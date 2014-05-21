《阳歌专栏》Windows 8遭中国当局封杀

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**Windows 8遭中国当局封杀**

在中国市场经历多年的起起伏伏后，对于在华做生意的风险和回报，微软(MSFT.O)可以写出厚厚的一本书。中国禁止中央国家机关采购的所有计算机类产品安装Windows 8操作系统，这距中国解除长达十年之久的游戏机禁令仅时隔数月。从媒体报导明显能看出，此举出乎大家的意料。不过，在进入中国市场的20年来，微软肯定早就习惯了此类突如其来的没有缘由的举动。

鉴于中国当局很少披露此类举动的原因，对于禁止安装Windows 8背后的原因，我们就只能靠猜测了。有人或许会说，这是对微软或美国所做某些事的报复。此举也可能是一种讨价还价的策略，亦或是中国当局希望推广自主开发技术的迹象之一。

先来看看相关的消息。中国中央政府采购网日前下发通知，要求所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。这则上周发布的通知相当低调，是关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知，这可能也是起初没有引起关注的原因。

微软表示对此感到意外，称公司一直与相关采购部门合作，以确保Windows 8能达到政府采购的要求。新华社文章暗示，此举或许是对微软高调停止对Windows XP提供支持的报复。文章暗示，尽管Windows XP在中国被广泛使用，但微软还是选择放弃该操作系统，因此无法保证该公司以后不会对Windows 8采取类似的举动。

实际上，说有这个原因似乎并非完全不妥。微软决定放弃Windows XP，至少部分原因是想通过迫使用户更新使用Windows 8来提振销售。因此，当得知需要巨额资金来更新所有政府机构电脑的操作系统，否则就容易遭攻击时，中国当局对此感到不满。

如果这些都是讨价还价的策略，那么我们可能会看到微软会改变放弃Windows XP的决定，设立一个专门的特别小组在中国提供支持。中国当局大约在10年前就使用过类似策略，当时以安全担忧威胁要对Windows采取类似禁令。最终结果是，微软采取罕见举动，向中国当局公布了其源代码，问题就此解决。

阴谋论者可能认为，中国当局正在采取行动，就斯诺登曝光的网络监控行为以及华盛顿经常指控北京进行网络攻击的做法进行报复。也有人可能会说，中国当局是想推广国内自主开发的优麒麟（Ubuntu Kylin）操作系统。

随着谷歌(GOOG.O)安卓和Chrome新一代操作系统的崛起，中国当局很有可能只是重新考量其电脑操作系统的整体方案而已。我觉得，中国当局和微软最终会达成折中方案，但Windows在中国政府领域的销量可能开始走下坡路。

一句话：微软可能与中国当局达成协议，以解除针对Windows 8的禁令，但Windows产品在中国政府部门的销量可能开始下滑。

**中国反盗版或迎来转折点**

2014年5月可能是中国反盗版的转折点。报导称，深圳市监管部门拟对深圳市快播科技有限公司处以2.6亿元罚款。快播可能关门以逃避罚款，然后再以另外一个名字重新开张。

我报导中国科技行业10年了，这是我见到的最大一笔针对盗版的罚款。涉及盗版或不正当竞争行为的企业往往只收到数额不大的罚单。罚单数额不大缘于中国法律设定的付款上限很低，而且以前国家拥有一切资源，不会发生这种商业纠纷。但深圳监管部门此举显示其认为有法律依据大幅提高罚金，其他地区可能效仿。

报导称，深圳市市场监督管理局工作人员来到快播深圳总部，拟对快播处以2.6亿元罚款。由于快播的中高层都不在公司，通知书实施留置送达。

这一点都不奇怪，因为快播的中高层可能提前通过政府关系得到了消息。我猜测该公司未来一两天可能被完全遗弃，或许已经被遗弃了，本周过后深圳将不再存在快播。当然，这并不意味着快播管理层会消失，他们可能在未来几周或几个月的时间里建立一家新公司。

大幅增加罚金看起来是重要举措，未来几个月可能在全国范围内被效仿。深圳处于风口浪尖上看起来也是合理的，因为这座城市当年就是经济特区，是推动中国科技行业的领军城市。

电信巨头华为与中兴(0763.HK)(000063.SZ)、互联网企业腾讯(0700.HK)和新能源汽车厂商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)总部都在深圳。如果深圳是认真的，会没收快播的所有设备并进行销毁，随后尽力对快播进行处罚，确保快播所有人不会以另外的名称开新公司。

虽然快播所有者可能东山再起，深圳至少向盗版企业发出了警告，他们的业务将更加危险；如果中国其他地区采取类似措施，一些盗版企业最终可能被迫转行。

一句话：深圳对快播开出2.6亿元罚单，或许是中国反盗版的转折点。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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