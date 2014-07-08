《阳歌专栏》Uber积极在华扩张 挑战快的打车和嘀嘀打车

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**Uber积极在华扩张 挑战快的打车和嘀嘀打车**

去年打车应用软件成为热门话题后我写过几次，后来尽管他们的商业行为很激进，我也没有再写。因为消息不是太吸引人，嘀嘀打车和快的打车等企业似乎终将是小企业，该行业的增长潜力也有限。不过美国巨头Uber加入战团似乎值得一写，因为会对该行业产生更大的影响，也会引来中国监管机构的注意。

和传统打车软件不同，Uber在美国常以个人司机注册作为Uber司机，这样的商业模式有时会激怒出租车司机。这样的商业模式在中国是敏感的，因为私家车载客会被认定为“黑车”，是违法行为。

Uber近期进入了一些亚洲市场，包括中国。媒体现在报导称，该公司打算从北京、上海等一线城市积极扩张到二线城市。也有报导称，阿里巴巴旗下的打车软件快的打车准备推出豪华车服务，与Uber一决高下。

Uber去年入华，目前在北京、上海、广州和深圳运营。最新报导称，Uber在社交媒体网站LinkedIn上发布招聘广告，寻求在成都、南京、杭州和天津等12个城市招募人才。

Uber的快速扩张显然将遭遇快的打车和嘀嘀打车，嘀嘀打车获得了腾讯(0700.HK)的投资。这些城市的官员几乎也肯定会注意到，他们或许会担忧Uber抢夺传统出租车公司的业务。

为了应对Uber的挑战，快的打车准备在北京、上海、广州和杭州与租车公司合作，推出豪华车服务，提供的汽车品牌包括宝马和奥迪。快的CEO吕传伟表示，快的将与北京、上海、广州和杭州的租车公司合作推出一款新的智能手机应用，瞄准富裕的出行者。

Uber的做法几乎肯定会被其他公司效仿，引发激烈的竞争和市场动荡。去年快的打车和嘀嘀打车的竞争失控时，北京和上海等大城市都采取了措施进行控制。比如上海禁止出租车司机在高峰期使用打车软件，因为消费者抱怨在高峰期很难打到车。

我认为如果当地出租车公司开始抱怨新的竞争，当地官员会担忧。一些城市可能会试图禁止Uber的商业模式。不过Uber的商业模式似乎会迅速改变中国租车市场的局面，可能有利于消费者。

一句话：Uber在中国积极扩张，料引发打车应用市场新一轮激烈竞争，并可能引来一些政府的抵制，但最终会有利于消费者。

**IBM的得与失凸显中国科技发展难题**

根据媒体报导，中国商务部反垄断局批准联想集团(0992.HK)收购IBM(IBM.N)低端服务器业务，IBM推出“绿色地平线”计划，浪潮天梭K1主机在建行新疆分行实现成功替代。这三则消息都涉及到IBM，前两则算是好消息，第三则看起来不是很好，似乎含带很高的政治性，凸显了中美贸易关系的复杂性。中美就网络间谍活动相互指责，导致两国关系紧张，一些涉及敏感高科技行业的交易可能因此告吹。IBM是最早一批进入中国市场、最为活跃的美国科技企业之一，因此也会是受近期中美关系紧张牵连最重的企业之一。

这些举动凸显了这样一个事实，即中国在IT领域并非大国。中央和地方政府都有诸多需求，需要继续在一定领域与像IBM这样的企业合作，特别是在本土企业尚无能比肩的产品的情况下。与此同时，中国可能会加速推进本土高科技行业的发展，以便这些行业终有一天能提供替代像IBM这样西方大企的产品。

中国近期批准联想集团收购IBM低端服务器业务，便有助于中国向这样的方向迈进。这项交易涉及金额达23亿美元，最早是在今年1月宣布的，媒体报导中国商务部反垄断局近日批准了该交易，这属于正面发展。

鉴于这项交易并无任何反垄断意义，获得中国当局批准其实不足为奇，美国方面也不太可能以反垄断为由加以阻止。但据报，这项交易正在受到美国国家安全监管机构的审查，这可能是由于中美紧张关系加剧，令该机构迫于政治压力而阻止。IBM和联想集团已经延长了交易完成期限，具体延长期限未定。不过，联想集团CEO上周表示，预计交易会在年底前完成。

这项交易获得中国当局批准具有些许积极意义，表明政治并没有大到成为影响中美贸易关系的一个因素。另有消息称，IBM推出为期10年的“绿色地平线”计划，旨在助力中国改善环境。面对严峻的环境污染问题，治理污染显然是中国当局的优先任务，而由于本土企业没有可以比肩的技能，IBM的专业技术无疑会受欢迎。

根据声明，IBM的“绿色地平线”计划旨在针对社会可持续发展的三大难题，即大气污染防治、可再生能源高效利用和企业节能减排。IBM称，该计划的首批合作伙伴之一是北京市政府。IBM没有披露该计划资金规模，但想必会在接下来10年产生数十亿美元的合同。

联想集团收购IBM低端服务器业务获得中国当局批准，还有IBM推出“绿色地平线”计划，都属于正面发展。不过，浪潮天梭K1主机在建行新疆分行实现成功替代看起来则有些负面。相关报导来自《人民日报》，称天梭K1主机在建行新疆分行上线测试几年后实现成功替代。而就在不到两个月前，有报导称中国当局出于安全原因，建议国内银行寻找替代产品，取代IBM服务器。

鉴于报导来自中国官媒《人民日报》，加上当前中美关系紧张，这样的报导其实不足为奇，但却凸显了中国当局让本土企业逐渐降低对西方技术依赖的决心，尤其是像银行业这样的敏感行业。我预计未来数月还会出现更多类似报导，不过随着中美因网络安全问题引发的紧张局面缓和，相关的负面消息在明年应当会开始减少。

一句话：网络安全引发的紧张局势会影响中国同西方在银行业等一些敏感行业技术产品方面的贸易关系，但不敏感领域的贸易关系不会受到太多影响。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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