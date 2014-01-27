《阳歌专栏》特斯拉欲在华大展拳脚

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**特斯拉欲在华大展拳脚**

美国电动汽车生产商特斯拉(TSLA.O)为入华第一年设定艰巨目标，试图利用政府补贴和自身高端形象迅速占据很大的市场份额。我进行了简单的计算，基于特斯拉最新的评论，该公司今年的销售目标约占2012年中国所有电动汽车销量的四分之三。如果特斯拉真能达到目标，我猜测该公司最大的优势在于其高端品牌的地位，因为在中国大多数购买电动汽车的人是为了赶潮流，而不是希望获得政府补贴或是保护环境。

特斯拉去年与一家中国企业发生了商标纠纷，但该公司的中国负责人称纠纷已经得到解决，应能为推出中英文名称的电动汽车铺平道路。有报道称这家中国企业索要高达3,000万美元，但特斯拉拒绝透露纠纷解决的任何条款。

特斯拉的中国负责人称，今年中国销量将占公司销售增长的三分之一。特斯拉去年卖出了约2.4万辆车，今年计划将销售量翻番，暗示今年的销量增长应该在2.4万辆左右。如果中国占三分之一，意味着该公司今年将在中国卖出约8,000辆车。该公司计划今年在中国新开十几家店面，包括近期在北京开张的旗舰店。

特斯拉的目标相当激进，因为2012年中国电动汽车的销量一共仅有11,375辆，2013年销量预计差不多。特斯拉电动汽车的价格不便宜。该公司宣布，ModelS在中国的起售价为人民币734,000元，比美国的售价高约50%。这比大多数在华销售的电动汽车价格都高。

中国去年推出了新的电动汽车优惠政策，买家每量车约能获得1万美元左右的补助。但价格仅是电动汽车兴起的阻碍因素之一。其他因素包括充电站数量以及中国汽车厂商缺乏经验带来的可靠性问题。中国计划到2015年电动汽车和混合动力汽车的数量达到50万辆，2020年达到500万辆。大多数要靠地方政府的试验项目，他们拥有更好的资源打造由电动汽车、混合动力汽车与其他新能源汽车组成的出租车和巴士车队。

我为什么会认为特斯拉有可能达到今年的宏伟目标呢？因为主要的障碍对特斯拉都不适用。该公司的产品以良好的质量和可靠性而知名，能够负担得起的买家找到充电的方法或许不会太困难。或许潮流因素是最重要的。富裕的中国人一直在寻找展示财富的途经，购买时尚而且声名远扬的特斯拉正好能达到这个目的。因此特斯拉今年在华销售8,000辆电动汽车的目标看起来没那么困难。

一句话：特斯拉凭借可信赖的产品和高端的品牌形象，有望实现今年在华销售8,000辆电动汽车的目标。

**百度全盘接手糯米网 腾讯看上大众点评网**

春节前夕，互联网领域传出一些并购消息，有报道称百度(BIDU.O)全盘接手糯米网，腾讯(0700.HK)据报可能看上了大众点评网。全盘接手糯米网对百度而言可谓全新模式，该公司近期的并购交易大多以收购控股股权为主，直接收购相对少见。腾讯若真的收购大众点评网，则对本身有利，但我对消息是否属实深表怀疑。

百度全盘接手糯米网的消息来自后者的前母公司人人网。人人网称，已将所持糯米网剩余股权出售，但未披露交易金额。目前尚不清楚人人网所持糯米网的剩余股权是否为41%。根据之前估值，糯米网的41%股权大约价值1.1亿美元。百度去年8月以1.6亿美元收购糯米网59%股权。

对于资金充裕的百度来说，不论收购糯米网的多少股权，这项交易涉及的金额都不算太大。百度近期并购活动频繁，2011年曾以3亿美元收购去哪儿QUNR.O的多数股份，去年又斥资11亿美元收购91无线57%股权，并且表示有意从其他股东手中收购91无线剩余的43%股权。

我怀疑收购糯米网会对百度有多大影响，该公司也可能利用糯米网做基础，以收购拉手网甚至美团网等其他团购网站。百度去年就曾采取类似手法，让旗下的爱奇艺与收购的PPS合并，从而打造了国内第二大在线视频网站。与此同时，出售所持糯米网的股权，对人人网而言则标志着进一步的衰落。人人网目前处境艰难，昔日前景不错的网游业务如今年也在走下坡路。

上述消息传出后，人人网股价小幅反弹，但仍徘徊在历史低点附近。在百度最初收购糯米网股权后，就有传言称该公司可能有兴趣全盘接手人人网，相关传言随后被否。但面对最新的出售交易以及人人网剩余资产吸引力减弱，如果百度真的发起此类并购交易，那么也将不足为奇。

再来简单看看腾讯收购大众点评的传言。相关报道语焉不详，援引的是未具名消息人士的说法。要指出的是，我谈及此事只是想记录下来以防交易真的发生，并且指出我对报道的真实性深表怀疑。大众点评网旗下的在线餐馆点评网站很受欢迎，而且盈利，与美国的Yelp(YELP.N)颇为相似。

大众点评网创始人曾在多个场合表示，他不需要任何资金，也不计划让公司尽快上市。广而言之，大众点评网是大多数中国互联网企业心仪的并购对象，该公司去年12月与腾讯旗下的微信进行了合作。从腾讯角度看，收购大众点评网无疑是有意义的举动，特别是在可让大众点评网与高朋网合并的情况下。但从大众点评网角度看，这项交易意义不大，因为该公司既无资金压力，亦表示有意保持独立。

一句话：百度可利用糯米网做基础，通过更多并购交易来打造自己的团购业务；腾讯收购大众点评网很有可能系不实传言。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜

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