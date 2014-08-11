《阳歌专栏》微信遇监管新规 京东获手机QQ入口

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**微信遇监管新规 京东获手机QQ入口**

腾讯公司广受欢迎的微信和QQ即时通讯平台再次受到媒体关注，两者在腾讯未来业务发展中的日渐上升的重要性可见一斑。微信是这次新闻的主角，因政府对其设置新限制，要求其对部分内容进行审查。与此同时，京东的购物频道正式接入手机QQ的一级入口，这对阿里巴巴构成重大挑战。

过去一年来对微信的热议让我想起了大约三年前发生的类似现象。当时广受追捧的微博也是媒体关注的对象。当时几乎没有一天没有关于微博爆炸性增长和受欢迎的新闻，每个月的新增用户数以千万计，微博成为很多中国消费者获取新闻的一个替代来源。

当时微博和政府审查机构也有冲突，后者担心微博可能会成为散播谣言和敏感政治话题的平台。现在微信也在经历同样的遭遇。国家互联网信息办公室7号召开新闻发布会，发布《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，对通过即时通信工具从事公众信息服务活动提出了明确管理要求。本次国家互联网信息办公室发布的网络监管要求，看似面向的所有的即使通讯工具，其实，从目前主要的通讯工具分类看，能够成为最主流的即时通讯工具的，无非是腾讯的微信了。

新规中关键的一条要求微信公众号实名注册，这看似与三年前微博的经历类似。微信公众账号类似于微博账号，也可传播信息，这个平台上的任何人都可以转发。因此这种公众账号常常被大小企业用来推广其内容。其他新要求包括隐私保护以及采取措施保证发到平台上文章的质量。

此举看似与三年前微博的经历如出一辙，因此回顾当时情况或许有帮助。最终，微博并没有强制实施实名注册，相反微博采取其他措施清理不可靠和敏感内容，当时的情况大体就是这么结束的。在当前微信的问题上，公众账号占微信整体的比例不大，我认为，腾讯或许会对那些发布可疑敏感内容的账号采取稍微激进一点的清理措施。而这最终可能不会对微信造成多大影响。

接下来让我们迅速看看京东。京东购物频道正式接入手机QQ的一级入口。此前，微信和手机QQ今年6月开始在应用中开通京东“购物”入口。腾讯和京东今年早些时候达成战略合作关系，前者入股后者，并整合旗下电子商务运营，交由京东打理。

微信以及QQ与京东的合作将对中国的其他电商公司构成重大挑战，因为多数中国人现在都通过智能手机接入互联网，而腾讯的这两种服务在手机上网中占主流。阿里巴巴正密切关注局势的发展，几乎肯定在物色移动社交网络领域的潜在合作伙伴。因此，对于阿里巴巴在未来6-12个月组建自己的移动社交网络合作团队，应对微信的挑战，我不会感到很意外，但在中国市场寻找潜在合作伙伴或许有些难。

一句话：政府对微信设置的新规不太可能对该服务造成重大影响，而京东购物频道正式接入手机QQ将对阿里巴巴构成更大的挑战。

**中国可能收购飞机租赁公司阿瓦隆**

中国去年收购全球最大的飞机租赁公司的计划失败，现在似乎打算收购欧洲巨头阿瓦隆（Avolon）。《第一财经日报》称，中国投资有限责任公司（中投）与中国航空工业集团公司（中航工业）正在对全面收购阿瓦隆进行尽职调查，交易规模在120亿欧元（160亿美元）左右。这将是中国企业在资源行业以外进行的最大规模海外并购，反映中国越发强大的资金实力；很多欧洲企业仍受到债务危机的影响。

我要先说清楚，并不完全相信这件事，因为西方媒体都没有报导，只有《第一财经日报》进行了报导。不过，这家媒体的报导常常是准确的，加之报导引述的消息来源，我认为消息属实的可能性有70%甚至更高。

报导称，中投与中航工业正在就购买爱尔兰飞机租赁公司阿瓦隆全部股权进行尽职调查。尽调可能在9月、10月份结束，届时将对外公布是否购买。

此项交易中，中投作为财务投资者出现，其股权占比大概在40%-45%之间，而中航工业通过旗下的中航资本（AVIC Capital）持有全部股权的55%-60%，并且负责并购后的运营工作。报导援引了一名知情人士。

该并购符合中国在航空业发挥更大作用的目标。中国目前是很大的飞机买家，航空公司迅速增加运力，满足国民的需求。中国目前也在开发国产大飞机，与波音(BA.N)和空客一争高下。

大约一年前，中国曾试图收购全球最大的飞机租赁企业国际租赁财务公司（ILFC）大部分股权，股权出让方为美国保险巨头AIG(AIG.N)。报导称，当时的竞购企业包括中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)，给ILFC的估值为48亿美元。收购最终失败，原因不明。

我猜测政治可能是原因之一，因为ILFC的很多大客户是美国的航空公司，美国可能不愿意看到ILFC被中国买家买走。但缺乏经验可能是更大的原因，因为报导提到的买家集团成员基本都没有大规模并购的经验。

报导提到的阿瓦隆估值160亿美元看起来有些可疑，是ILFC的三倍。不过阿瓦隆的估值可能包含债务，估计会非常多。如果报导属实，此次并购成功的机会更大，因为中投与中航工业规模更大，经验也更多。我们只需对他们是否发出正式的收购要约拭目以待。

一句话：中国可能收购爱尔兰飞机租赁企业阿瓦隆的报导可能是准确的，比之前收购ILFC的胜算要大。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌

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