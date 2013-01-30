《阳歌专栏》中国互联网企业扎堆重组

**中国互联网企业扎堆重组**

不知道别人注意到没有，很多中国互联网企业突然间似乎出现了一连串大规模重组动作。今天上午，我看到有报道称苏宁(002024.SZ)刚刚进行了重大结构性重组，公司表示这是一次常规行动。日前媒体报道称中国领先的互联网企业腾讯(0700.HK)将进行新的内部重组。

你可能会发问，中国电商领导者阿里巴巴集团最近不是也进行了重组，成立了25个事业部吗？然而，阿里巴巴还称不上是突然掀起这股重组风潮的领军企业。新浪(SINA.O)和百度(BIDU.O)最近也都进行了重大内部调整。

我在过去十年间的多数时间里都在跟踪报道中国科技企业，但是我要承认以前还没有见过像眼前的这种突然刮起的重组风。也许这和中国传统文化信仰有关，即在龙年进行这种大动作可能更吉祥，毕竟2月10日中国蛇年即将到来。

但是，我猜测这轮重组风潮的背后原因很可能更着眼实际，其中有两个重要考量因素。或许最重要的当属上述实施业务重组的公司之中很多在五六年前在规模上还远没有现在这么大。中国的“跟风”现象推动这些公司快速增长，经常在追求公司成长过程中杀入核心业务之外的其他领域。

因此，仅以社交网络服务起家的腾讯现在已经变成了覆盖在线游戏、在线视频和电商的大公司。腾讯和其他公司都涉足了这些新业务，他们却尚未对其管理架构进行任何重要的调整，这意味着公司的汇报关系经常模糊不清，一名管理者可能负责几个互不相关的产品领域。

这是第一个也可能是最重要的原因，能够说明这次突然间涌现的业务重组风潮。第二个原因似乎是大家突然间意识到移动互联网是未来的发展趋势，事实也似乎益发验证着这种看法。因此，上述很多进行重组的企业都在内部为移动互联网部门留出了需要的发展空间，而后者也将成为公司未来的重要业务支柱。

以新浪为例，重组后的公司一分为二，传统的门户网站业务和移动业务部门，后者将基于大受欢迎的微博服务。百度的创始人李彦宏据悉也曾说过，他将亲自掌管公司的移动互联网部门，再次凸显了他对这块业务的器重。有关腾讯重组的消息还包括，随着微信业务量的迅速增长，移动互联网将成为未来腾讯的重要业务板块。

那么，我怎么看待最近的这轮内部重组呢？坦率地讲，我对各家公司同时实施重组感到有点奇怪，我认为其中半数或一多半重组最终可能令公司内部陷入更加混乱的状态，达不到改善管理的目的。因此，这些公司中的很多家在蛇年可能出现内部管理问题，也许会导致互联网行业在一段时间内出现创新放缓现象。

一句话：席卷中国互联网企业的这轮内部业务重组风潮很可能导致一段时间内的管理混乱，并造成互联网行业的创新放缓。

**团购行业洗牌风潮袭击千品网**

新年伊始，团购行业却无一丝新气象，持续的洗牌风潮催生了迄今最大的受害者之一，有报导称千品网进行大规模裁员。团购行业一直都在洗牌，这股浪潮目前已进入到后期阶段，千品网的裁员只是其中一例。我预计，今后六个月还会出现一两宗大规模整合交易，随后则会在今年中期左右结束这一漫长且痛楚的过程。

我们先来看看相关的最新消息。媒体报导称，千品网近期裁减了一半左右的员工，以这种极端措施节省资金。据悉，该公司自去年11月以来已经裁员约200人，约占公司员工总数的四成。千品网称，目前完成了大多数裁员工作，并表示正在寻求新的投资。

千品网拥有2%市场份额，是中国第七大团购网站。千品网可能是近几个月进行此类痛楚之举的最大团购网站之一，目的是节省资金并调整业务模式，以摆脱对团购业务的依赖。眼下，该公司正在效仿其他团购公司，试图转型成为一家提供本地化生活服务的电商网站。团购公司目前纷纷转型涉足传统的电商服务业务，以寻找可持续发展的业务模式。

最新的行业数据显示，团购行业大洗牌已于2012年达到顶峰。根据数据，2012年，中国团购网站减少至2,695家，较去年初的3,652家下降26%。不过，虽然团购网站的总数量减少，但实际的团购销售成交额却增长了61%。

需要说明的是，该行业进行的大洗牌似乎并未改变集中度偏低的问题。在该行业中，首屈一指的是美团网，也是唯一一家市占率超过10%的企业，所占市场份额为13%。紧随其后的是高朋网、拉手网、大众点评网、糯米网和窝窝团，各自的市占率介于5-7%。然后市占率超过2%的就只有千品网和另一家公司了，剩下的团购公司市占率均只有1%甚至更低。

鉴于团购行业依然如此支离破碎，就明显还有进一步整合的空间。去年，高朋网就以潜在的整合者身份，与姐妹公司F团合并组建了名为GroupNet的新公司，并且还为并购融资到了一些资金。不过，该公司此后则一直没有宣布任何重大收购交易。去年晚些时候，24券网因与投资方的纠纷被迫关闭，一度成了媒体的关注焦点。

除了高朋网与F团的合并，团购行业的主要企业迄今一直未进行任何合并，这让我有些迷惑不解。我之前也曾说过，许多团购企业如今可谓岌岌可危，而且该行业的整合应当会在今年中期结束，届时可能出现一两宗主要企业的合并交易。如果没有出现这种情况，那么至少会有一两家大型团购公司关张，团购行业之后则会最终回到更加持续发展的道路。

一句话：团购行业目前正在进行的整合应当会在今年中期完成，在那之前可能出现一两宗合并交易，否则会有一两家关张。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：程芳

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