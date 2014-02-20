《阳歌专栏》小米和奇虎360探路海外市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米和奇虎360探路海外市场**

小米和奇虎360这两家中国科技界的新贵准备进军国际市场，有消息称两家公司将在海外市场推出主打产品。小米正式进军新加坡市场，标志其进一步拓展国际业务，在亚洲和西方市场似乎会重复即酷又时尚的形象和业务模式。与此同时，奇虎准备在本月末的世界移动通讯大会（MWC）上展示安全软件，并表示希望其产品走向全球。

这将是最新探路海外市场的两家中国企业，此前已有许多企业向海外拓展业务，但大多数成绩平平。百度BIDU.o和阿里巴巴曾尝试打入日本市场，但结果令人失望；联想(0992.HK)通过一些重要并购活动，在海外市场小有成绩。小米的最新举动对其保守策略而言似乎是相对明智之举，但我对奇虎的安全产品能吸引浓厚的兴趣深表怀疑。该公司的安全产品在本土市场虽然很流行，但也饱受争议。

先来看看小米的这项全球扩张举动。该公司的全球扩张业务由谷歌(GOOG.O)前高管HugoBarra掌舵，后者去年高调离职后加盟小米。小米暗示新加坡将成为其拓展海外市场的首站已有时日，如今该公司正式启动这项计划，宣布小米3将于3月17日在新加坡开卖。小米3的售价约合332美元。

Barra就此接受采访时指出，在新加坡推出小米3，标志着小米首次销售配置有英文操作系统的主打产品。他还称，为了支持英文操作系统，公司正在建设包括分销和其他物流支持在内的基础设施。小米产品此前已登陆香港和台湾市场，并且获得了很不错的反响。

小米在新加坡市场进展如何值得密切关注。我觉得，该公司精明的营销应当能帮助其在该市场吸引消费者。如果探路新加坡进展顺利，我认为该公司还会试水其他东南亚市场，甚至可能最快在今年底进军北美市场，Barra之前对此也有过暗示。

再来简单看看奇虎的情况，该公司宣布部分安全软件在MWC将首次亮相。奇虎的公告语焉不详，仅称首次亮相的这些安全产品是免费的，该公司同时还会展示一些其他产品。

我可以证明，奇虎的安全产品及浏览器在中国十分流行，这主要得益于这些产品是免费使用。不过，该公司的产品也以极具入侵性而闻名，通常能在用户电脑上安装不需要的软件，并排挤竞争对手的产品。中国消费者对奇虎这种存在争议的做法持容忍态度，主要原因还是与其产品免费有关。西方消费者对此类产品很不欢迎，但其他新兴市场对价格敏感的消费者可能会很喜欢奇虎的产品。

一句话：小米进军新加坡市场，很可能一帆风顺；奇虎的免费安全产品因为具有入侵性，不太可能受到西方消费者的欢迎。

** WhatsApp: Facebook进入中国的“排头兵”？**

我有一段时间没再谈论Facebook(FB.O)，主要是因为这家公司近期在中国毫无动作。不过，Facebook稍早宣布以190亿美元现金加股票收购移动讯息服务公司WhatsApp，看似是再次探讨Facebook进入中国市场的好机会。2009年以来，Facebook始终遭中国大陆屏蔽，这使中国6亿多网民中的绝大多数人无法访问该网站。但WhatsApp触手可得，即便它与腾讯(0700.HK)旗下流行的微信服务存在竞争。

Facebook周三表示，将为收购WhatsApp支付40亿美元现金、大约120亿美元股票，并向WhatsApp创始人等人提供30亿美元限制性股票。这是Facebook有史以来最大的一笔收购。这笔交易也是自时代华纳(TWX.N)2001年以1,240亿美元并购美国在线(AOL)以来，全球最大的科技并购。Facebook凭这次收购可拥有WhatsApp的4.5亿用户，WhatsApp在北美和欧洲十分流行。

现在我们来探讨该交易对中国的影响。作为WhatsApp和微信的双料用户，我自己可以作证，前者在中国相对边缘，而后者过去两年来已经成为本土市场即时通讯巨头。我用WhatsApp与很多中国以外的朋友交流，用微信保持与中国国内朋友的联系。

就功能而言，我认为微信略优于WhatsApp。微信最受欢迎的功能之一就是拥有一个类似Facebook的功能，可以让用户与朋友分享照片和链接，微信还拥有好多个GPS链接功能，而这是WhatsApp所不具备的。在我看来，WhatsApp对于中国用户最大的潜在吸引力在于，它不在中国，因此不太可能引发人们对监控用户政治敏感内容的疑虑。

很多非中国朋友跟我说，他们不愿意用微信，因为他们觉得他们的对话会被监控。很多中国人或许有同样的感觉，这也意味着他们或许会尝试使用WhatsApp或其他非本土产品，如日本的Line。这种对于国内产品和服务的普遍怀疑使很多中国人倾向于用谷歌Gmail等电邮服务，而不愿用新浪(SINA.O)和网易(NTES.O)的本土产品。

Facebook联合创始人马克·扎克伯格(MarkZuckerberg)多次表示，他希望Facebook能成为真正意义上的全球产品，中国是全世界的重要部分。他多次到中国来进行市场考察，一度还有传言称Facebook与国内搜索引擎巨擘百度洽谈成立合资公司事宜。但中国政府严苛的条件使其迄今没有达成任何协议，这些条件可能包括要求Facebook在华建立独立的服务，并对敏感内容进行监控。

所以新的问题变成了：收购WhatsApp在多大程度上能改变Facebook的对华策略？我认为，今年不会在中国有任何大动作，因为Facebook将把精力更多地放在整合WhatsApp与自身的运营。但我们可能会最早在明年看到WhatsApp针对中国用户进行的悄然推广。如果Facebook采取这种策略，它需谨慎行事，因为如果中国政府觉得受到了威胁，他们会轻而易举地屏蔽该服务。但如果能避开政治，WhatsApp或许会受到中国白领受众的追捧，因该人群会喜欢这款软件更为国际化的形象和知名度。

一句话：Facebook可能会利用刚收购的WhatsApp移动平台，明年推进面对中国市场的服务，并在受教育程度较高人群中小有斩获。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

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