《阳歌专栏》特斯拉在华遭遇商标侵权诉讼

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**特斯拉在华遭遇商标侵权诉讼**

今年早些时候，电动汽车领域的超级明星特斯拉(TSLA.O)借助巧妙的宣传攻势打入中国市场，如今该公司则因商标纠纷在中国市场遇到新麻烦。去年夏季，特斯拉在准备正式进军中国市场时遇到商标纠纷，此事曾一度引起媒体关注，该公司也以为事情已经解决。但在中国注册了“特斯拉”中英文商标的商人占宝生显然并不满意，已经正式起诉特斯拉。从以往的此类官司看，如果特斯拉想在中国拥有该商标，那可能就得付出代价，支付数千万美元甚至上亿美元。

我以前说过，中国在此类纠纷方面应当对企业更友好一些。在此类纠纷中，企业通常被机会主义者绑架，但中国似乎坚决维护通常有利于这些机会主义者的法律，从而不仅让像特斯拉这样的大型外企受伤，也伤害本土企业。此类投机做法与许多不道德的商业行为本质相同，最终会导致新兴行业发展放缓或停滞。

特斯拉原以为解决了与占宝生的商标纠纷，但占宝生似乎并不这么认为，他眼下起诉特斯拉商标侵权，要求该公司停止在中国使用“特斯拉”商标，同时赔偿2,390万元的损失。占宝生还要求特斯拉停止在华一切营销活动，关闭汽车展厅并停止发展全国充电网络。

北京一家法院将在8月5日审理此案，意味着其认为占宝生或许有一些支持其做法的法律依据。通常情况下，中国的法院若认为原告没有胜诉机会，则不会受理此类案件。鉴于特斯拉和占宝生均未公开对此案置评，因此目前很难知道究竟发生了什么。特斯拉今年初曾称相关纠纷已经解决，4月时其创始人Elon Musk在华频频高调亮相，并向中国车主交付了首批电动汽车。

此案与2012年涉及苹果(AAPL.O)的iPad商标纠纷颇为相似。一家破产的名为唯冠的公司10年前注册了“iPad”商标，苹果后来从唯冠手中合法地购买了该商标，但因技术原因一直没有完成商标转让。后来唯冠撕毁当初的出售协议，将苹果诉至公堂，在迫于无奈之下，苹果最终以6,000万美元的代价换得“iPad”商标。

占宝生或许无法阻止特斯拉进军中国市场，但通过这场官司却可以轻松地让特斯拉的步伐放慢。中国当局推动发展电动汽车的意愿强烈，这是对特斯拉有利的一个元素。苹果遭遇相关纠纷时，则没有此类元素。此事或许会令特斯拉在进军中国市场方面失去宝贵的时间，同时还得支付大笔资金来了结纠纷。

一句话：特斯拉在华遭遇商标侵权诉讼，该公司进军中国市场的步伐或许受此影响放慢，同时可能还得支付数千万甚至上亿美元来了结纠纷。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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