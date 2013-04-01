《阳歌专栏》微信遭工信部和竞争对手攻击

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**微信遭工信部和竞争对手攻击**

腾讯(0700.HK)微信推出仅半年就已经非常受欢迎，然而最近却成了众矢之的。过去三个月，中国三大电信运营商抱怨微信用户占用的网络越来越多。中国工业和信息化部也开始介入，对争端进行“斡旋”。与此同时，微信的同类产品已经迅速出现。

工信部部长苗圩在岭南论坛上表示，微信有收费的可能，但不会大幅收费。三大运营商希望微信收费，随后他们可以借助与腾讯签订收入分享协议而获得部分收入。苗圩称会考虑运营商的合理要求，但严禁其利用垄断地位强迫腾讯签约。

首先，我强烈认为工信部无助于解决运营商和腾讯间的争端。在美国和西欧等发达国家，政府官员出面调停的情况绝不会出现。工信部的卷入会让问题更为复杂，因为工信部明显倾向于三大运营商：中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)。关注该行业的人都知道，官员经常在三大运营商和工信部之间来回任职，因此工信部很难公正处理这件事。而腾讯不是国企，几乎没什么前工信部官员在那任职。

苗圩的评论暗示工信部站在了三大运营商一边，要求腾讯对微信收费。腾讯此前曾暗示，将维持微信免费，通过提供线上游戏和手机购物等增值服务获利。如果腾讯被迫对微信收费，微信的迅速增长料将停滞，因为用户会选择其他免费服务。这件事值得关注，可能成为运营商和应用开发商之间关系的模板。

《中国日报》今天报道了两款与微信类似的产品，一个由朗玛信息(300288.SZ)开发，另外一个是由日本开发的手机即使通讯软件Line。去年12月曾有传言称Line的开发商正在协商把Line放到中国移动的网络上，不过没有确切的结果。

这些都表明，未来很多受欢迎的手机应用都将来自独立的第三方开发商。中国电信运营商不太可能坐视应用开发商利用其网络提供服务赚钱。我担心运营商的贪婪可能最终伤害甚至毁灭微信。这是应用开发商遭遇的严重挫折，但可能也是他们不得不面对的现实。

一句话：腾讯微信受到中国电信运营商和竞争产品的攻击，如果开始收费，或最终陷入困境。

**联想洽购日本电气手机业务**

有传言称，日本电气（NEC）(6701.T)洽商将其手机业务出售给中国电脑巨头联想(0992.HK)，而这距该公司重新进入中国手机市场仅时隔一年。在该公司去年3月宣布将重回中国市场后，我就曾预测会出现这样的交易，而最新举动意味着联想可能最终有望全盘接手日本电气陷入困境的消费电子业务。

从诸多方面看，此类交易与1970年代和1980年代西方电子厂商的遭遇如出一辙，当时正值索尼(6758.T)、三星(005930.KS)等日韩电子巨头闪亮崛起之际，Zenith和RCA等许多西方消费电子巨头因无力与这些低成本的亚洲同业竞争，纷纷倒闭或是被其他公司接手。如今，日本企业也面临着昔日西方企业面临的类似压力，像日本电气、松下和索尼等曾经的超级明星企业，均面临来自中国联想以及其他发展中市场低成本企业的类似挑战。

我们先来看看相关的最新消息。媒体报道称，日本电气正洽商将亏损的手机业务出售给联想或其他日本国内企业。面对联想、华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)等中国低成本新兴企业的竞争，日本电气的手机业务陷入困境。去年10月，在迫于无奈的情况下，该公司将手机业务最新财年的销售目标从之前的500万部调降至430万部。

面对中国及其他发展中市场低成本制造商的激烈竞争，日本电气和许多日本国内企业在手机、个人电脑（PC）及电视机市场所占份额纷纷下滑。由于竞争激烈，日本电气2006年停止在中国市场销售手机，但该公司去年又采取非常之举，宣布计划面向中国市场推出智能手机和平板电脑产品。

我当时就曾说过，日本电气与联想组建PC合资公司，是该公司决定重新进入中国智能手机市场背后的可能原因之一。在当初与联想组建合资公司时，日本电气将其位于日本的PC业务并入合资公司，有迹象显示联想有望最终全盘接手该业务。我曾揣测，日本电气希望借助与联想的合资关系，来提升其重新打入中国手机市场的成功几率，双方随后可能进行进一步正式合作。

那么，对于联想和日本电气可能进行的最新合作交易，我又有什么看法呢？随着合作的加深，两家公司的下一个举动又会是什么呢？从战略角度看，接手日本电气的手机业务，可令联想在日本智能手机市场站稳脚跟。联想还可以日本电气的国际声誉作为平台，来发展自己的高端智能手机业务，因很多日本品牌被认为具有高品质。鉴于这些原因，如果能以好价钱收购日本电气的手机业务，并且能将前者的高成本制造业务部分或全部转移到中国，那么收购该业务对联想而言则是明智之举。

从长远看，我觉得联想最终还会涉足并收购部分日本电气的其他消费电子业务，日本电气从而则会致力于发展网络设备、传感器等盈利状况更好的高端产品。此类趋势在今后几年可能会日渐明显，而台湾的富士康近期洽商收购日本电视厂商夏普(6753.T)，则正是这一趋势的反映。

一句话：联想可能收购日本电气的手机业务似乎为明智之举，可推动该公司进军高端智能手机业务。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳

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