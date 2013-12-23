《阳歌专栏》华为中兴国内争酷 小米放眼全球

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为中兴国内争酷 小米放眼全球**

中国电信设备巨头中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)和华为上周在微博上为“新酷学派”发起激战，为各自旨在复制小米模式的智能手机新品牌做宣传。但“酷王”小米却没有时间应战，而是暗示可能签署新的全球分销协议。这一切的潜台词是所有智能手机厂商最终都想模仿苹果(AAPL.O)。后者多年来一直精心培育高端和时尚的形象，从而令其在瞬息万变的高科技设备领域稳坐头把交椅。

华为重新推出荣耀智能手机品牌后，该公司副总裁余承东在微博上发起宣传攻势。华为正式将荣耀品牌手机与主流的华为品牌手机分拆，目标对准的是同样注重形象的时尚年轻消费者。正是这样的消费者，让小米成为中国智能手机领域的“酷王”。

余承东的大多数微博帖子都是在为华为新推的三款荣耀品牌手机做宣传，当中包括售价不到1,000元（160美元）的一款机型。余承东对自己的主要目标可谓直言不讳，即让在线买家拿新款荣耀手机与类似的小米手机对比。

他甚至还得到奇虎360QIHU.N创始人周鸿祎的支持，这是颇有意思的举动，很有谋略。周鸿祎与小米创始人雷军关系紧张，所以后者要是支持华为和荣耀品牌也不足为奇。周鸿祎在微博发帖称赞售价只有798元的荣耀3C。这款手机手机较小米夏季推出的低价版红米手机的售价低1元钱。

与此同时，中兴通讯的倪飞也在微博上连续发帖，为公司推出的Nubia智能手机做宣传。该公司两周前在中国市场重新推出努比亚（Nubia）品牌，推出方式是与小米如出一辙的网上发售。

对于再次在线推广nubia z5s mini，倪飞和公司副总裁Kan Yulun可谓赞口不绝。Nubiaz5s售价1,499元，开售1分48秒售出8.3万台。两人的帖子纯属推广内容，这里无需重述，但却凸显了中兴通讯和华为对小米的羡慕之情。不论是荣耀还是努比亚，这两个品牌复制小米“酷”业务模式能否成功目前还尚无定论，但如果让我赌的话，我认为各自的成功几率不到30%。

中兴通讯和华为均完全专注于中国，小米则着眼于全球市场，因小米旨在将其时尚的手机出口至世界其他地区。分销协议的想法来自小米全球副总裁雨果·巴拉(Hugo Barra)。巴拉此前是谷歌安卓部门的高管，今年夏天加盟小米。

巴拉在他的一条微博中称，小米联合创始人林斌与全球顶级智能手机分销商Brightstar创始人兼首席执行官马瑟洛·克劳勒（MarceloClaure）举行了一场会议。微博内容包括一张林斌与克劳勒以及另外两人在会议间隙玩游戏的照片，微博内容也暗示，巴拉当时也在现场，并拍下了这张照片。

雷军聘请巴拉加盟小米的主要意图是推动小米在中国和亚洲之外的全球扩张。小米目前的主要市场是中国，但近期已扩展至香港、台湾和一些东南亚国家。我承认我对Brightstar了解不多，但Brightstar网站称它覆盖了全球50个国家，是全球第58大私营企业。如果小米和Brightstar还没有签署分销协议，那也是近在眼前的事，随后小米将宣布进军全球市场的重大声明。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿:王凤昌

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