《阳歌专栏》美国证交会撤销对德勤中国机构的一宗诉讼

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作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**美国证交会撤销对德勤中国机构的一宗指控**

中国农历新年将至，美国纽约传出好消息，让在美上市中资企业及其审计机构松了一口气。此前，他们与美国证交会长时间陷入审计相关僵局。美国证交会此前对德勤中国机构发起法律诉讼，要求得到其服务的一家中国企业的审计材料。本周，证交会撤回了对德勤的相关指控。这对在美上市中资企业及计划赴美首次公开募股（IPO）的中国公司都是好消息，其中就包括金山软件(3888.HK)，后者刚刚宣布计划分拆旗下安全软件业务到纽约进行IPO。

美国证交会撤销诉讼的决定令在美上市的中资企业领头羊的股价为之一振。本周稍早证交会宣布德勤等四家美国会计师事务所在华机构在未来六个月内不得为任何在美上市企业提供审计服务，曾导致上述中资企业股价大跌。报道指出，证交会撤回对德勤中国的指控与审计服务禁令毫不相干，如果证交会与四大会计师事务所不能达成审计文件共享的协议，这道禁令仍可能保持效力。

但是，证交会放弃诉讼指控标志着涉事各方最初的对抗基调出现改善，最终达成协议的可能性大增。这提振了在纽约上市的中资企业股价，百度(BIDU.O)和新浪(SINA.O)分别上涨了3.5%和2.7%。

证交会与会计师事务所争议的焦点在于获取后者为在美上市中资企业提供审计服务的工作底稿。证交会现在可以随时获得美国企业的类似审计文件，并由此认为对在美上市中资企业也理应如此。但是，审计机构表示，他们不能与证交会分享在中国完成的审计工作底稿，因这可能涉嫌违反中国的国家保密法。审计机构称，美国证交会需要与中国证券监管机构协商达成有关文件分享的协议，并由此获得自己所需要的那些文件。

美国证交会与中国证监会去年达成了一项具有标志性意义的协议，由此获得了与中国金融服务公司东南融通公司欺诈案相关的多数审计文件。因此，美国证交会决定放弃此前针对德勤提出的诉讼。德勤曾是东南融通经的审计机构。美国证交会没有对放弃指控作任何评论，也没有说明这是否有助于缓解该监管机构与四大会计师事务所的僵局。我预计四大正在背后运作此事，争取化解僵局，证交会最终将终止上述审计禁令。

接下来，我们迅速看看金山软件。该公司刚刚宣布分拆旗下安全软件业务，即金山网络，并准备到纽约上市。报道未提及太多细节，不过他们指出金山希望采取双层股本架构，类似阿里巴巴希望实现的发行安排。这种结构将使管理层和大股东较普通股票持有者享有更大的投票权。

金山软件在最近一期季度财报中没有公布安全软件业务的分部营收及利润，不过指出应用软件业务录得营收增长78%，至2.7亿元人民币，称部分可归功于互联网安全业务营收的强劲增长。金山安全软件业务上市尚无时间表，但是我预计可能很快，也许就在今年上半年，金山软件不会放过最近华尔街看涨中国科技股的绝佳时机。

一句话：美国证交会和四大会计师事务所很可能达成有关中资企业审计文件共享协议，金山软件可能最早在今年上半年实现旗下安全软件业务赴美上市。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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