《阳歌专栏》腾讯大打“微信牌”

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯大打“微信牌”**

过去几天，腾讯(0700.HK)及其微信一直是媒体关注的焦点。微信已经成为腾讯旗下炙手可热的新产品，不过也仍在探索盈利模式。让人感兴趣的传言称，腾讯正在洽商收购携程(CTRP.O)控股股权，不过该消息似乎并不属实。此外，还有媒体报道称，微信国际化扩张步伐加快，腾讯正在悄然测试一个供微信使用的新移动游戏平台。

所有这些都表明腾讯急于为微信业务找到盈利模式。微信推出仅两年多时间，但发展势头迅猛，用户已经超过4亿。除腾讯以外，中国其他社交网络服务（SNS）亦在努力实现盈利，新浪(SINA.O)旗下的微博服务和人人网(RENN.N)也都忙于以自己的方式寻求盈利。对于这些社交网络服务而言，吸引用户很容易，但想赚钱却并非易事。

我们来看看相关的最新报道。有报道称，腾讯正在洽商收购携程控股股权。报道称，腾讯希望收购逾51%的携程股权。消息传出后，携程股价一度大涨6.5%，该公司不得不发布公告辟谣。

坦白说，鉴于微信与携程的核心在线旅游服务业务并无太多协同效应，我相信携程的否认出自真心。携程曾向日本电商企业乐天（Rakuten）出售过自己的战略股权，但后者因交易未能带来协同效应，之后出售了所持股权。此事表明携程的所有者更愿意保持公司独立，并非真的想与其他公司合作，而且我觉得他们可能对与腾讯的合作也持类似观点。

虽然腾讯洽商收购携程股权的传言似乎并不属实，但该公司悄然测试供微信使用的新游戏平台的消息却很可信。报道称，在近期的会议上，腾讯向开发者演示了一个全新的平台，而开发者对该平台上的首款游戏《天天联盟》反响不错。据报，腾讯还有很强的其他新游戏管道，在新游戏平台正式推出后，这些游戏也将陆续上线。

这一战略与腾讯以往所说的游戏是微信的一大赢利点等似乎吻合。该公司曾成功地利用类似战略，在广受欢迎的QQ产品助力下，成为中国最大的在线游戏企业。新的微信战略似乎与此类似，是微信商业化的不错方式，可吸引青少年和二十几岁的微信核心用户。

最后，我们来看看微信国际化方面的消息。媒体报道称，目前微信在中国以外的注册用户大约为7,000万，较三个月前几乎增长一倍。我怀疑这些用户中的多数为香港和台湾用户，这两个地区也使用中文，微信因此得到广泛使用。

腾讯近期在美国开设办公室，这属于微信向全球扩张的一部分，而且最新报道显示该公司还盯上了像巴西、印度、墨西哥这样的市场。在全球化进程中，腾讯将会遇到更多竞争，面临美国的WhatsApp、日本的Line等对手的激烈竞争。不过，凭借微信坚实的产品设计，再加上腾讯自身丰厚的资源，该公司全球扩张之路具有很高的成功几率。

一句话：微信与携程联姻的传言似乎并不属实，但新的在线游戏平台可能有助于微信很快盈利。

**美国SEC调查逼近德勤华永**

2011年，在美上市的财务软件企业东南融通因涉嫌财务造假而摘牌，美国证券交易委员会（SEC）仍在试图调查问题所在。财务丑闻导致在美上市的中国企业面临长期的危机，东南融通在危机中首当其冲，下一个受害者可能是其审计公司德勤华永，德勤华永是德勤的中国子公司。最终摊牌的时间可能很快就要到来了，有报道称中国证监会准备向SEC提供在美上市中国企业的审计底稿，这些文件非常可能和东南融通有关。SEC近两年来一直试图获得东南融通的审计底稿。

投资者人气不佳导致中国企业赴美上市的进程几乎停滞，也引发大量在美上市中国企业私有化，一些是SEC强迫退市的，一些是股价跌至纪录低位后选择私有化。

清除有问题中国企业的进程大体结束，这些企业的审计公司在危机中扮演了什么角色仍是挥之不去的问题。很多人怀疑这些审计公司帮助企业粉饰帐务并掩饰问题，但这些公司称他们是受到了客户的欺骗。

问题一直得不到解决，因为审计机构以国家问题为由拒绝将审计底稿提交给SEC。审计机构们称，有关工作在中国进行，如果将审计文件提交给SEC，有触犯中国法律的危险。5月，SEC和中国证监会签署协议，在跨境共享审计文件问题上取得突破性进展。

中国媒体报道，中国证监会准备向SEC提供在美上市中国公司的审计底稿。报道并未提到相关公司的名称及其审计机构，但我强烈猜测是东南融通和德勤华永。

2011年，SEC在调查东南融通时首次对德勤发出传票。德勤拒绝了SEC的要求，引发SEC指控德勤妨碍财务丑闻调查。

SEC对该案件非常执着，罕见地与外国政府进行磋商，以获得当地审计文件。如果中国证监会向SEC提供的文件确实和东南融通有关，谜底可能在9月或10月揭晓。我猜测德勤的责任至少是失职，甚至可能遭到造假指控。

这对相关方来说意味着什么呢？显然，这对德勤华永来说不是好消息，也可能引发对其他审计机构的调查。不过，此事有助于恢复投资者对在美上市中国企业的信心。试图利用财务手段的企业要三思了，因为SEC有能力跨境取得审计底稿。

一句话：SEC可能很快获得东南融通的审计底稿，或引发对德勤华永的失职或造假指控。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。