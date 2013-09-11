《阳歌专栏》小米试水移动操作系统

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米试水移动操作系统**

有报道称，智能手机生产商小米正在开发自己的移动操作系统，挑战苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)和微软(MSFT.O)。中国硬件生产商和互联网企业近期有太多类似举动，很难搞清楚哪些企业开发的是新系统，哪些只是谷歌Android（安卓）系统的变体。

一位专家称，电信设备巨头华为和台湾智能手机生产商HTC(2498.TW)最有希望成功开发出新的智能手机操作系统。我认为小米也有希望，因为小米的创新能力也很强。这样的一个操作系统或许能够为小米未来拓展智能手机以外的业务奠定基础，比如平板电脑和互联网电视。

报道称，小米成立了一支内部团队，在过去五个月里开发自己的操作系统。小米目前的智能手机都使用Android系统。消息来源是一个人的微博，此人自称从小米员工那获得该消息。

尽管消息来源并不非常可靠，该传言却似乎符合小米的多元化策略。小米近期推出了一个互联网电视产品，有传言称小米也在开发平板电脑和游戏机。

拥有自己的操作系统有助于小米产品区别于其他公司的产品，也可能更加适合小米希望创造的产品生态系统。考虑到小米过去两年强大的执行力以及刚刚获得20亿美元融资后的雄厚资金实力，我认为小米成功的机会不小。

中国移动互联网产业联盟常务副理事长李易发表微博文章称，亚洲最有前途的国产移动操作系统只会来自大中华区和韩国。他还特别提到了华为创始人任正非和HTC董事长王雪红。华为终端公司董事长余承东进行了转载。

过去一年里，定制移动操作系统和智能手机经常成为头条新闻，阿里巴巴、百度(BIDU.O)和中国联通(0728.HK)等企业都宣布进行大的动作。我怀疑这些大多是Android的变体，华为和小米开发的或许是真正的新产品。世界是否准备好接纳第四个大型移动操作系统是另外一回事，如果我必须得赌，华为和小米显然是有力的竞争者，因为这两家企业大幅押注移动行业，并专注于产品开发。

一句话：华为和小米似乎是最可能开发出移动操作系统、与谷歌、微软及苹果竞争的中国企业。

**阿里巴巴加入互联网电视混战**

互联网电视正在快速成为中国互联网及设备企业的新宠，有消息称阿里巴巴与创维(0751.HK)联手进入该领域。一周前，百度宣布与TCL多媒体(1070.HK)合作推互联网电视，而小米、乐视网(300104.SZ)、联想(0992.HK)等一些公司近期也发布了类似产品。

互联网电视产品突然激增，与诸多因素有关，譬如新技术问世、中国政府有意向电视行业注入活力等。然而，鉴于该领域一下子涌出这么多新企业和产品，我觉得在接下来一两年将会出现一些重大失败，而这些计划中可能只有一两个拥有较高的成功几率。

我们先来看看关于阿里巴巴的最新消息。该公司宣布与创维合作，并发布了新“酷开”品牌，10月将推出三款该品牌电视，分别为2D版和3D版电视，最低售价为1,999元。今年7月，阿里巴巴与华数传媒联手推出了一款机顶盒产品。

此外，近期还有市场传言称，阿里巴巴部分或全部收购PPTV交易接近成事。这似乎是颇有意思的一桩交易，届时阿里巴巴会和湖南卫视联手收购PPTV。据报，这项交易在8月时已接近敲定。

从以上种种迹象看，阿里巴巴似乎正在进行一系列结盟活动，以便为推出能提供电视节目和基于电视的互联网购物服务的产品做准备。依我之见，此类集成做法似乎是明智之举，可让许多在各自领域领先的企业加盟进来。此举存在的主要缺陷是联盟的复杂性，一旦有一或更多主要合作伙伴对整体方向有异议，那么便很容易土崩瓦解。

相比之下，百度的做法相对简单，即将旗下的爱奇艺视频分享服务与TCL的电视业务合并。小米的举动应当更简单，仅发展自己的电视业务，但该公司可能不得不与第三方联手，来提供电视产品播发的内容。乐视网拥有丰富的内容链接，正在与电视厂商合作推出自己的产品。

尽管苹果等主要企业有过这方面的努力，但互联网电视在西方其实还未兴起，主要是因为西方的有线电视企业已提供了多数功能一样的竞争性产品。但在中国，由于有线电视运营商四分五裂，而且缺乏引人关注的产品，因此市场情况也迥然不同，从而意味着中国市场或许能接纳强大的互联网电视产品，而且在上述这些企业的新举动中，会有一或两个最终获得成功。

要是让我下赌注的话，我可能会向乐视网或阿里巴巴的计划投钱。作为最早进入该领域的一家企业，乐视网在资历方面占有优势，似乎能获得一些动力。阿里巴巴似乎已组建了一个强大的联盟，拥有推出此类产品的必要资源和专业技能。我确信，在接下来的一两年内，谁胜谁负的信号将会日渐明晰，还请各位行业观察人士继续关注。

一句话：阿里巴巴与创维联手推电视产品，如果再能与内容和技术合作伙伴组建强大的联盟，那么成功的几率会很高。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。