《阳歌专栏》去哪儿网拒绝携程收购 或筹资10亿美元继续厮杀

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**去哪儿网拒绝携程收购 或筹资近10亿美元继续厮杀**

一句话：去哪儿网一季度业绩显示，为了与携程厮杀，去哪儿网将继续掷重金并面临大幅亏损，也反映了这样一个事实，即去哪儿网最大的资产在于控股股东是现金充沛的百度。

中国激烈搏杀的在线旅游市场正在迅速演变成双雄争霸，一方是行业领导企业携程(CTRP.O)为首的集团，另一方是锐意进取的去哪儿网(QUNR.O)，去哪儿网控股股东为搜索巨头百度(BIDU.O)。上周携程宣布了一系列重大的合作，而去哪儿网则以宣布筹资进行反击，包括通过发行新股和债券筹集近10亿美元现金。

去哪儿网是在发布一季度业绩时宣布筹资计划的，业绩报告亦披露了携程上月意外地向去哪儿网提出收购要约。去哪儿网表示已拒绝了携程，但很明显去哪儿网需要新的资金，因其自身的现金仍然较少，加之激进的开支导致亏损大增。

这些消息反映出在线旅游市场的激烈竞争，这个行业正在通过一系列的战略合作关系进行整合。携程最近一直在主导行业整合，上周宣布收购老对手艺龙LONG.O逾三分之一的股权，并亦加强了与美国巨头Priceline (PCLN.O)的股权合作。携程最近也对途牛(TOUR.O)和未上市的同程旅游进行了重大投资。

相形之下，去哪儿网选择了一个更为独立的战略，该战略非常依赖其现金充沛的控股股东百度。百度能给去哪儿网带来诸多战略优势，譬如在百度的搜索结果中，可优先呈现去哪儿网。在短暂的运营历史中，去哪儿网从未获得可持续的利润，相反，因为要与携程主导的集团抗衡，去哪儿网需要现金来支撑大笔花销。

在最新季度业绩公告中，去哪儿网披露了携程一个月前提出全盘收购去哪儿网的消息。去哪儿网称，已拒绝了该要约，但对未来的对话保持开放态度。去哪儿网亦报告称，第一季度净亏损增加了三倍，至7.01亿元（1.13亿美元），因其继续大力投入在线旅游市场。去哪儿网称，其现金水平相当低，到3月底时约为2.3亿美元，与一年前大致相同。

充实现金的需要几乎肯定是去哪儿网筹资的原因之一。去哪儿网公告称，将通过发行新股和债券，筹集近10亿美元资金，其中股票和债券大约各半。债券交易安排中，去哪儿将向顶级私募股权投资公司Silver Lake领衔的投资团体出售价值5亿美元的可转换债券。股票交易安排中，去哪儿网将出售多达920万份美国存托股票（ADSs），基于其最近的收盘价格，筹资额或高达4.2亿美元。

有意思的是，同一天出来这么多消息之后，去哪儿网股价在最近一个常规交易日中攀升了4.4%，盘后交易又涨了2.9%。该公司目前市值约55亿美元，约为携程市值的一半。

去哪儿网2013年底上市后，股价走势强劲，对此我一直有些惊讶。去哪儿网最富吸引力的资产，似乎在于它的大股东是现金充沛的百度。百度可以继续无限地为去哪儿网提供资金。个人来说，我更喜欢携程，因为携程对于利润和市场份额都同样关注。我也喜欢携程最近一系列的合作，但我得承认，对于携程最近欲与去哪儿“联姻”，我也是有点惊讶的。两家要想“结合”，可能会非常困难，且可能会遭遇监管阻力。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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