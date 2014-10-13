《阳歌专栏》小米营收料会超越格力

资料图片：小米科技创始人雷军7月22日在北京推出小米4的活动现场，背后图表为小米手机销量和含税销售额。 REUTERS/Jason Lee

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米营收料会超越格力**

小米创始人雷军去年曾高调地与格力电器(000651.SZ)董事长董明珠打赌五年内超越格力，近日雷军称赢得赌局的可能性是99%。雷军还重申小米未来五年不上市的观点，这可能反映小米未来五年将亏损。另外一则报导称小米投资一家GPS技术公司，暗示小米打算继续模仿苹果(AAPL.O)。

这些都算不上什么大消息。雷军表示将赢得与董明珠的赌局反映其对公司增长很有信心。小米未来五年不上市反映市场高度竞争，利润率将迅速下滑，实现盈利很困难。

董明珠去年12月在电视节目中与雷军打赌，具体内容为如果小米的营业额超过格力，董明珠输雷军10亿元，反之亦然。小米面临的挑战不小，2013年其营收为300亿元，而格力2013年的营收超过1,000亿元。雷军在最近的发言中表示，赢得赌局的可能性是99%，这是历史发展的必然。

随着小米进军中国低端手机市场并进行全球扩张，上半年其智能手机销量增长近三倍，营收增长150%至330亿元。格力上半年营收约为590亿元，小米与格力的差距大幅缩小。

尽管目前小米的营收已经超过格力的一半，其利润率显然在大幅萎缩，我估计该公司的亏损会很大。进军东南亚和南亚的全球扩张估计耗资很大，国内的竞争也非常激烈。至少未来两年局势不太可能改变，这也是雷军短期内不想上市的原因。小米的资金仍很充裕，但我预计未来五年该公司需要至少融资两次，更可能需要三四次。

小米投资8,400万元入股GPS地图导航公司凯立德，规模微不足道，但暗示小米希望模仿苹果，在提供硬件的同时也提供自己的服务。这看起来是明智的策略，因这能够令其获得高利润率的营收渠道，但近期的数据安全和网络监控担忧也意味着这会带来一定风险。

一句话：雷军料能赢得与董明珠的对赌，未来五年内小米营收料超过格力，但小米仍将亏损，未来五年料需要至少2-4次大规模融资。

**中国政府出手拯救新能源汽车**

北京在推广新能源汽车方面“故技重施”。有消息称，中国政府出台新计划，要求地方政府购买大量电动出租汽车和公交车，以扶持该行业走出困境。

我要为中国领导人通过该计划推动清洁能源汽车行业的决心点赞，此举很可能推动清洁能源汽车销量大幅增长。然而，由于地方政府急于实现中央设置的配额，并不考虑采购的汽车是否具有商业可行性，因此大量不成熟的技术将涌上中国的街头；这项计划的前景看似并不乐观。此外，这项计划还可能会导致政府开支的巨大浪费，而电动汽车行业因缺乏创新最终也将在长远发展方面付出代价。

这种计划在中国十分普遍，中央政府乐于设置目标，然后竭尽所能地实现这些目标。在电动汽车问题上，北京当局已经采取多种措施试图引导消费者购买新能源汽车，并意识到消费者会基于商业因素做出决定，并迫使制造商生产优质产品。更重要的是，只有消费者市场可以真正提供该行业所需的大笔销量。

尽管在基础设施建设和汽车金融方面的种种努力，新能源汽车技术仍不为中国消费者接受，新能源汽车销售乏善可陈。今年8月，新能源汽车销量总计仅有5,000辆，虽说是去年同期的11倍，但依然远远不及中国政府设定的到2020年实现500万辆电动汽车上路的阶段性目标。

消费者不愿购买新能源汽车，但有一个群体对于新能源汽车技术表现出极大的热情：地方政府，最明显的是深圳和上海这样的大城市。这些地方政府的资金不仅相对宽松，同时也是很多新能源汽车厂商的总部所在地，比如位于深圳的比亚迪(002594.SZ) (1211.HK)和上海的上汽集团。因此，这些地方的政府经常规划购买新能源出租车和公交车的计划，然后从当地的制造商手中购新能源汽车，帮助实现中央设定的经济增长目标。

当意识到地方政府乐于回应这种目标设置游戏时，中国交通部本月早些时候发布了《关于加快新能源汽车推广应用的实施意见（征求意见稿）》，提出到2020年，公交都市创建城市新增或更新城市公交车、出租汽车和城市物流配送车辆中，新能源汽车比例不低于30%；计划还提出，到2020年，新能源城市公交车达到20万辆，新能源出租汽车达到5万辆，新能源城市物流配送车辆达到5万辆。

这30万辆相当于中央规划到2020年500万辆电动汽车上路目标的6%。新计划特别针对拥有完善基础设施的城市，这就意味着那些规模较小相对不富裕的城市无需将其有限的资金投入到这场运动中。

正如我上面所说，我们至少应该为此举点赞，这会很快推动新能源汽车制造商的销量。但我也说过，这种新需求很大程度是人为制造的，是基于政府指令而非商业考量的。西方政府很少发出类似的指令，原因很简单，他们不会对产业的长期发展产生预期效果。北京当局出台的这个最新计划很可能也是这个结果，成千上万辆使用清洁能源但也问题颇多的新车将驶上中国街头。

一句话：中国通过政府采购大力推动清洁能源汽车的最新计划出发点良好，但容易产生误导，最终可能会失败。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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