《阳歌专栏》万达全球收购计划或瞄准房地产

**万达全球收购计划或瞄准房地产**

媒体近日在热议万达集团可能看好的并购目标，此前万达集团董事长王健林表示万达有实力进行一系列全球并购。有人猜测，新一波收购可能集中在酒店或其他与服务相关的行业。万达近期大举收购酒店业，且去年收购了美国第二大影院运营商AMC Entertainment。但我打赌万达的目标是房地产，因为这是王健林最擅长的领域，也是中国企业普遍在购买海外资产时感兴趣的行业。

王健林迅速成为中国最引人注目和最具前途的商业人物之一。在过去两年中，他收购了AMC和英国游艇制造商圣汐(Sunseeker)。上周，王健林进一步巩固了他的商业风云人物地位，就在最新公布的《福布斯》富豪榜上，王健林成为中国新首富，其财富达到140亿美元。

在夏季达沃斯论坛期间，王健林再次成为媒体关注焦点。今年的夏季达沃斯在万达集团的大本营大连举行。王健林在会议上表示，万达每年可斥资50亿美元用于收购海外资产或公司，他希望重点能放在娱乐休闲业。

王健林称他在海外的大型并购一直出人意料地容易，即便是在诸如美国等非常敏感的西方市场。通常，西方国家的官员很担心这种投资。我承认，我最初对此持怀疑态度，认定去年万达以26亿美元收购AMC Entertainment会因政治敏感性而被迫中止。但该协议几乎不费吹灰之力就被放行。双汇收购史密斯菲尔德这一更加敏感的交易最终也获批准似乎也强化了这一事实，即西方政府不会出于政治原因阻挠多数中国企业的重大海外并购。

现在令人感兴趣的问题来了，王健林新的收购目标是什么，他是否可能为此花大价钱？有人猜测，万豪国际MAR.N和喜达屋(Starwood)HOT.N 等企业可能是他考虑的收购对象，因为两者都在酒店管理领域拥有鼎鼎大名。但由于这两家各自的市值均超过100亿美元，或已经超出了万达的能力范围。我认为，万达将聚焦那些拥有房地产业务的企业，而不是那些提供酒店管理等服务的企业。

也就是说，王健林或许在密切关注房地产投资信托公司Host Hotels (HST.N)或希尔顿等企业，后者刚刚在美申请IPO，欲筹资12.5亿美元。媒体今年早些时候报道称，万达正在商谈收购一家欧洲电影院线，但无果而终。其他的可能性包括，王健林在纽约等市场购买个人房产，或者买下一家区域性酒店运营商，例如香格里拉，并推进其全球扩张计划。

鉴于他对全球资产忽然兴趣盎然，我预计王健林会积极且迅速地推进收购计划。因此，我们可能会在未来两年看到万达实施一些介于10亿-30亿美元的收购交易。

一句话：万达很可能在即将实施的全球收购计划中将目光瞄准包含房地产业务的企业，收购价格应该在10亿-30亿美元之间。

**移动应用助力携程**

中国在线旅游行业领军企业携程网(CTRP.O)发布的声明显示出移动互联网策略对中国互联网企业未来的重要性，现在很多中国消费者都使用手机上网。携程的声明应该不会让熟悉该行业的人意外，大多数互联网企业都将移动互联网视为未来增长的关键领域。百度(BIDU.O)创始人李彦宏今年早些时候亲自接掌了公司的移动互联网部门，阿里巴巴今年进行的并购也将移动科技作为主要的关注点之一。

携程发布声明称，在暑期旺季，来自无线的酒店单日交易订单比峰值已达40%，超过PC和电话，成为最大的业务来源。当然，这则声明主要意在宣传其移动应用。

而在第二季度更加有代表性的时段，无线占酒店订单的20%，机票订单的15%。尽管占订单的比例不大，仍相当不错，因为仅仅一年以前，无线订单都可能是微不足道的。

住在中国的人都知道，华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)、联想(0992.HK)和酷派等国内企业去年推出很多廉价智能手机后，移动应用出现井喷式发展。我就是个有代表性的例子，几个月前购买了一部智能手机以后，通过手机上网的时间大大增加了。毕竟在等地铁的时候订酒店比回家再订更节省时间。

携程的移动策略看起来不错，应能有助于公司应对竞争对手去哪儿网的挑战。有报道称，去哪儿网计划最早四季度上市。我看好携程专注于与核心业务相关的几个领域的作法，而很多中国互联网企业的投资策略看起来都和主业方向不一致。携程专注于移动互联网看起来和之前的策略是连贯的，而旅游业务本身就是与移动紧密相连的。

投资者似乎也看好携程，过去一年里携程股价上涨了约150%。而那以前的一年里，去哪儿网对携程构成了冲击。不过携程随后即恢复强劲增长，最新一个季度里营收和获利分别上升28%和76%。我认为移动部门将成为携程未来增长的重要推动力，到明年底，无线订单比有望持续超过40%。

一句话：携程强调无线业务看起来是明智之举，应有助于巩固其在线旅游行业的领军地位。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/王燕焜

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