《阳歌专栏》中国明年将大步迈入4G移动通讯时代

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
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**中国明年将大步迈入4G移动通讯时代**
一句话：到明年底，中国4G移动通讯用户数量可能达到4亿，因为中国联通和中国电信也将从1月开始积极推广4G服务。
iPhone 6上个月终于在大陆上市，与4G服务有关的消息突然大幅增加。这些消息没有令人意外的，但整体指向2015年4G服务将呈现爆发式增长。报导称，工信部将在年底前向中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)发放4G牌照。另外一则报导提到了中国最新的4G数据，还有一则报导谈到了中国联通2015年宏大的4G发展计划。
如果一切如大多数人所料，明年可能有3-4亿用户升级到4G服务。工信部的数据显示，截至9月底，中国只有4,300万4G用户，大多为中国移动(0941.HK)(CHL.N)的用户。中国移动年初正式推出了4G服务。
什么原因导致未来15个月4G用户数量增加高达八倍呢？因素有很多，最重要的是中国联通和中国移动明年初推出4G服务。国内手机厂商推出的廉价4G手机也推动了市场，一些机型的价格不足100美元。
报导称，工信部下个月料向中国联通和中国电信发放基于FDD-LTE标准的4G牌照。这两家公司已经获得基于本土标准TD-LTE的4G牌照，但他们都暗示将等待FDD标准的牌照，根据全球标准建设系统，从而更好地与现有3G网络兼容。
中国联通和中国电信合计拥有中国移动通讯市场约三分之一的份额，一直削减对现有2G和3G服务的推广，等待FDD标准的4G牌照。6月，他们获准建设FDD-LTE试验系统，此后投入大量资金建设网络。他们可能于明年1月推出商用4G服务，并计划随后进行积极的推广。
一则报导援引中国联通官员称，公司计划明年销售1亿部4G手机，为此准备拿出50亿元进行补贴。显然一部手机不等同于一个新用户，不过说联通到明年年底的目标是拥有8,000万左右4G用户是安全的。
我预计中国电信也会同样积极行动，目标与中国联通大体相同。这意味着这两家的目标合计为1.6亿4G用户。假设中国移动维持目前约60%的市场份额，明年要获得2.4亿4G用户。这些意味着2015年可能成为中国的4G年，约三分之一的手机用户将用上高速的4G服务。
（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
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