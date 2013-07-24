《阳歌专栏》小米科技接近完成新一轮大规模融资

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**小米科技接近完成新一轮大规模融资**
在上次大规模融资一年后，智能手机制造商小米科技据信接近完成价值约20亿美元的新一轮大规模融资，这也是中国创业科技企业最大规模融资案之一。当下，小米正在迅速加快产品销售和产品发布速度。同样有趣的是，有报道称，腾讯可能是这次融资活动的一个重要投资方。腾讯在中国互联网行业近期一连串并购活动中始终表现得相对安静。
小米刚刚发布的财务指标显示，今年上半年销售依然强劲。当然，如果小米手机销售现阶段不够强劲，无疑会令人失望，因为小米2012年才开始销售高端智能手机，且吸纳了数亿美元的外部投资。
最新报道多少有点相互矛盾。有报道称，小米已经完成新一轮融资，也有报道称预计小米将在本月底前完成。基于这一最新融资，各家媒体对小米给出了不同的估值，但普遍认为在90-100亿美元之间。这就意味着，新投资者通过最新一轮融资很可能获得小米科技大约20%-25%的股份。
有报道称，腾讯透过俄罗斯投资公司Digital Sky Technologies (DST)参与了小米最新一轮融资。DST是Facebook的早期支持者，也是中国互联网市场的积极投资者。DST一年前就曾参与小米的上一轮融资。
小米科技最新估值也将比一年前的40亿美元翻番，对于一个年轻的企业而言，这一数字着实令人惊叹。小米将自己定位成高性价比智能手机生产商。
小米本月早些时候表示，公司2013年上半年实现营收133亿元(22亿美元)，其中多数归功于售出的700万部智能手机。2013年上半年营收高于2012年全年总额，智能手机销量略低于去年全年产品销量。
小米尚未完成互联网电视等其他重大产品的发布。小米的低端智能手机计划也存在问题，也有媒体报道称小米正在研发平板电脑，小米科技的产品线与苹果的越来越像。
所以，这家快速成长、亟需资金的企业接下来会如何？在去年小米融资完成后，我曾预计，小米实施或存在的首次公开募股(IPO)前，一些投资者可能会卖出持股。
智能手机市场似乎最终恢复生机，但只有盈利的企业才能获得良好机遇，而小米可能还不具备这一资格。因而，我预计小米今年也不会寻求首次公开募股。但我预计小米可能最快在今年年底或2014年年初实现盈利，如果的确如此，该公司最早在明年年中或将寻求上市。
一句话：小米科技最新一轮融资将是一次重磅交易，该公司估值也将随之增加至100亿美元，并可能最早在2014年年中寻求IPO。
**苹果和三星面临智能手机价格压力**
作为长期报道中国手机市场的人士，我知道该市场可谓说变就变，不会给出太多警告信号，曾是超级明星企业，一两年后就可能为生存而挣扎。这种变化通常是一波一波的出现，而新一波变局可能即将到来，因消费者开始不再推崇高端智能手机，转而青睐低端智能手机。低端智能手机拥有很多同样的功能，但价格却比高端智能手机低出许多。中国经济放缓或会加速这一趋势，由于未来前景不确定，消费者纷纷想办法削减支出。
在中国手机市场发展史中，企业因未能追上市场趋势，一夕成名后又很快衰落的故事很多。像TCL2618.HK、宁波波导和科龙等一些国内手机厂商，10年前在中国手机市场进入快速增长期时，都曾凭借其时髦且成本低的手机而名噪一时。然而，与快速走上兴盛一样，这些企业也都很快就衰落了，如今则已被淘汰出局。
近期，昔日的手机巨头摩托罗拉和诺基亚NOK1V.HE在中国及全球市场也遭遇了同样的命运。多年来，诺基亚凭借其低成本且可靠的手机产品，一直在中国手机市场独占鳌头，但在过去两年，由于未能大刀阔斧地进军智能手机市场，该公司则迅速走向没落；摩托罗拉在中国手机市场曾经一直稳坐第二把交椅，也因类似原因很快走向衰落。
如今，又有媒体报道称全球高端智能手机销售放缓势头开始加速，这对三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)等该领域的领军企业而言并非好兆头。报道援引研究机构IDC的数据称，2012年智能手机均价从450美元降至375美元，表明随着可供选择的低价智能手机增多，高端智能手机市场正在变得饱和。
报道没有特别提到中国，但我觉得这可能是类似的全球化趋势，而且这种趋势很有可能在中国市场被放大，这是因为世界上最大的一些低端智能手机厂商在中国，包括华为、中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)、联想(0992.HK)、酷派等快速崛起的企业，这些企业为了争夺市场份额，向市场推出了许多新款低价产品。
本月早些时候有报道显示，随着这些低端智能手机厂商的库存积压至危险水平，一场血雨腥风的价格战或许正在酝酿。此类价格战的首批牺牲者将是这些低端智能手机厂商本身，他们将在迫于无奈的情况下亏本销售产品，否则就会面临库存进一步增多的风险。
随着消费者开始关注这些售价不到1,000元的低价手机，这样的价格战势必会波及中高端智能手机。正如我在上文所言，中国经济放缓可能也会令这种趋势加速。媒体报道称，北京联通对iPhone进行降价促销，降价幅度最高达800元，其中iPhone 4合约价仅为2,500元。
因此就预言苹果和三星很快会步TCL或摩托罗拉的后尘可能有些夸大其词，但在接下来的6-12个月，这两家公司在中国市场的智能手机销量很可能会见顶，他们的手机销量随后将会开始下降。面对这种情况，这两家公司将不得不研发低价手机，来与低端手机厂商竞争。
一句话：在接下来的6-12个月内，随着消费者选择购买低价机型，苹果和三星在华智能手机销量可能见顶。（完）
编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。