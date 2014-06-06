《阳歌专栏》互联网清理运动波及百度和优酷土豆

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**互联网清理运动波及百度和优酷土豆**

今年4月开始的网络清理活动眼下似乎正在形成一场重大运动，当时，新浪(SINA.O)视频网站遭到监管当局看似无关痛痒的惩罚。现在有消息称，监管机构正在调查52家网站涉嫌登载传播暴力、淫秽内容，其中包括百度(BIDU.O)和优酷土豆YOKU.N。上周的类似报导称，在线游戏运营商正在接受类似的审查，这说明这场惩戒运动可能会持续几个月。

这种整顿活动在中国相对常见，但是很难预测事态的发展。新浪网因涉嫌在其读书频道和视频节目中传播淫秽色情信息被吊销部分执照。

当时，我认为此举看似只是一个杀鸡儆猴的信号，目的是警告百度和优酷土豆等规模更大的视频运营。不同于新浪，吊销优酷土豆或百度的视频执照对于他们的经营将是毁灭性的，因为新浪旗下的视频服务所贡献的营收非常少。

现如今，百度和优酷土豆看似也被卷入了这场清理活动，且指令的发出者似乎来自中央政府，而非某个监管机构。根据最新报导，百度贴吧、网易博客、土豆网等52家网站涉嫌登载传播涉黑、涉暴、涉淫秽色情违法违规网络出版物遭到调查。

尽管来自未具名消息来源，这些报导几乎都没错，因为最初爆出这一消息的是新华社。新华社报导称，截至目前，国家新闻出版广电总局已责令查禁涉黑、涉暴、涉淫秽色情违法违规网络出版物122种，并追究93家涉案网站责任。

优酷土豆的投资者似乎最担心此事的影响，该公司股价在上一交易日下滑近2%。百度股价则上扬近2%，而网易股价几无变动。投资者或许认为，这次整顿活动影响相对有限，监管机构不会对百度和优酷土豆等企业采取极端动作。

但这看似只是一个相对安全的假设，因为这些公司属于中国最具前景的一批民营企业。此前的整顿活动也延续类似的轨迹，常常会让那些规模较小的网站关门，而大企业则相对毫发无损。

从更广泛的角度来看，更大的问题在于目前的这场整顿运动可能会持续多久，会对视频网站和出版业可能产生什么影响。

中国政府本次或许更谨慎地采取行动，经济形势是其中的原因之一。简言之，中国领导人担心经济加速放缓。因而他们不太可能采取威胁到就业以及令金融市场不安的强力措施。因此，我预计本次整顿活动还将会持续2-3个月，年底前会逐渐缓和。

一句话：中国政府的互联网清理运动很可能扔会持续2-3个月，但由于政府担心经济放缓，因此不会出现特别大的“受害者。

**国资委要求中国三大运营商缩减营销支出**

报导称，中国国资委要求中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)三大电信运营商大幅降低营销支出。在其他任何国家，这样的举动都会带来巨大的反竞争暗示，监管机构会迅速介入，阻止这样的协同行动。

从更广阔的市场角度看，这类做法有些道理，因为中国电信市场出现越来越多的饱和信号。从股东的角度看，降低市场营销支出有助于提升利润率，也是有道理的。或许只有消费者不愿意看到这样的局面，因为运营商的促销活动减少，他们的电话费可能会上涨。

报导指出，国资委要求三大运营商在未来三年里将市场营销支出减少50%。中国移动计划今年削减270亿元的市场营销支出，中国联通和中国电信将各削减40亿元市场营销支出。

股东们似乎并未感到很兴奋，三家公司的股价在周五早盘几乎都没什么反应。如果我是一名股票投资者，我会注意这条可能对三家公司获利产生很大影响的消息，虽然有很大的反竞争暗示。

三大运营商在过去10年里利用低手机普及率获得了大量用户，现在几乎所有的中国消费者都拥有了手机，市场基本饱和，未来五年新用户增长率料迅速下滑。

在没有新用户的情况下，三大运营商只能互挖墙脚。这种做法代价很大，但收益有限，因为营销支出很高，但整体净利却没什么增长。因此国资委要求三大运营商降低市场营销支出就很容易理解。

如果三大运营商真的同时将市场营销支出降低50%，获利可能大幅提升。任何一家都不需要担心会失去很多用户，因为竞争对手也在削减市场营销支出。支出减少应有助于提升利润率，或许能帮助中国移动回归获利增长。

阿里巴巴、苏宁(002024.SZ)和京东(JD.O)等虚拟运营商或许也会受益。这些公司刚刚推出电信服务，如果三大运营商削减市场营销支出，他们有望更快地崛起。国资委的做法表面上看很有争议性，但最终可能有助于为过热的电信市场降温，对所有人都有帮助，但不包括消费者。

一句话：国资委要求三大电信运营商大幅削减市场营销支出，将有助于为市场降温、降低竞争以及增强三大运营商的获利。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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