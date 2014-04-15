《阳歌专栏》北京触控科技欲搭赴美IPO上市末班车

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**北京触控科技欲搭赴美IPO上市末班车**
美国股市对中资企业的人气转弱，这一信号没能阻止中国科技企业排队到纽约首次公开招股（IPO）的脚步，手游公司北京触控科技眼下也加入了这一行列。最近市场人气疲弱可能促使那些已为IPO做了大量准备工作的中资公司加快推进上市计划。北京触控科技的加入意味着，我们在5月可能会看到更多家公司递交申请。根据媒体报道，北京触控科技已经向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交上市文件。
媒体报道没有提供太多细节，只是说北京触控科技IPO文件最快将于下周公开。该公司上市的消息最早在今年2月浮出水面，当时媒体报道这家创业四年的公司计划融资1.5亿美元，并聘请了大摩和德银为上市承销商。
为了判断该公司上市的成功几率，首先有必要看看北京触控科技在网游领域所处的位置，以及IPO市场情况。在中资手游圈中，北京触控科技将是过去两年来在纽约上市的第三家公司。之前，中国手游（CMGE）CMGE.O于2012年上市，久邦数码GOMO.O于去年年底上市。
中国手游上市之初股价大跌，但随后受中国互联网类股普遍上扬带动，该股去年大幅反弹。但是，该股今年再次下挫，目前较2013年所及高点已经不足一半。久邦数码在中国科技类股人气普遍回升之际上市，股价上扬，并一度较招股价上涨近两倍。但是，那之后久邦数码也开始大肆回吐涨幅，不过目前仍较招股价高70%。
手游企业的表现与传统网游企业形成鲜明对比。盛大游戏GAME.O、巨人网络GA.N和畅游(CYOU.O)成长大幅放缓，游戏玩家放弃桌游，改玩手游。过去几个月里，盛大游戏和巨人网络都宣布私有化计划。再有一两家公司宣布退市也不足为奇。
目前美国市场对中资公司IPO的热情似乎已日渐消退，去年下半年的高涨人气已经不复存在。受此影响，新浪(SINA.O)旗下的微博以及聚美国际控股上周都被迫降低了融资规模。新浪和携程(CTRP.O)在过去两周都启动了股票回购，希望以此支撑股价。
这些情况对北京触控科技意味着什么呢？我们还需要查看一些财务数据，以作出准确的评估，但是我猜这是一家盈利企业，并很可能处于良好成长阶段。然而，市场对IPO活动的人气转弱意味着，北京触控科技也许最终要取消上市计划，尤其是如果新浪微博和聚美上市首日股价下跌。从中期来看，北京触控科技确实看似一家成长稳健的企业，且手游行业增长趋势明显。但是，从更长期来看，我预计这些手游公司终将走上传统桌游业者的老路，被手游之后兴起的下一个流行趋势取代。
一句话：北京触控科技受益于自身在高速成长的手游行业的位置，从中期来看是个很好的投资对象，但是如果股市人气继续下滑，该公司可能被迫搁置上市计划。
**中信战略入股美国券商BTIG**
中信集团正在整合国内各项业务，不仅如此，该公司还在进行国际化，中信里昂证券战略入股美国券商BTIG。
行业观察者应该记得，中信证券收购里昂证券分为两步，首先购买小部分股权，随后全面进行收购。如果历史有借鉴意义的话，很多人可能在猜测中信是否也会采取类似的方式收购BTIG。BTIG是一家中等规模的美国券商，对中信来说很容易消化。
BTIG总部位于旧金山，员工接近500人，专门从事机构交易及相关经纪服务。我猜测中信里昂证券持股比例不超过20%，投资金额不超过2亿美元。
中信里昂证券与BTIG看起来互补性很强，前者擅长的区域是亚洲，后者是北美。这是中信今年在北美的第二笔投资，中信资本1月投资了FXConcepts前高管在纽约设立的一家新对冲基金。
中信是中国历史最长的金融集团之一，虽然是一家国企，但拥有独特的创业特征，比大多数其他中国金融巨头都更有活力。中信证券2012年出资3.1亿美元收购里昂证券20%股份，一年后又投资9亿美元全面收购了里昂证券。如果中信里昂证券与BTIG初期的合作良好，我猜测中信里昂证券最早于明年就可能全面收购BTIG。
中信的做法看起来是明智的。该公司正在策划全球扩张战略，并准备整体赴港上市。中信里昂证券位于全球金融中心香港，与大陆距离很近，方便中信与其进行联系和向其提供支持与引导，是良好的全球扩张载体。
未来一两年，中信里昂证券可能战略入股一家中等规模的欧洲券商。如果中信在其他金融领域也采取类似的做法，可能会试图收购一家香港的银行或私募股权企业，成为类似的全球扩张载体。
两周前，报道称中信集团获批借壳中信泰富(0267.HK)在香港上市。收购BTIG可能与中信集团上市无关，但反映了中信成为海内外金融服务领军企业的野心。
一句话：中信里昂证券战略入股美国券商BTIG，标志着中信全球化扩张更进一步，随后可能出现类似并购。（完）
编译：王凤昌/李富强 发稿：王琛/王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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