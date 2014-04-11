《阳歌专栏》新浪微博：社交媒体还是新闻来源？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**新浪微博：社交媒体还是新闻来源？**

一则有关新浪微博流量特性的有趣报道让人们开始关注新浪微博用户是如何使用这一平台的。新浪微博计划一周后在纽约进行首次公开募股(IPO)。这个最新报道出现的时机看似有点可疑，旨在进一步平息新浪微博IPO的市场人气。最新报道称，新浪微博绝大多数的原创帖子只出自很少一部分的新浪用户。在我看来，这一发现也没什么大不了的。相反，这一发现甚至有助于新浪微博将自己与竞争对手微信区别开来。

在我们还没有进一步谈开之前，我需要为我上周早些时候的一个错误致歉。我在上周的一篇文章中称，根据最新提交的IPO文件，新浪微博的市值约为17亿美元，这一数字比新浪微博一年前的市值还要少很多。这一数字是基于路透的一篇报道得出，但很多人指出这一数字应为39亿美元，路透也随后更新了数字。

让我们继续看这则最新报道，报道援引一项最新调查称，新浪微博上大约有1000万用户创造了该平台上94%的信息。与此同时，约2亿用户大多时候仅仅转发这些信息。

调查本身看似颇具权威，是香港大学的一名教授进行的。这名教授还发现，58.8%的帐号在截至今年1月3日之前并没有发过微博。这说明，有超过半数的新浪微博用户是所谓的“僵尸帐号”或“僵尸粉”。这种僵尸帐号数量之多并不是什么新闻，新浪微博和其他类似微博总表示，他们的活跃用户数量远低于其注册总数量。

新浪是微博的控股股东，去年曾向阿里巴巴出售新浪微博部分股份。微博IPO最初拟融资5亿美元，最终在承销商行使超额认购权的情况下该规模可能接近4.37亿美元。

尽管这个最新调查从表面上有点负面，但在我看来，这对定义新浪微博并将其与微信区分开来实际上是有帮助的，最新分析显示微博本质上更像是新闻平台。

在中国管制极为严格的媒体环境下，很多人不相信官方媒体的消息，日益寻求通过网络获得更可靠的信息。最新调查似乎凸显出，新浪微博正在成为类似的第三方新闻来源的主要渠道。从这个意义上说，原创内容只出自少数人的事实可能是好事一件，因为这消除了大量的背景杂音，这些杂音或许会让新浪微博难以成为第三方信息的重要来源通道。新浪微博的这种新闻功能也更契合新浪作为中国主要门户网站的角色。

一句话：最新调查显示，新浪微博的多数内容由少数群体创作的事实凸显出，新浪微博作为新闻来源的角色，有助于将其与微信区分开来。

**腾讯宣布大规模融资计划**

互联网巨头腾讯(0700.HK)宣布大规模融资项目，几乎肯定是为了进行并购。腾讯已经拥有大量现金进行投资，去年底座拥约60亿美元。新的中期票据可筹集最多50亿美元。

腾讯并未给出具体的发行时间表，甚至没有说是否会发行全部50亿美元票据。腾讯称，发债筹集的资金将用于一般企业用途，如有特别制定用途，则会在适用的定价补充文件中说明。我认为这是在暗示可能通过发行票据为大规模并购融资。

如果腾讯拥有的潜在资金规模超过100亿美元，将能够以现金收购绝大多数中国互联网上市企业。当然，很少有企业会以纯现金进行并购。腾讯能够轻松地从其他渠道获得资金额度，因此可能负担得起高达300-400亿美元的并购。百度去年底拥有63亿美元现金；阿里巴巴拥有的现金数量大概类似，今年晚些时候上市后资金量可能进一步增加。

腾讯在过去一年里进行了一系列大规模并购。仅在今年3月，腾讯就宣布了三宗大规模并购，总金额接近10亿美元，包括战略入股电商京东、房地产服务商乐居和韩国网游企业CJGames，持股比例在15-30%。腾讯去年还参与了游戏发行商动视暴雪(ATVI.O)的管理层收购。

腾讯发布新的融资计划将令本就过热的中国互联网行业并购更加火爆。腾讯可能会考虑超过50亿美元的并购标的，而目前为止的大规模并购金额都在20亿美元以内，只有少数几宗并购的规模高于10亿美元。

那么腾讯可能会收购哪些企业呢？新浪(SINA.O)和优酷土豆YOKU.N可能是两个收购标的，两家公司的市值都在50-100亿美元区间。第二大网游企业、市值90亿美元左右的网易(NTES.O)也可能成为收购标的。腾讯也可能考虑海外并购，我预计未来12个月里会看到规模在20-100亿美元的大宗并购。

一句话：腾讯宣布最高50亿美元的中期票据计划，显示该公司考虑大规模并购，未来12个月里可能出现20-100亿美元规模的并购。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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