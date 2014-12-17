《阳歌专栏》奇虎联手酷派 小米在印度恢复销售

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎联手酷派 小米在印度恢复销售**

一句话：奇虎联手酷派看似是推广其软件和在线服务的明智之举；小米手机在印度恢复销售，但这对于其与爱立信的专利权之争看似没太大意义。

今天中国智能手机市场有三则重要新闻：一则是奇虎QIHU.N与中国领先的智能手机厂商酷派(2369.HK)达成合作关系，进军中国过热的智能手机领域；第二则是小米被允许恢复在印度销售其智能手机，上周印度一名法官曾下令小米停止在印度销售手机，因其与瑞典移动科技巨头爱立信(ERICb.ST)存在专利权之争。

最后一则是华为宣称计划超过小米、酷派、苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)，未来三年在中国市场实现销量第一。对于华为这一目标，我只能祝其好运，因为我预计华为实现这一目标的可能性几乎为零。

先来看看奇虎的新闻。根据公告，双方将成立合资公司，奇虎投资4.10亿美元，在合资公司中占股45%。奇虎将为酷派智能手机提供包括移动安全、移动应用商店和手机搜索等移动端的服务，这将是奇虎打造一个基于其各种软件和互联网产品与服务的移动生态系统努力的一部分。

报导没有提到更多财务细节，但我预计酷派可能会将其大部分智能手机生产运营业务投入到合资企业中，给予奇虎45%的股权，以换取其急需的资金。过去一年，酷派和中国大部分其他智能手机厂商一直在激烈争夺市场份额，9月时有报导称，酷派当时裁员10%，以努力缩减成本。

奇虎资金充裕，向这家合资企业提供资金不成问题。若该合作很成功，奇虎最终直接买下酷派也不会令我感到意外。对于奇虎来说，这次合作看似是一个明智的长期战略合作之举。去年奇虎股票出现大涨，现在该公司面临需表明获利出现改善的压力。但短线投资者对这一合作并不太感冒，声明发布后奇虎股价下跌了7%至16个月低位。

接下来看看小米。小米已被允许在印度恢复销售其部分智能手机。上周印度德里高等法院曾要求小米停止在印度销售和进口手机。印度两名法官推翻了此前一名法官做出的禁售裁决，但新的判决含有附加条件，这意味着根据早前的判决，小米仍可能被禁止销售与爱立信存在技术争议的产品。

小米在其官方微博中发布了上述消息，这可能是该公司试图为该争议进行正面宣传。与爱立信的这一争议令小米的创新者形象和全球扩张计划均受到打击。小米于7月进入印度市场，该市场迅速成为小米的第二大市场。不过，小米仍需解决与爱立信的争端，并最终可能需要支付专利费，这将进一步蚕食其本已非常薄的利润率。

最后简单说一下华为。华为一位高管在北京举行新品发布活动时接受媒体采访称，预计华为将在三年内成为中国第一大智能手机生产商。对于这个几乎不可能实现的大胆预测，我没啥好说的，只能说：祝好运！（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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