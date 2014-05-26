《阳歌专栏》华为、中兴成中国移动4G招标大赢家

图为在深圳华为总部拍摄的公司标识。 REUTERS/Tyrone Siu

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为、中兴成中国移动4G招标大赢家**

报导称，中国移动(0941.HK)(CHL.N)第二批4G网络招标合同大部分由华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)获得，我很失望，但并不感到意外。常看我文章的读者都知道我强烈倡导自由贸易，认为中国和西方电信设备生产商在任何国家都应该获得与其全球市场份额一致的4G合同。但在中国，这种大规模的采购往往有政治因素在，特别是买家为国企的时候。

爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯ALUA.PA和诺基亚通信（Nokia Solutions and Networks）虽然在此次招标中没有赢得大单，但今年晚些时候中国联通和中国电信开始建设4G网络时它们的表现可能会好一些。

报导指出，中兴和华为分别获得34%和31%的招标合同，爱立信和阿尔卡特-朗讯各获9%，诺基亚通信只获得8%。

本次招标约占中国移动今年4G招标的40%，涉及约10万个基站。另外16万个基站的合同招标将于今年晚些时候进行，外国厂商或许有机会翻身。

根据中国移动以往的记录，我是不看好结果会有很大变化。去年8月，在中国移动首期4G网络合同招标中，华为和中兴各获得约四分之一的份额，欧洲厂商各获得约10%的份额。

过去两年里，电信设备领域的政治化倾向非常严重。美国因国家安全担忧对中国电信设备厂商发布禁令后，中国厂商在美国无立足之地。华为和中兴在欧洲也面临压力，欧盟贸易高官指控他们获得不公平政府补贴，威胁采取报复措施。

电信设备生产商是最大的受害者，他们的业务受到政治因素影响，而不是商业因素。虽然美国对国家安全的担忧和欧洲对不公平补贴的担忧在一定程度上可以理解，肯定应该有更好的办法来克服这样的问题。

未来几个月，西方电信设备厂商在中国仍有一线希望。中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)下个月料获得基于全球标准FDD-LTE的4G牌照。

中国移动使用的是国产标准TD-LTE，大家普遍认为华为和中兴更加积极地开发此类产品。联通和电信获得FDD-LTE牌照后不久估计就会开始大规模招标，我觉得欧洲供应商获得的合同份额应该和其全球市场份额比例更为接近，这将发出中国希望降低该问题政治化的信号。

一句话：西方电信设备厂商在中国移动4G合同招标中份额不佳，显示该问题仍被政治化，不过今年晚些时候情况可能好转。

**迅雷拟赴美招股 神州租车改道香港上市**

报导称，迅雷准备赴美上市；神州租车提交赴港上市申请，一改此前赴美上市的计划。我的看法是：纽约是中国互联网企业上市的首选地，香港则在吸引汽车相关企业。

过去半年时间里，十多家中国科技企业赴美上市。上周晚些时候，京东(JD.O)吸引大量投资者兴趣，融资18亿美元。

迅雷也提交了上市申请。迅雷看看是中国为数不多仍在独立运营的视频网站之一，很多大型视频网站去年被收购，阿里巴巴上个月入股行业龙头优酷土豆YOKU.N。

迅雷计划融资最多1亿美元。报导称，迅雷2012年实现盈利，去年获利大增近20倍至1,000万美元左右。去年营收增长24%至1.75亿美元。

2011年，迅雷曾试图上市，最后无功而返。此后迅雷进行了几轮改制，清理有问题的业务，主要是网站上的盗版内容。迅雷上市可能面临一些困难，因为投资者可能担忧这样一家中等规模企业的长期生存能力。但一些人可能买入迅雷，期待该公司将来被收购。

神州租车提交赴港上市申请，私募股权企业华平投资和租车巨头赫兹(HTZ.N)都是该公司的股东。一家媒体报导称，神州租车计划融资最多4亿美元。2012年，神州租车试图在纽约融资1.4亿美元，最终因市场人气疲软而放弃。

我对神州租车赴港上市有些不解。神州租车去年才实现盈利，而香港主板上市要求企业连续三年盈利。该公司首席执行官去年底称倾向于赴港上市，我原以为会在2015年或2016年。

我们还要继续观察。或许港交所会在连续三年盈利上破例。神州租车今年一季度净利为1.63亿元。也可能是神州租车在香港创业板上市，那就没有连续三年盈利的要求了；在实现连续三年盈利后再转到主板。

神州租车显然认为赴港上市比赴美上市前景更好。这倒不令人意外，因为很多中国大型汽车企业都在香港上市，比如东风汽车(0489.HK)、吉利汽车(0175.HK)和比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)等。

一句话：迅雷赴美上市的计划可能反响一般，神州租车赴港上市可能面对更为强劲的需求。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌/程芳

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