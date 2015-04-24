《阳歌专栏》途牛遭旅行社集体抵制 日本乐天集团入股返利网

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**途牛遭旅行社集体抵制 日本乐天集团入股返利网**
一句话：途牛与多家大型旅行社的争端可能很快得到解决，抛售途牛股票似乎有些反应过度；日本乐天集团（Rakuten）第三次进入中国，并选择了一家更合适的合作伙伴，这次尝试可能获得成功。
周末到来之前说说互联网行业的消息，其中最受关注的当属途牛(TOUR.O)遭多家旅行社联合抵制。与此同时，日本电子商务巨头乐天集团(4755.T)通过投资返利网（Fanli.com）第三次尝试进军中国市场。此前乐天集团与携程(CTRP.O)和百度(BIDU.O)的合作均告失败。
这两条消息的共同点是都与互联网企业相关。但看起来纯属巧合的是，途牛去年初在纳斯达克上市前，乐天集团也曾是其早期投资者。不清楚乐天集团是否仍持有原来的途牛股份，但如果是，其股份也已在抵制事件发生后的周四抛售中下跌了近5%。但途牛的股价仍比IPO价格高出约75%，意味着早期投资人仍获利颇丰。
让我们先看看最近这桩令途牛头疼的抵制事件。17家知名旅行社发布声明称，集体停止向途牛提供7月15日及以后出发的旅游产品。抵制将从7月15日开始生效，暗示此举很可能是一种谈判策略，意欲令途牛在此之前改变价格。
按照途牛与其大多数竞争对手的商业模式，他们自己运营在线平台，有第三方旅行社在平台上销售产品与服务。去哪儿(QUNR.O)也采用这种商业模式，行业巨头携程也启动了自己的开放平台。之前携程一直是奉行直接向消费者提供产品与服务的传统模式。
这种模式对于平台商来说相当高效与富有吸引力，因为该模式可以让消费者便捷地寻找最合算的产品，亦允许平台商专注于建设并改善在线平台，而无需直接介入订购酒店与机票等线下产品等耗时耗力的事情。
这种商业模式的一大缺陷就是途牛如今遇到的抵制问题，去哪儿2013年也遭遇了同样的问题，大多数其他平台运营商不时也会遇到。鉴于这种抵制相当普通，抛售途牛股票似乎就有点过火了，我预计途牛股价将在未来数天内反弹。
与此同时，网购返利专业网站返利网宣称，将约10%的股份作价1亿美元出售给乐天集团，返利网的估值为10亿美元。相关报导没有提供太多其他信息，但返利网CEO称，引入乐天集团投资不仅是为了刺激返利网增长，同时也是为了双方未来进行合作。
十多年来，乐天集团一直紧盯中国市场，但之前的两次主要尝试均以失败告终。2004年，乐天集团购入20%携程股份，之后因携程拒绝合作而出清持股。乐天集团再次出手是在2010年，与百度成立了一家电子商务合资公司，但仅仅两年后，这家合资公司亦以失败关门告终。
这次入股返利网，表明乐天集团已汲取过往教训，在进军中国时，瞄准了一家更小、资历更浅的伙伴，而非百度或者携程这样大型成熟的企业。这样的一个“小伙伴”可能会更重视乐天集团的经验、关系与资金。因此，我觉得这次的合作成功概率更高，而且我甚至可以想见，若一切进展顺利，乐天集团可能会增加在返利网的持股，甚或完全买下返利网。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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