《阳歌专栏》小米拟推游戏机 力图摆脱模仿苹果形象

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**小米拟推游戏机 力图摆脱模仿苹果形象**

有报道称，中国智能手机生产商小米科技准备发布一款游戏机，更加努力地摆脱仿效苹果(AAPL.O)的形象。行业观察人士都知道，小米科技的创始人雷军过去两年来很乐见外界将自己的公司与苹果相比，我猜测雷军也觉得自己就是中国的乔布斯。但是，随着乔布斯的去世，加之苹果公司今年在中国市场又连遭厄运，雷军似乎突然失去了对苹果的兴趣。

如果有关小米科技将发布游戏主机的传言是真的，我觉得这可能与雷军最近决定摆脱模仿苹果的形象没有任何直接关系，因为这样大的行动必定是已经筹划很多个月了。不过，这次行动确实表明雷军可能开始带领小米科技走自己的路。自小米科技创立以来的多数时间里，该公司始终在紧密跟随苹果的产品线。

我认为，作为一家初创的公司，小米科技产品线扩张的速度过快，进军的产品领域也太宽了。但是，雷军向外界表明自己不喜欢行动迟缓，小米最近新获得20亿美元融资显示，投资者相信雷军的发展蓝图。

报道援引未具名公司消息人士的话称，小米科技正开发的游戏机将基于谷歌(GOOG.O)的Android（安卓）系统。报道暗示这款产品或即将问世，最早可能就在此前计划的下月召开的小米产品活动大会上推出。该产品将是小米科技开发生态系统战略的一部分。这一生态系统将让用户能够在智能手机、互联网电视和游戏主机等不同设备之间自由切换，实现各种功能。

游戏主机将是小米科技最新推出的产品。自小米推出首款智能手机以来公司发展迅猛，先是发布了小米盒子，之后有报道称其在开发自己的互联网电视，而且还在关注平板电脑。这些产品看似都是在仿效苹果，但是这次的游戏主机却标志着小米科技开始摆脱追随苹果的印象。苹果没有游戏机产品，这是由微软(MSFT.O)的Xbox和索尼(6753.T)的PlayStation主导的市场。

小米本月稍早还发布了低端智能机红米。这也与苹果的路线不同，苹果多年来始终不愿涉足低端智能手机市场，尽管最近有报道称苹果也准备在今年稍晚些时候推出较便宜的iPhone。

雷军本月稍早称，小米科技更像电商巨头亚马逊，而非苹果。这是我看到小米转身的最初信号之一。我觉得开发游戏主机令小米科技看上去更像微软，不过我猜测这是个雷军不会喜欢的比较，因微软经常被视为产品开发方面的追随者而非领导者。

那么，我对小米科技进入另一个产品领域有什么看法呢？我要承认雷军肯定是对公司的前景有自己的想法，投资者的大规模注资显示其对雷军的规划抱有信心。但是，我仍然想发出警告，小米科技过快进入太多行业，若各个新产品线出现问题，公司可能会很快不堪重负。不管我如何想，雷军看似已经决心快速启用获得新资金，我预计未来一年里将能够看到小米科技推出很多新产品。

一句话：小米科技将推出游戏主机的报道显示，该公司正快速进入很多新产品领域，这或会为其带来重重问题。

**惠普中国新动作料难扭转乾坤**

或许终于平息了内部矛盾，也或许是感觉到竞争对手联想(0992.HK)近期进军智能手机注意力有所分散，总之全球PC巨头惠普(HPQ.N)似乎准备在中国开始新的动作，任命毛渝南担任新设立的惠普中国区董事长一职。此举暗示惠普将改变在中国的运营，这显然是早就该做的，因为过去几年惠普占中国PC市场的份额迅速下滑。不过此举看起来太晚了，而且动作太小。平板电脑和智能手机等设备的兴起导致PC销量迅速下滑已经是全球趋势。

我首先要恭喜惠普首席执行官惠特曼上任两年后终于在中国走出了决定性的一步。惠特曼接手时正值惠普出现大幅下滑，因为惠普、戴尔DELL.O和联想都未能意识到PC产品会迅速被苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)等企业生产的智能手机和平板电脑所取代。

在惠特曼的领导下，惠普在中国PC市场的表现也不是很好。IDC的数据显示，2011年她上任以前，惠普占中国PC市场的份额约8.5%，这就已经低于之前的两位数市场份额。到了2011年底，惠普在中国的市场份额迅速下滑至略高于5%，不过去年底该公司的份额回升到了6.6%。

为了改善公司在中国PC市场的表现，惠普任命毛渝南为中国区董事长。毛渝南担任北电网络大中华区首席执行官时我曾采访过他，那是很多年以前的事了。此后他在网络设备生产商3Com和宽带技术公司Ubee任职，惠普2009年收购了3Com。为了强调该职位的重要性，毛渝南将直接向惠特曼汇报。

我没有不敬的意思，只是觉得此项任命没什么令人兴奋的。我觉得惠特曼终于认识到中国市场的重要性并任命一个人负责中国市场、直接向她汇报，这是好事。但是选择毛渝南看起来意思不大，因为他已经69岁了，不太可能干多久。此外，他之前的履历都在电信行业，他曾工作过的两家大公司现在都不存在了。

但是大的背景是，中国PC市场可能很快就变得无关紧要了，这和全球趋势一致，因为消费者选择更小、更便携的设备。Gartner的数据显示，过去五个季度，全球PC市场一直在萎缩，今年第二季度下滑11%。联想已经意识到这种趋势，正不顾一切地试图进军智能手机和平板电脑领域，将中国市场作为开发和推广新产品线的基地。

惠普电脑已经在中国PC市场变得无关紧要，我认识的人都不用惠普平板电脑。鉴于这么多的行业和消费者不利因素，惠普在中国的改革行动显然看起来动作太小，而且太晚。我预计短期内惠普占中国PC市场的份额不会上升很多，而且惠普也不会成为主要平板电脑生产商，因为面临本土竞争对手低价产品的激烈竞争。

一句话：惠普中国区重组，包括任命新的中国区董事长，动作太小而且太晚，不太可能扭转惠普在中国市场的下滑。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳

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