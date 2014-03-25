《阳歌专栏》美国调查华为是否有政府背景

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**美国调查华为是否有政府背景**

对于像美国指责华为的电信设备可能构成国家安全威胁这样的政治纠纷，我通常都避免偏袒任何一方。但对于美国政府监控华为的最新消息，我觉得美国方面至少应当对其查找华为与中国军方关系的结果作出说明；与此同时，我觉得中国方面的谴责有点言不由衷，因为我确信许多国家都进行类似的电子监控活动。

从事电子间谍活动的人可以说是形形色色，而且目的迥然不同，有人纯属为了玩乐，但多数则是为了谋利。大多数政府也从事此类间谍活动，以了解其他政府、个人及企业的动向和规划。

情报收集活动已经存在数百年了，长久以来唯一发生改变的只有情报收集方式。如今随着电子通讯的发展，借助电子系统收取情报也是合乎逻辑的选择，而且保护自身体系和系统的安全也是政府和企业的职责。

在这样的背景下，当看到斯诺登泄露的文件显示，美国国家安全局（NSA）对华为实施了大量监控活动时，就不会感到震惊。此外，如果美国国家安全局确实认为他们的监控有助于提高美国的国家安全，那么也就不应该因其行为而受到谴责。

有人甚至会认为，华为应当就其系统能被如此轻易入侵而受到批评。该公司为全球许多移动通讯企业建造电信网络，应当明白网络安全的重要性。

不过，在最新消息传出后，我发现有点费解的是，美国认为华为设备构成安全威胁，是因为该公司有政府背景。至于美国国家安全局是否真的发现华为与中国军方有关系，最新消息并没有具体说。但根据这些报道，再结合之前调查的结果，似乎暗示美国从未没有发现这方面的有力证据。

华为一直表示自己与中国政府没有关系，我个人对此也深信不疑。此类猜测之所以满天飞，与华为创始人任正非有关。任正非军人出身，退伍后于1990年代在深圳创业。

虽然我对华为与中国军方有关系的看法持怀疑态度，但也觉得美国的国家安全担忧并非完全是空穴来风。对于所有国内企业的事务，中国政府都会干预，不论是国企还是私企。因此，即使政府目前与华为没有直接关系，但今后也可能会进行干预。

这就又回到了我最初的观点上，即美国应当出来说点什么。如果有所发现，那就说出来，如果没有确凿证据，也应当说出来，这样至少可以证实华为的说法属实。这对于华为及众多努力向外界展示他们可以独立经营的中国私企而言，具有重要的里程碑意义。

一句话：美国应当出面澄清在监控过程中是否发现华为与中国军方有关系，同时解释为何认为该公司的设备构成安全威胁。

**摩根大通中国投行CEO离职**

外国政府近期对其在华企业经营行为进行的一系列调查已导致首位高管落马。有消息称，摩根大通中国投资银行首席执行官方方即将离职。没有直接证据表明，方方的离职与美国调查摩根大通在华雇佣行为有关。但所有人都猜测这就是背后的原因。局势看似向积极方面发展，并传达出一个信息，即外国企业倾向于改变他们在华的经营方式，预计我们会在未来几月看到其他类似的高层洗牌。

根据最新报道，方方决定从摩根大通退休，作为高层重大改革的一部分。 他的职位将由现任中国投行业务副主席龚方雄(FrankGong)接任。报道没有给出方方退休的原因，但一篇报道指出，随着摩根大通即将承销阿里巴巴的首次公开募股(IPO)，方方选择退休的时间并不理想。

我个人不了解方方。在2001年加入摩根大通前，方方是北京控股的副总裁。这是北京市政府控制的一家投资公司。这种关系无疑是摩根大通聘用方方的一个关键因素，因为他会带来强大的政府关系。

目前美国进行的调查聚焦的就是这种人脉关系。美国对于摩根大通和其他投行巨头聘用中国高官子女和亲属，以获取更多业务的行为进行调查。之前的的报道说明，摩根大通聘用这些人几乎已成惯例。

中国人对于这种消息一点也不意外，这种现象甚至在西方国家都相对普遍，西方国家的高管经常会聘用高官亲属和子女，作为回馈。很多在华的西方大型企业已将这一行为制度化。他们希望获得有政府背景企业的业务。

其他美国投行和英国劳斯莱斯集团也因聘用行为遭到本国政府的调查。我不能因这种行为责怪这些企业，因为这种行为在中国非常普遍，不去遵从这些惯例会让一家企业失去一个主要的竞争优势。但这种行为显然充满了腐败的可能，与中国竭力创造的现代化且透明的商业环境格格不入。

在摩根大通案例中，用龚方雄取代方方也带有某种程度的象征意义。因其与北京当局的关系，方方有着很强的政府人脉。龚方雄是经济学家背景，人脉或许没有方方那么强大。这种高层变动说明，随着美国调查的进行，摩根大通希望改弦更张。与此同时，我们可能会看到其他接受调查的公司出现类似的人事变动，也可能会再有一两家企业接受调查。

一句话：随着摩根大通中国投行首席执行官方方的退休，我们很可能会看到更多类似的外企高层变动，因跨国企业希望清理在华的不良运营模式。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

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