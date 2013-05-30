《阳歌专栏》唯品会遭做空 下一个是谁？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**唯品会遭做空 下一个是谁？**

唯品会(VIPS.N)股价在过去八个月里上涨了近七倍，终成做空机构难以拒绝的诱惑，我对此一点都不感觉奇怪，我对做空机构不太感兴趣，不过也要赞赏其发现了不错的目标，或许以较小代价就能大赚一笔。

这表明，虽然此前大举攻击中国企业的做空机构近期可能有所收敛，他们还会继续瞄准唯品会这种股价高估的企业。接下来的目标有哪些呢？稍后再谈这个话题，不过刚刚上市的欢聚时代(YY.O)看似将首当其冲。

唯品会去年早些时候赴美上市，因投资者对在美上市中国企业的兴趣低迷而受挫。不过，该公司随后实现盈利，投资者迅速转变看法，变得兴趣盎然。唯品会股价从去年8月下旬的5美元左右大涨至本月早些时候的38美元以上。我此前曾说道该股涨得太快，未来一年可能会停滞。

股价大涨也引起了做空机构Greenwich Research Group的注意，该机构随后发布报告质疑唯品会。我没有仔细读这份报告，因此不会对其真实性发表评论。不过Greenwich显然是觉得唯品会股价过高，应出现调整。不过，唯品会迅速发布声明，对上述质疑作出了逐条回应。

报告发布后，唯品会股价大跌13%，过去两个交易日里维持稳定。我猜测大多数人不是特别担心Greenwich的报告，很多持有唯品会股票的投资者只是在寻找一个卖出的理由，锁定过去几个月来的部分收益。我猜测其他做空机构从唯品会的下跌中赚到了钱，也就是除了唯品会以外，差不多所有人都从下跌中获益。

在美上市中国企业股价的大幅波动暗示，它们未来仍可能成为做空机构的目标。股价上涨过快的企业看起来最可能被锁定，我认为欢聚时代可能很快成为下一个目标。

去年11月底，欢聚时代以每股10.50美元的IPO价格上市，股价随后大涨了近两倍，目前略高于27美元。和唯品会一样，欢聚时代最大的亮点在于该公司实现了获利，而很多近期上市的年轻的中国互联网企业并未做到。

其他因近期股价上涨而可能成为做空目标的还包括中国光伏企业，阿斯特阳光电力(CSIQ.O)过去两个月股价上涨近两倍，英利绿色能源(YGE.N)和天合光能TSL.N的股价也都上涨了超过70%。阿里巴巴入股新浪微博后，新浪(SINA.O)过去一个月股价上涨了26%，意味着新浪可能也面临调整，或成为潜在的做空目标。

一句话：做空机构攻击唯品会，反映股价上涨过快的中国企业仍可能成为做空机构的目标。

**双汇国际拟收购Smithfield**

中国企业对海外食品并购交易的兴趣日益浓厚，有消息称双汇国际提出以47亿美元收购美国猪肉加工企业Smithfield FoodsSFD.N。继光明食品等企业近期进行了一系列规模较小、但亦比较重要的交易后，这有望成为中国企业迄今进行的规模最大的海外食品并购交易。不过，这项交易刚一宣布便引来争议，已有美国政客和行业工会对交易表示担忧。

从纯商业角度看，我个人并不反对这样的交易，但却因其他原因而感到有些担忧。许多中国食品企业质量控制松散，还存在其他不安全的做法，导致该行业过去五年来丑闻不断，这是我的最大担忧之处。我担心这些中国买家会悄悄鼓励他们收购的海外业务进行违规行为，从而会对当地消费者构成威胁，令这些知名品牌的声誉受损。

在这项新宣布的交易中，双汇国际将以每股34美元收购Smithfield，这较后者周二收盘价溢价31%。Smithfield股价周三大涨28%至33.35美元，仅较双汇国际的出价低2%，表明投资者认为这项交易完成的几率很高。双汇国际是中国最大的肉制品加工企业双汇发展(000895.SZ)的大股东。

消息人士称，在上述收购交易宣布前，Smithfield还与来自泰国和巴西的两家企业在进行接洽。既然有三家企业感兴趣，这或许可以解释投资者为何相信这项交易最终能完成的原因。而且，甚至还有可能会爆发竞购战。

Smithfield成立于1936年，是美国资历最久且十分出名的猪肉加工企业之一，我现在还能想起小时候看过的许多该公司的火腿和熏肉广告，因此也能理解美国民主党议员Rose DeLauro为何会发表一些不太好的言论。Rose DeLauro表示担心这项交易是否符合美国消费者的利益。

美国相关的工会还担心交易可能造成工作岗位流失。联合食品和商业工人国际工会（United Food and Commercial Workers International Union）发表声明称，他们会密切关注交易进展，以确保工会会员的权利得到保护。该工会声明的基调相对乐观，似乎表明他们对交易持谨慎乐观态度，这其实令我感到有些意外。

在近期中国企业进行的众多海外食品并购交易中，这样的谨慎乐观态度比较常见，主要是基于西方品牌通过新的合作关系来开拓中国市场的预计。光明食品去年就曾斥资逾10亿美元收购英国谷类早餐食品制造商Weetabix，并正尝试将后者的产品引入中国市场。此外，一些中国乳品企业也收购海外资产，以进口中国消费者比较青睐的产品。

根据这些初步反应，我觉得双汇国际收购Smithfield可能会面临一些较小的阻力，但交易在不爆发竞购战的情况下最终或许能够完成。双汇国际已经表示，Smithfield目前的管理和大多数业务将保持不动，这不论从政治还是现实角度看似乎都是明智之举。

Smithfield目前的管理可能谈不上尽善尽美，但在经验和质量控制上应当远胜双汇国际。如果交易向前推进，我觉得可能会出现一些难以避免的文化冲突，特别是在与美国很强硬的工会打交道时。不过，Smithfield的管理方或许最终会为双汇国际注入一些新的元素，以帮助后者改善业务并重新赢得中国消费者的信任。

一句话：双汇国际收购Smithfield的交易或许能够完成，随着中国食品企业寻求收购海外资产，可能还会出现更多类似交易。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳

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