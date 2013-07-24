《阳歌专栏》小米科技接近完成新一轮大规模融资

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米科技接近完成新一轮大规模融资**

在上次大规模融资一年后，智能手机制造商小米科技据信接近完成价值约20亿美元的新一轮大规模融资，这也是中国创业科技企业最大规模融资案之一。当下，小米正在迅速加快产品销售和产品发布速度。同样有趣的是，有报道称，腾讯可能是这次融资活动的一个重要投资方。腾讯在中国互联网行业近期一连串并购活动中始终表现得相对安静。

小米刚刚发布的财务指标显示，今年上半年销售依然强劲。当然，如果小米手机销售现阶段不够强劲，无疑会令人失望，因为小米2012年才开始销售高端智能手机，且吸纳了数亿美元的外部投资。

最新报道多少有点相互矛盾。有报道称，小米已经完成新一轮融资，也有报道称预计小米将在本月底前完成。基于这一最新融资，各家媒体对小米给出了不同的估值，但普遍认为在90-100亿美元之间。这就意味着，新投资者通过最新一轮融资很可能获得小米科技大约20%-25%的股份。

有报道称，腾讯透过俄罗斯投资公司Digital Sky Technologies (DST)参与了小米最新一轮融资。DST是Facebook的早期支持者，也是中国互联网市场的积极投资者。DST一年前就曾参与小米的上一轮融资。

小米科技最新估值也将比一年前的40亿美元翻番，对于一个年轻的企业而言，这一数字着实令人惊叹。小米将自己定位成高性价比智能手机生产商。

小米本月早些时候表示，公司2013年上半年实现营收133亿元(22亿美元)，其中多数归功于售出的700万部智能手机。2013年上半年营收高于2012年全年总额，智能手机销量略低于去年全年产品销量。

小米尚未完成互联网电视等其他重大产品的发布。小米的低端智能手机计划也存在问题，也有媒体报道称小米正在研发平板电脑，小米科技的产品线与苹果的越来越像。

所以，这家快速成长、亟需资金的企业接下来会如何？在去年小米融资完成后，我曾预计，小米实施或存在的首次公开募股(IPO)前，一些投资者可能会卖出持股。

智能手机市场似乎最终恢复生机，但只有盈利的企业才能获得良好机遇，而小米可能还不具备这一资格。因而，我预计小米今年也不会寻求首次公开募股。但我预计小米可能最快在今年年底或2014年年初实现盈利，如果的确如此，该公司最早在明年年中或将寻求上市。

一句话：小米科技最新一轮融资将是一次重磅交易，该公司估值也将随之增加至100亿美元，并可能最早在2014年年中寻求IPO。

**苹果和三星面临智能手机价格压力**

作为长期报道中国手机市场的人士，我知道该市场可谓说变就变，不会给出太多警告信号，曾是超级明星企业，一两年后就可能为生存而挣扎。这种变化通常是一波一波的出现，而新一波变局可能即将到来，因消费者开始不再推崇高端智能手机，转而青睐低端智能手机。低端智能手机拥有很多同样的功能，但价格却比高端智能手机低出许多。中国经济放缓或会加速这一趋势，由于未来前景不确定，消费者纷纷想办法削减支出。

在中国手机市场发展史中，企业因未能追上市场趋势，一夕成名后又很快衰落的故事很多。像TCL2618.HK、宁波波导和科龙等一些国内手机厂商，10年前在中国手机市场进入快速增长期时，都曾凭借其时髦且成本低的手机而名噪一时。然而，与快速走上兴盛一样，这些企业也都很快就衰落了，如今则已被淘汰出局。

近期，昔日的手机巨头摩托罗拉和诺基亚NOK1V.HE在中国及全球市场也遭遇了同样的命运。多年来，诺基亚凭借其低成本且可靠的手机产品，一直在中国手机市场独占鳌头，但在过去两年，由于未能大刀阔斧地进军智能手机市场，该公司则迅速走向没落；摩托罗拉在中国手机市场曾经一直稳坐第二把交椅，也因类似原因很快走向衰落。

如今，又有媒体报道称全球高端智能手机销售放缓势头开始加速，这对三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)等该领域的领军企业而言并非好兆头。报道援引研究机构IDC的数据称，2012年智能手机均价从450美元降至375美元，表明随着可供选择的低价智能手机增多，高端智能手机市场正在变得饱和。

报道没有特别提到中国，但我觉得这可能是类似的全球化趋势，而且这种趋势很有可能在中国市场被放大，这是因为世界上最大的一些低端智能手机厂商在中国，包括华为、中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)、联想(0992.HK)、酷派等快速崛起的企业，这些企业为了争夺市场份额，向市场推出了许多新款低价产品。

本月早些时候有报道显示，随着这些低端智能手机厂商的库存积压至危险水平，一场血雨腥风的价格战或许正在酝酿。此类价格战的首批牺牲者将是这些低端智能手机厂商本身，他们将在迫于无奈的情况下亏本销售产品，否则就会面临库存进一步增多的风险。

随着消费者开始关注这些售价不到1,000元的低价手机，这样的价格战势必会波及中高端智能手机。正如我在上文所言，中国经济放缓可能也会令这种趋势加速。媒体报道称，北京联通对iPhone进行降价促销，降价幅度最高达800元，其中iPhone 4合约价仅为2,500元。

因此就预言苹果和三星很快会步TCL或摩托罗拉的后尘可能有些夸大其词，但在接下来的6-12个月，这两家公司在中国市场的智能手机销量很可能会见顶，他们的手机销量随后将会开始下降。面对这种情况，这两家公司将不得不研发低价手机，来与低端手机厂商竞争。

一句话：在接下来的6-12个月内，随着消费者选择购买低价机型，苹果和三星在华智能手机销量可能见顶。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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