《阳歌专栏》小米入股美的 奇虎或瞄准酷派

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米入股美的 奇虎或瞄准酷派**

一句话：媒体报导奇虎计划收购深圳智能手机企业，目标或许就是酷派；小米入股美的反映出互联网企业拟与家电企业联手开发智能化产品，未来料有更多类似合作。

今天中国智能手机行业传出两则重要消息：小米入股家电巨头美的(000333.SZ)，安全软件企业奇虎360QIHU.N或出资多达10亿美元收购一家智能手机企业。

小米和奇虎的动机略有不同，但是却可以看出奇虎和小米这样的企业已经不再将智能手机视作单独的一个产品，而是涉及更多产品与服务的生态链的一个中心环节。

对于小米而言，智能手机已经是其核心产品，且在努力建设包括智能电视和智能空调在内，集合相关产品与服务的生态系统。奇虎则将智能手机作为推销其核心软件和互联网服务的载体。

从某种程度上来看，上述交易也反映出中国智能手机行业发展过热的现实。智能手机企业利润下降、利润率快速下滑。小米正在寻求基于其智能设备开发更有利可图的业务，摆脱对智能手机产品的过度依赖。奇虎的收购交易则是看到了被收购对象的利润已经极薄。

媒体引述匿名消息人士的报导称，奇虎正在考虑出价至少50亿元（8亿美元）收购深圳一家重要的智能手机企业。报导的说法不甚明确，只是说奇虎已经“决定”进行收购。但是，投资规模和目标所在地如此明确，似乎又说明相关谈判已经在进行中了。

深圳无疑有很多智能手机企业。华为和中兴(000063.SZ)(0763.HK)的总部都在深圳，但它们都倾向于发展自己的业务，因此不大可能是奇虎眼中的目标。报导还提到一加和魅族可能是被关注的对象。

但是我押注酷派(2369.HK)，这是一家规模较大、更加成熟的企业，当前的市值也恰好在10亿美元左右。也许并非只有我这么想，酷派在港交所交易的股票周一大涨了6%，过去五周累计上涨了逾40%。

接下来再看小米。这家企业在过去一两个月里进行了多个规模相对较小的战略投资，旨在建立一个与其智能手机相关的基于互联网的一整套产品与服务。最新入股美的逻辑看似也是一脉相传。小米出资12.66亿元（2亿美元）入股以生产冰箱和空调等家电闻名于世的美的。

根据两家企业的公告，小米科技斥资12.66亿元入股美的集团，美的集团将以每股23.01元的价格向小米科技定向增发5500万股，募资不超过12.66亿元。上述入股价较美的两周前停牌时的股价存在大约7%折让。发行完成后，小米将持有美的集团股份为1.29%。

小米能够以不错的折让价格入股美的，说明美的等传统家电企业急于进行这种合作，以开发智能化产品，实现利用智能手机联网远程控制家电产品的构想。海尔(1169.HK)一年前与阿里巴巴(BABA.N)签署了类似的合作协议，未来一年或许还能看到腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)等互联网巨头出手进行类似合作。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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