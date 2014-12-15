《阳歌专栏》特斯拉入华再遇挫 北汽赴港上市难有良好表现

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**特斯拉入华再遇挫 北汽赴港上市难有良好表现**

一句话：特斯拉中国区总裁吴碧瑄辞职，这暗示该公司进入中国的脚步放缓；北汽赴港上市料表现不温不火，未来一年其股价将持平或下跌。

中国汽车行业的两则消息传递出复杂信号。一则是投资者对中国国有汽车企业北汽的赴港上市反应不温不火；另一则是美国新能源汽车巨头特斯拉的中国区总裁辞职，令该公司遭遇新的挫折。我对北汽的消息并不感到吃惊，因为我对这家企业的IPO并不是十分看好。特斯拉的消息料会让该公司的海外支持者和所有电动汽车粉丝感到失望，并暗示出特斯拉进军中国的道路不会一帆风顺。

先来看看特斯拉的消息。最新消息称，特斯拉中国区总裁吴碧瑄在担任该职务仅9个月后提出辞职。特斯拉拒绝对吴碧瑄的离任进一步置评，但一位分析人士称，该消息可能反映出特斯拉在开发中国市场上进展可能比预期要慢。

若果真如此，这应该不会让大家感到意外，因为自4月该公司在中国市场交付了首辆电动车后，特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）让大家对该公司在中国的前景有了太高期望。当时特斯拉在中国解决了商标纠纷后才得以进行汽车销售，而这仅仅是特斯拉在中国这个巨大的市场可能面临的诸多问题之一。

特斯拉将要面临的另一个更大难题是基础设施，这是该公司在最新季报中提到的几个问题之一。特斯拉报告称，该公司已与中国多个本土伙伴宣布了一系列建立新的充电站的合作协议，但截至三季度底其在中国仅有23个超级充电站。

毫无疑问，特斯拉非常努力地在中国建更多这种可快速充电的充电站，但根据其合作伙伴迄今宣布的消息，多数都是慢速充电站。最新季报也没有提到中国销售的数据，这暗示并没有太多好消息可说。之前的报告曾暗示，特斯拉希望今年在华销售可以达到8,000辆汽车，而在今年年初马斯克也曾表示，在华销售最快在2015年可追平美国市场。

特斯拉中国区总裁在任职很短一段时间后突然辞职，这肯定暗示所有这些计划的进展并没有像马斯克当初所预料的那么快。找到新的来执行其愿景的中国区总裁将需耗时至少几个月，这意味着马斯克最早要到2016年才有可能实现其中国梦。

再来看看北汽的消息。最新消息称，北汽赴港上市每股定在8.90港元（1.50美元），略高于招股区间7.60-9.80港元的中间点，这意味着北汽将融得14亿美元资金。

我一直都没太看好北汽，该公司曾因购买海外车企的设计获得媒体关注，但似乎并不是很具创新精神，技术也不是很前沿。而且，该公司还要与其他将在年底上市的企业争夺投资者的关注，这些企业中有很多看似更有吸引力。鉴于以上这些原因，我预计北汽上市时表现不会太好，未来一年其股价将持平或下滑。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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