《阳歌专栏》沃尔玛裁员与亨氏加快扩张

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**沃尔玛裁员与亨氏加快扩张**

一句话：沃尔玛最新裁员行动突显中国零售行业的激烈竞争，沃尔玛可能无法完成新开店目标；亨氏在华扩张反映出全球食品巨头窥见的巨大市场潜力。

最新的两则消息显示，主要跨国企业在中国零售业和消费品领域表现出截然相反的发展趋势。零售业巨擘沃尔玛(WMT.N)宣布在中国区新的裁员行动，而美国食品企业亨氏在中国广东开设新厂。沃尔玛的行动凸显中国零售业过去三年来竞争的惨烈，几家重量级零售业者已经被迫离开这里或是正在考虑离开。同时，中国市场仍为优质食品和其他消费产品企业提供巨大商机，尤其是中国人普遍信赖的外国知名品牌。

沃尔玛是少数几家曾拒绝对其在中国市场前景作负面评论的全球主要零售业者，即便是在家乐福CA.PA和乐购(TSCO.L)对中国市场特别看淡时也是如此。然而，这一切在过去两周发生了改变。面对中国零售业的快速变化和激烈的市场竞争，沃尔玛宣布了一系列调整计划。

上周，沃尔玛宣布裁减30个中级和高级管理岗位，现在又宣布将削减250个中国雇员岗位，并关闭在大连一处重要设施。沃尔玛就此发布了正式声明，这种罕见的公开行动意在事先消除可能出现的传闻。

沃尔玛努力给这轮行动赋予积极的意义，称其为出于维持市场竞争力目的而进行的调整。沃尔玛重申，今年在华开设了31家店面，仍在努力实现2014-2016年在华新开110家店面的目标。简单计算可知，为实现上述目标，每年需要新开大约37家店面。这意味着，沃尔玛实际上并未在正轨，不过未来两年可以加速开店。

坦率地讲，若沃尔玛实现其三年目标将令我大感意外，毕竟当前的行业趋势对传统零售业务模式大多是不利的。在零售行业，购物者益发青睐价格更低也更方便的电商企业。在中国经济转型期，店面零售消费支出无疑将在未来几年大幅放缓。

与沃尔玛裁员相比，美国食品大厂亨氏则在加大马力前进。亨氏发布的声明称，该公司在广东投资4.3亿元（7,000万美元）开设了一家工厂，生产婴儿食品。对这种工厂来说，亨氏这笔投资算是很大的。亨氏表示将致力于成为全球最大的婴儿食品生产商。

亨氏在中国已经拥有六家工厂，而新厂将应用最新技术。这显然是要凸显亨氏对食品安全的重视。其他着眼在中国市场进行扩张的主要食品生产企业还包括巧克力公司好时（Hershey）(HSY.N)、盐业公司莫顿盐业（Morton）和汤品生产商金宝汤（Campbell）(CPB.N)，它们在过去两年都实施了重要扩张计划。这与沃尔玛等零售业企业面临的困难形成鲜明对比，凸显外国食品品牌未来几年在华还有可能进行更多扩张、实施其他战略举措。

（完）编译：王凤昌 发稿：王燕焜《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。