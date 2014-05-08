《阳歌专栏》互联网等行业领袖企业财报喜忧参半

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**互联网等行业领袖企业财报喜忧参半**

三家来自不同行业的领袖企业刚刚发布了最新的季度财报，分别是携程网(CTRP.O)、搜房网(SFUN.N)和阿特斯阳光电力(CSIQ.O)，其中携程网和搜房网的财报数据看起来有些低迷，而阿特斯的财报数据表现不错，随着光伏行业复苏，该公司的营收和产品价格上升速度双双胜过预期。

要想了解这些公司的财报情况，最好先从其财报出炉后股价的变动看起。首先要指出的是，过去两个月，在美上市的科技类中概股普遍承压，在去年大涨后纷纷回调。此外，中国当局近期对涉及多个领域的互联网企业展开打击行动，也令此类股面临的低迷态度恶化。

这三家企业中，业绩发布后的后市交易中股价涨幅最大的是携程网。不过，要指出的是，在业绩出炉前的常规交易时段，该公司股价下挫近6%，表明投资者正在为坏消息做准备。与此同时，阿特斯股价在业绩出炉后小涨1%；搜房网的业绩展望吓坏了投资者，其股价受抛盘打压下挫9%。

先来看看搜房网的情况。近期，关于经历多年井喷式增长的中国房地产市场泡沫可能最终开始破裂的报道层出不穷，令该公司受到重创。该公司一季度财报数据表现尚可，营收增长33%至1.21亿美元，利润增长46%为4,200万美元。

但该公司预测，2014年全年营收增速将放缓至24%左右，这让投资者吓了一跳。坦白说，如果期待已久的房地产市场回调在今年晚些时候终于姗姗而来，此类营收展望看起来还不是很糟。如果房地产市场真的回调，搜房网恐怕还得进一步调降全年营收预测。该公司股价近期走低，背后的原因可能正是此类想法。过去两个月，搜房网股价缩水近一半。

再来看看携程网的情况。与众多互联网同业相比，过去两个月该公司的股价跌幅还不算很大，只是温和下跌16%。这或许是因为与其他从事更为敏感的媒体业务的同业相比，该公司主营旅游相关业务，没有引起监管机构的太多注意。此外，不断有消息称，该公司将在在线旅游领域的新一轮整合中唱主角，也对其股价构成利好。

携程网的营收情况不算很糟，营收增长36%至2.54亿美元，而且该公司预计营收在当前季度会以类似水平增长。但该公司的利润情况却不是很好，利润下降25%至1,900万美元。在2012年的激烈价格战期间，该公司利润在一段时期出现过类似下降，但已在过去几个季度中扭转颓势重回增长轨道。因此，该公司利润下降，可能显示行业竞争再度升温，预计该公司利润在接下来几个季度会出现类似下降。

最后来看看阿特斯的业绩情况。随着光伏行业摆脱长期低迷态势，该公司也以一家中国经营状况最佳的光伏企业形象示人。该公司只是发布了有限的初步财报数据，显示出货量较之前指引高出3%左右，营收则比之前指引超过10%。

出现这样的差异，意味着阿特斯光伏产品价格的上涨速度比之前预期的快，这应当有助于提高今年剩余时间的利润率和利润。该公司是首个扭亏为盈的主要光伏企业，去年其股价大涨，但过去两个月又下跌40%左右。随着各种趋势好转，该公司股价在未来几个月有望小幅上涨。

一句话：携程网和搜房网的利润在未来数月将承压；随着光伏行业复苏获得动能，阿特斯的业绩有望改善。

**美剧《24小时》同步播放权无助提升优酷土豆**

对于获得美剧《24小时》最新季的同步直播权，优酷土豆YOKU.N并没有高调发布新闻稿，我想由此可知，事情或许有点糟糕。这是我自己的猜测，因为我是从新闻上得知此事，而非通过公司的新闻稿。事实上，优酷土豆或许故意想淡化此事，以免引起中国政府的审查。中国政府近期要求多家互联网视频网站将部分流行美剧下架。

我是《24小时》的忠实粉丝。2010年，《24小时》第八季终结，最新季《24小时：再活一天》本周回归。我看过之前的几季，所以我敢说，《24小时》要比《生活大爆炸》等之前刚刚被下架的四部美剧更暴力、更有争议。

言归正传，最新报道称，优酷土豆获得《24小时》最新季的同步播放权，同时，优酷还大手笔独家买入《24小时》往季版权。

我说优酷土豆在获得该剧同步播放权时十分低调其实有点言过其实，因为优酷土豆在北京、上海和广州三地举办了“优酷24小时观影”活动，且在微博上也进行了大力宣传。但还没有官方的英文新闻稿发布，该公司常常借助新闻稿试图在海外投资者中造势。

优酷土豆股价最近数月遭受重挫，过去两周尤其疲弱，因中国当局再次出手整顿互联网视频。该行业在过去几天暗流涌动，另外新浪(SINA.O)读书频道和视频节目因涉嫌传播淫秽色情信息被吊销执照。

自当局开始整顿以来，优酷土豆的股价已下挫逾20%，且伴随这一波对中国科技股的抛售狂潮，该公司市值在过去两个月中流失近半。同期，百度(BIDU.O)和搜狐股价分别下挫7%和12%。

优酷土豆是中国在线视频业界翘楚，但该公司在寻求稳定营业流的过程中并未实现可持续盈利。上个月底，优酷土豆向阿里巴巴出售了近20%的股权，旨在获得新的合作伙伴，并为其前景制造声势。但出售股权以及获得《24小时》同步播放权等新闻似乎并未引起投资者的兴趣，后者显然更担心当局出台更多严厉限制措施。

尽管我们可能会看到越来越多的美剧被禁，但我预计这波风潮可能很快就会过去，对优酷和其他视频网站造成的破坏也相对有限。所以其股价基本接近触底，如果公司本月晚些时候公布的一季度财报靓丽，甚至会触底反弹。

一句话：在中国政府近期的整顿风潮消退前，优酷土豆料将在西方投资者中保持低调，此后公司的股价可能会有某种程度的反弹。（完）

编译：侯雪萍/靳怡雯 发稿：王琛/王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。