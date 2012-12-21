《阳歌专栏》小米和诺基亚触网或只是营销噱头

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**小米和诺基亚触网或只是营销噱头**
最近几天，智能手机领域的两宗合作引起媒体广泛关注，其中分别涉及中国创新企业小米和昔日全球巨头诺基亚NOK1V.HE，他们均寻求与互联网企业合作以改善未来前景。小米与新浪(SINA.O)联手在网上开卖小米2代手机，而诺基亚为了扭转当前的颓势，正在与京东商城合作。
从我的角度看，这样的合作似乎只是个噱头，没有任何实际意义，带来的效果也将有限。不过，小米其实已变得非常善于为新产品发布启动强势营销活动，而且与新浪微博的这项合作似乎也吸引了不少眼球。
我们先来看看关于小米的消息，说的是该公司将通过十分流行的新浪微博销售新发布的小米2代手机。按照合作协议，在小米2代手机面向大众市场开售前，小米先于12月19-20日面向新浪微博用户预售5万部该款手机，并从12月21日开始向买家发货。
再次声明，虽然这种营销策略让中国媒体一片哗然，但我个人觉得并不令人十分振奋。企业发布新品时都会进行此类独家合作，这其实只是一种营销噱头。但对于小米创始人雷军再次大玩营销魔术，让这次新品发布变得更为出彩，我则是十分佩服。雷军的许多营销模式，与他的偶像苹果公司的做法如出一辙。
小米选择新浪微博作为合作伙伴，也算是一步妙棋，因为后者仍享有中国最流行微博平台的地位。当然，许多行业观察人士已经发现，腾讯(0700.HK)的微信也在奋起直追，有望对新浪微博构成威胁。
对于新浪微博而言，小米可能是相对不错的合作伙伴，但与电商巨头阿里巴巴联姻似乎才是大有裨益。据悉，新浪微博与阿里巴巴上月曾磋商过合作事宜，但因具体条款无法谈妥而告吹。最近还有报导暗示，双方相关谈判可能已经重启。如果新浪和阿里巴巴真在明年宣布重大合作交易，那么也将不足为奇。
我们再来看看关于诺基亚的合作交易。诺基亚的目的是通过京东商城这个平台，在明年实现20亿元人民币的手机销售额。根据协议，诺基亚将至少为京东独家提供一款新手机，这证实网上购物在中国的火热。
诺基亚的一位高管谈起这项新的合作时称，未来该公司面向中国市场的所有手机均将通过线上线下方式销售。不过，他并没有暗示与京东商城的合作具有排他性。这就自然过渡到了我的第二个观点，即除了少数媒体报导的一些事实外，这项交易就只是个噱头而已。这则消息之所以能成为媒体头条，也许是因为今天的重磅新闻真的很少，也许与相关报导看起来比较重要有关。
最后，我要说的是，如今几乎所有的手机都有望实现在线销售，当中包括手机厂商直接在线销售、或是借助苏宁和国美等零售商的在线商店销售等方式。诺基亚虽然可通过与京东商城的合作提高些许销量，但该公司在中国及其他全球市场可能会继续陨落。
一句话：小米和诺基亚与互联网公司的合作似乎只是个噱头，但强大的营销策略有望为小米与新浪微博的合作带来几许成功。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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