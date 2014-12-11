《阳歌专栏》小米在印度的扩张遇阻

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米在印度的扩张遇阻**

一句话：小米料迅速与爱立信就专利权纠纷达成和解，这可能小幅推高其成本，但不会影响小米在印度市场的长期发展。

小米的全球扩张计划可能遇到了大障碍，报导称印度一家法院禁止该公司向印度出口和销售手机。印度是小米全球化的重要市场，小米今年已经在印度采取了几次大规模行动。小米现在要对付来自全球电信设备巨头爱立信(ERICb.ST)的专利侵权诉讼。

印度对中国新兴智能手机厂商来说是不错的市场，因为两国有很多相似之处。两国人均收入都比较低，是价格不足100美元廉价手机的理想市场。两国人口都超过10亿，市场潜力巨大，两国刚建立的高速4G网络也非常适合智能手机。

但最新消息显示，中国智能手机厂商在印度市场可能陷入法律泥潭。中国厂商被视为外来者，因此会受到相对公平的对待，印度法院体系甚至可能对中国企业有些歧视。中兴(0763.HK)(000063.SZ)也在印度陷入与美国无线技术企业VringoWRNG.O的一系列专利权诉讼中，有时甚至导致停止在印度销售手机的命令。

中国智能手机厂商在本国基本不会面临这样的诉讼，因为会受到中国法律体系的照顾。但小米迅速意识到，在国外要按国际规则办事，进入外国市场时可能引来更多类似国际大型专利权所有者的诉讼。

报导称，德里高等法院本周下令禁止小米向印度出口和销售手机。报导援引小米印度负责人Jai Mani指出，公司并未收到正式通知，法务团队正在根据媒体报导评估形势。

小米今年早些时候进军新加坡，开始全球化进程，此后又进入了其他几个国家的市场。小米从7月开始在印度销售低端手机，销量已经超过50万部。印度成为小米最大的海外市场，助力小米今年三季度成为全球第三大手机厂商，仅落后于三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)。

这样的诉讼也非罕见，中兴和华为都在欧洲遭遇过类似的诉讼。不过诉讼可能分散精力，如果手机厂商被迫向爱立信和Vringo等企业支付使用费，可能推高价格。这将削弱中国手机厂商的竞争力，因为低价是他们的主要优势。

我预计小米会迅速采取行动，试图解决在印度的法律纠纷，因为印度市场对其全球化至关重要，而爱立信在法庭上也是非常可怕的对手。小米资金非常充裕，向爱立信付些钱是没有问题的。而且小米善于打造品牌，与其他本土企业相比对低价的依赖性更小。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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