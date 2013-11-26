《阳歌专栏》高通遭中国价格垄断调查

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**高通遭中国价格垄断调查**

美国国家安全局承包商前雇员斯诺登揭秘监控事件持续发酵，北京当局表明中国也完全有能力打国家安全牌，借以遏制西方科技巨头在华势力，手机芯片制造商高通(QCOM.O)成了最新中枪的一个。不过，在这个案例中，高通不仅发现其在华销售下滑，而且还面临国家发改委的反垄断调查。这表明中国政府完全有能力运用国安借口，与美国展开针锋相对的较量，而美国科技企业则可能因此在中国市场付出数十亿美元的代价。

至于北京当局的安全关切真实与否，以及他们是否主要意在报复美国去年因安全考量禁止华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在美国市场销售的决定，我不愿作太多评论。更重要的是，北京当局在尝试向美方表明，中国市场对美国企业变得益发重要，尤其是中国电信行业当下正在支出数十亿美元建设4G移动通讯网络。

上周，高通执行长PaulJacobs透露，斯诺登揭秘引发的后果对高通的销售构成严重影响。他并未细说，但是他的评论听起来与思科(CSCO.O)及IBM(IBM.N)方面的说法类似。思科和IBM都表示，在监控丑闻爆发后，它们的在华业务最近开始放缓。

当下媒体报道称，高通表示正在接受中国国家发改委的反垄断调查。高通目前的半数营收来自中国市场，截止到9月的12个月里，高通在中国市场实现营收123亿美元。很明显，中国市场对高通来说非常重要。

上述调查看似是中国国家发改委发起的更广泛调查的一部分，其中涉及电信、航空、日用消费品、汽车、医药和家电六个行业有碍公平竞争的价格垄断行为。一些分析师称，在中国准备启动4G服务之际，针对高通的调查可能是要迫使该公司降低对中国手机厂商收取的专利费。

中国企业多年来一直抱怨高通在移动科技领域的影响过大，我多年来始终同意这种看法。高通是最早开发CDMA技术的公司之一，该技术是所有在用3G和4G技术的基础。高通利用其影响力获得了高端芯片制造行业的霸主地位。目前，全球多数昂贵的手机都在使用高通的芯片。

尽管如此，中国市场大部分仍为低端手机，这部分手机芯片市场竞争充分。其中包括台湾的联发科技(2454.TW)、中国大陆的展讯通信SPRD.O和美国的Marvell Technology (MRVL.O)。

总体来看，高通、思科或IBM是否确实存在垄断行为，其产品和服务是否对中国国家安全构成威胁，其实这些都不重要。真正重要的是，中国企业，尤其是那些大型电信企业在作出采购决策时，至少会考虑北京当局的计划，后者看似包括缩减从美国企业的采购规模。我预计这场运动最终会结束，一年左右一切都将回归正常。但是，就在这期间，高通和其他美国大型科技企业未来几个季度在华销售会表现疲弱。

一句话：斯诺登揭秘监控丑闻后，中国政府对美方深感不快，加之高通的市场地位遭受非议，这些都是高通在华销售下滑的背后原因。

**诺基亚打破“铁饭碗”**

为止住公司面临的快速下滑趋势，昔日手机大厂诺基亚NOK1V.HE调降广东东莞工厂部分中国老员工工资。这些员工并未接受降薪要求，选择罢工来抗议节支举措。微软(MSFT.O)近期收购了诺基亚的手机业务。

全世界的工人都有权在受到雇主不公正对待时进行抗议和罢工。不过新一代中国工人需要明白，随着中国向市场经济转型，规则已经改变。终身雇佣的时代迅速远去，大家需要放弃“铁饭碗”的想法。

工人们还应该认识到需要谨慎选择雇主，加入知名跨国企业并不意味着高薪和稳定工作。这样的雇主在日子好过时往往会提供更加稳定的工作和更高的工资，但在情况恶化时，他们需要采取灵活措施，包括迅速裁员和其他激烈手段。

诺基亚就像一个教科书案例，凭借在新兴领域的创新能力而崛起，但由于未能预测最新的行业趋势而迅速陨落。诺基亚凭借高质量的产品，三年前还占据全球手机市场的主导地位，不过其市场份额迅速下降，目前只剩15%。为了压缩成本，诺基亚在全球范围内裁员和降薪。

诺基亚试图让广东东莞工厂的工人签署降薪合同，遭到数百名工人罢工抗议。该公司随后将59名未返回工作岗位的员工解雇，其他工人威胁继续进行罢工，并声称进行更大规模的抗议，反对被微软收购后出现的变化。

去年发生在摩托罗拉南京工厂的情况类似。摩托罗拉和诺基亚类似，一度为知名手机厂商，随后衰落，2012年被谷歌收购(GOOG.O)。当时数百名员工在被解雇后上街示威，指责裁员的规模和方式。

今年早些时候，美国招聘网站MonsterWorldwideMWW.N决定卖出中国业务并退出中国市场，约200名被解雇的员工不肯接受，在公司办公室静坐抗议，并阻止一些高管离开，直到纠纷得到解决。

摩托罗拉、Monster和诺基亚遇到的问题让人不舒服，但这都是商业领域司空见惯的现象。今天的巨头往往在未能预测到新的趋势时陨落，大多数企业都会采用诺基亚采取的猛烈措施。员工大多会接受这样的措施，明白如果维持旧的商业模式不变，公司可能倒闭。

但在中国，很多人期待终身雇佣，一些年轻人也有这样的想法。这种想法很过时，也是有害的，有这种期待的人应该认识到，在竞争激烈的全球市场，大型跨国企业也无法做到终身雇佣。

长期在诺基亚中国工厂工作的员工应该感谢前些年的稳定工作和不错的薪资，行业领军企业在日子不错的时候一般都会这样对待员工。但情况变得糟糕以后，这些员工需要接受可能需要作出的牺牲、甚至失去工作的事实，因为公司都自身难保。

一句话：中国工人需要接受“铁饭碗”时代已经过去的事实，选择雇主时更加灵活而且谨慎。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王琛/王凤昌

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