Tesla Model S汽车轮毂上的公司标识。 REUTERS/Yuya Shino

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**Tesla北京专卖店开业 携程涉足租车服务**

我想在周末前谈论两则令人感兴趣的汽车行业消息，一则凸显了车企在华遭遇的法律障碍，另一则透出车辆租赁行业潜在的巨大商机。美国电动汽车制造商Tesla(TSLA.O)正式在华销售电动车，不过尚未解决中文商标之争，这也意味着该公司在进入中国市场后尚无正式的中文名称。在线旅游服务领军企业携程(CTRP.O)与汽车租赁业界新秀联手，开始涉足这一具备强劲增长潜力的领域。

这两则消息从本质上看互不相同，不过却都凸显了在中国汽车行业中那些瞄准细分市场的企业可能获得的巨大成长机会。全球主要汽车制造商目前都已在中国设厂生产。但是，在华设厂制造汽车需要巨额投资，其他企业于是努力寻觅细分市场。在线汽车信息服务商汽车之家（Autohome ）(ATHM.N)就是其中之一，上周成功登陆纽约证交所，给美国投资者讲了一个令人兴奋的成长故事。

现在，专注细分市场的美国电动汽车公司Tesla正式在中国开始销售电动车，尽管该公司仍身陷商标官司，并无正式中文名称。Tesla希望凭借自己时髦的设计和中国政府在促进新能源汽车消费方面的慷慨补贴，在中国市场赢得开门红。Tesla电动汽车在中国市场的预售已有数月，其正式上市备受期待。

中国商人占宝生于2006年在中国注册了Tesla和特斯拉商标，现在开口要价3,000万美元。这对Tesla这样规模的企业来说可谓一大笔钱。于是，这家公司决定不再等，直接使用英文名，不用中文译名在中国销售汽车。Tesla本周在北京的专卖店已经正式营业，销售Model S电动车，且开设了相关网站，不过都没有使用中文名。

如果我给这家公司做咨询服务，我会提议直接选择一个新的中文名，或者直接放弃中文名，让占宝生手握的商标一文不值。Tesla在中国市场仍是个新公司，鲜有消费者知道其此前读作“特斯拉”的中文名。这样能让这些商标抢注者得点教训！

另有媒体报道称，国内用车服务平台易到用车网宣布成功完成近6000万美元的新一轮融资，由携程和DCM领投。创业三年的易到用车网服务覆盖49个城市，并计划在未来一年再扩张一倍。

这次投资之后，携程表示将开始在自己网站的产品中提供易到用车网的服务，由此涉足汽车租赁业务。

我一直是携程的拥护者，我喜欢该公司经过深思熟虑后逐步进入其核心旅游业务的合理成长领域。携程自酒店预订起家，后来陆续介入飞机票和火车票预订以及假期打包服务，并正在强势进入移动业务领域。这次涉足汽车租赁服务看起来是合理的明智之举，与Expedia(EXPE.O)等国际巨头的并行业务布局很相似。随着中国人更喜欢旅游，且政府限制购车，预计汽车租赁服务可能很快获得更多关注，在未来两年将最多占到携程营收的10%。

一句话：Tesla应该选择一个全新的中文名，摆脱商标抢注者的纠缠；携程注资用车服务平台易到用车，延续了进入高增长领域时一贯的明智策略。

**好时将控股上海金丝猴**

报道称，美国巧克力巨头好时(HSY.N)将控股国内糖果企业上海金丝猴食品股份有限公司。我不太了解上海金丝猴，不过好时提供的介绍以及上海金丝猴的网站上的信息，我觉得这次并购对好时来说一宗不错的交易。

我长期居住在中国，发现中国人喜欢干鲜水果以及一些果味糖果，而对巧克力则不那么敏感。我经常会吃惊于中国朋友认为好时巧克力和高质量的比利时巧克力口感一样好，就像中国朋友发现我无法分辨普通绿茶和高端绿茶时的惊愕一样。这并不意味着巧克力在中国没有市场，尤其是价格高昂的高端品牌。

这意味着好时、玛氏和德芙等企业需要针对特定消费人群采取不同的营销方式，为产品创造市场。星巴克(SBUX.O)在这方面做得非常好，尽管咖啡对中国人来说基本是外来品，现在星巴克却已为自己树立了高端品牌形象，且成为有品味生活方式的象征。

好时称，将收购上海金丝猴80%股份，交易金额不详，交易料于明年第二季度完成。好时提到了收购上海金丝猴的原因，比如上海金丝猴是一家纯粹的糖果企业，而中国很多食品集团往往生产不同种类的产品。

好时表示，上海金丝猴在中国二三线城市实力不俗；这些城市有的很大，却基本上都未引起其他大型跨国企业的关注。上海金丝猴规模并不大，但也不小。该公司今年营收料超过2.25亿美元，在五个城市拥有工厂，销售网点多达130个。

我为什么喜欢这宗并购呢？简单讲，上海金丝猴看起来像是管理良好的中型企业，能够借助好时强大的市场营销经验增强其在中国市场的表现。好时已经试图将旗下的巧克力品牌打造成一种生活方式，与其他巧克力生产商差不多，希望成为白领招待朋友和赠送礼物的选择。

上海金丝猴的网站（goldenmonkey.com.cn）除了有些浮华外，基本上架构良好、制作精良。产品包装设计得也不错，做成了好看的卡通猴子。该公司目前似乎针对小朋友，这对糖果企业来说比较合理。我预计该公司未来仍可能继续针对小朋友，不过在并入好时之后也可能进行大规模营销活动，针对二三线城市的白领。

一句话：好时将控股国内糖果企业上海金丝猴，这宗并购看起来不错，整合了好时的市场营销经验和上海金丝猴的良好分销渠道以及对糖果的专注优势。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王琛/王凤昌

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