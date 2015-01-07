《阳歌专栏》万达电商获得融资 TCL入股万达商业

图为在上海拍摄的一处万达广场的标识。 REUTERS/Aly Song

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**万达电商获得融资 TCL入股万达商业**

一句话：近期投资给予万达电商的估值看起来过高，但该公司拥有挑战阿里巴巴和京东所需的资源和知识。

万达商业地产成功上市后，万达集团全面进军电子商务，意在挑战阿里巴巴(BABA.N)和京东(JD.O)。万达创始人王健林本周谈及电商业务，宣布新的融资和合作伙伴。王健林过去一年里涉足数个新领域，包括酒店、主题公园和影院，试图建立娱乐王国，挑战迪士尼(DIS.N)等全球巨头。

在万达的新业务中，电商看起来难度很大，因为这是一个新领域，与王健林在房地产等传统领域的背景相差很远。但王健林选择的合作伙伴显然是非常好的，包括腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)。

他还凭借全国的购物中心让电商业务拥有线下购物元素，给消费者提供O2O体验，这可能让他获得相对于阿里巴巴等传统电商的优势。

有关万达电商的消息最初出现在去年夏季，现在王健林宣布该项目获得新的融资。还有报导称，电视和手机厂商TCL(000100.SZ)旗下全资子公司入股万达商业。

报导称，万达电商从几家投资基金融资10亿元，获得200亿元估值。报导还指出，万达的电商业务可能于四季度正式上线。

还有报导称，TCL投资1亿美元入股万达商业。TCL在深交所发布的公告显示，公司将成为万达集团战略供应商，万达集团将按照同等优先的原则采购TCL的产品和服务。我估计TCL还会让万达使用自己的全国分销网络，从而更有效地运输产品。这与一年前左右阿里巴巴与海尔(1169.HK)的合作类似。

这些都表明王健林对电商很认真，意识到线上元素对万达未来的成功甚至生存非常重要。王健林和TCL董事长李东生都是中国早期的创业者，对科技并不特别熟悉。但他们显然都认识到了线上业务的重要性，试图进入该领域。

我认为万达电商32亿美元的估值有些高，因为这家公司目前还没有任何收入，年底前也不会有业务上线。所有参与其中的商业领袖都是我敬佩的，因此我觉得万达电商有50%的机会对阿里巴巴构成有力挑战。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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