《阳歌专栏》娃哈哈加速中国白酒行业整合

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**娃哈哈加速白酒行业整合**
我时而会写中国白酒市场，倒不是因为看到大的前景，主要是出于个人爱好。过去15年里，中国食品和饮料行业围绕几家关键企业进行了整合，但白酒行业基本没怎么整合。该行业仍高度分散，投资者不太感兴趣。不过近期有迹象显示整合终将来临，包括娃哈哈进军白酒行业，在茅台镇创建新的白酒品牌。
最近几年，白酒和啤酒行业运行轨迹大不相同。啤酒行业围绕青岛啤酒(0168.HK)(600600.SS)和百威BEV.N等企业进行整合，很多地方酒厂消失。白酒行业几乎没怎么进行整合。我不清楚背后的原因，但是猜测地方利益可能是重要因素。几乎所有城市都有自己的白酒品牌，无论城市大小。这些酒厂大多由地方政府控制，无需担忧能否盈利，因此整合比较困难，因为地方政府不希望失去当地的品牌。而且中国禁止大多数外资企业拥有白酒品牌，将很多可能成为整合者的跨国企业拒之门外。
报道称，娃哈哈将与茅台镇金酱酒业联手推出新的白酒品牌。娃哈哈董事长宗庆后对合资企业寄予厚望，该合资企业将斥资50亿元推出领酱国酒。双方还计划整合茅台镇其他的酒厂，此举或许也会扩展到附近地区。贵州茅台(600519.SS)的总部也在茅台镇。
五粮液(000858.SZ)此前也推出五粮特曲和五粮头曲等中低端品牌。两年前收购水井坊的英国巨头帝亚吉欧(DGE.L)也雄心勃勃。
会不会遭到地方利益集团的阻碍？是否会获得中国政府的鼓励？这都是白酒行业整合面临的最大风险。我猜测地方政府可能终于开始厌倦支持亏钱的地方酒厂，而中国政府可能也会决定让行业进行整合，打造几家国内巨头，从而恢复白酒行业的生机。
一句话：娃哈哈和茅台镇金酱酒业联手，或暗示中国白酒行业迈入整合阶段。
**携程网和去哪儿股价涨势暂缓**
什么时候才有理由对利润大增92%持悲观态度呢？这个问题的答案通常是“永远没有这种时候”，但也有罕见的情况出现，携程网(CTRP.O)利润增长近一倍，但却遭到抛售。去哪儿QUNR.O上市首日暴涨，之后则连续两日回落。如果我是投资者，对于这种基本属于技术性回调的情况，并不会太担心。不过，在近期走高后，这两家公司的股价涨势未来数月可能放缓甚至横盘整理。
先来看看这两家公司的股价走势。去哪儿的股票上周五在纽约挂牌交易，上市首日股价一度暴涨一倍有余并触及34.99美元高点，最终收涨89%报28.40美元。本周前两个交易日，该公司股价稳步回落，最近一个交易日收在26.50美元，但仍较IPO价格高出77%左右。由于需求旺盛，去哪儿两度上调招股价，最终发行价为每份美国存托凭证（ADS）15美元。
与此同时，携程网股价今年也一度飙升，过去52周就上涨了两倍，目前则在历史高点附近交投。去年该公司发展不顺，与去哪儿大打价格战令其利润严重受损。今年，这样的价格战明显缓和，携程网重回利润劲增轨道，还发布了表现出色的最新财报。尽管如此，该公司股价却在财报出炉后的盘后交易中重挫，跌幅达7.8%。
携程网财报显示，该公司在截至9月的三个月净利润几乎翻倍，达到6,100万美元；营收增速放缓，但仍增长31%至2.52亿美元；经营利润率从上年同期价格战最激烈时的16%升至19%，表明市场竞争缓和。
那么，究竟是什么导致投资者抛售携程网股票呢？部分原因可能与该公司预测当前季度营收增速将放缓至20-25%有关。正如我在上文所说，携程网之所以遭到抛售，更大的原因可能是投资者获利回吐。对于该公司股价而言，重拾之前的涨势可能需要数月时间。不过，正如我以前所言，我很看好携程网专注核心业务和进行创新的能力，也对该公司股价重拾涨势抱有充分的信心。
此外，对于携程网和去哪儿近期筹集的资金将作何用，我会密切关注。去哪儿通过IPO最终募集了1.67亿美元，携程网上月通过发债融资8亿美元。我曾预测，携程网会用部分发债收益投资去哪儿的IPO，该公司显然没有这么做。不过，我仍觉得这两家公司可能进行股权合作，但最可能的情形是携程网可能会利用部分资金收购一家外部公司。此类举动与携程网之前的战略吻合，料会有助很快恢复投资者对该公司的热情。
一句话：携程网和去哪儿股价近期大涨后，可能会横盘整理甚至有所回调，但携程网若在移动旅游领域进行大宗并购，则可为其股价带来提振。（完）
编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳
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