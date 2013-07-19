《阳歌专栏》雅虎的中国路怎么走？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**雅虎的中国路怎么走？**

如果雅虎(YHOO.O)新任首席执行官梅耶尔（Marissa Mayer）希望市场对其中国策略感到费解，那么她干得很漂亮。三个月前关闭中国邮箱服务，似乎是退出中国市场的前奏，不过雅虎刚宣布收购了一家创业型中国研发企业。公平地讲，梅耶尔上任只有一年，这种小规模战略举动对刚刚上任的高管来说比较常见。不过这类混淆的信号可能引发费解的中国策略，与导致雅虎此前在中国市场连续两次失败的策略相似。

报道称，雅虎完成对智拓的收购，该公司开发软件帮助用户分析社交网络行为。智拓创始人郑皓曾任雅虎中国研发中心负责人，他还曾在社交网络游戏开发商Zynga的亚洲部门任职。郑皓的团队有八名工程师，显示这一收购规模很小，可能不到500万美元。

雅虎在中国运营多年，是最早进军中国互联网市场的西方企业之一。约10年以前，雅虎收购了当时中国最大的线上搜索企业3721。不过该公司在雅虎的管理下迅速丢掉了市场份额，目前已经无足轻重。很多人认为雅虎失败的原因是使用西方商业模式和惯例，而非招募更多本地人才推行特别的中国策略。

2005年，雅虎出资10亿美元购买了阿里巴巴30%股份，并让阿里巴巴管理其大部分中国业务，基本放弃了中国市场。阿里巴巴的迅速崛起让雅虎从合作中获得很大的财务收益，不过由于两家公司的高管经常发生分歧，合作并未给雅虎带来任何战略价值。雅虎目前正在出售所持的阿里巴巴股份。

雅虎与阿里巴巴的合作失败后，继续运营一些规模较小的中国业务，包括邮箱服务。4月，雅虎宣布将停止邮箱服务。2012年，雅虎曾宣布关闭在中国的音乐服务。我根据这些举动预测雅虎可能很快完全退出中国，因梅耶尔专注于扭转美国运营。

雅虎收购智拓虽然规模很小，但看起来暗示梅耶尔没有放弃中国的打算。梅耶尔喜欢并购，因此未来一年雅虎有可能在中国进行一次规模大得多的并购，郑皓有望成为雅虎中国的负责人。这和谷歌(GOOG.O)的策略类似，谷歌曾任命拥有很强研发背景的李开复担任进入中国市场初期的负责人。

最新的收购暗示雅虎的注意力在社交网络上。果真如此，雅虎可能收购或投资人人网(RENN.N)或开心网等大型中国社交网站，或者是类似于Zynga的游戏开发商。

一句话：雅虎收购智拓发出令人费解的信号，但可能专注于中国社交网络。

**腾讯和阿里巴巴有意收购世纪佳缘**

近些日子，中国互联网行业整合正在全力推进，最新报道显示婚恋网站世纪佳缘DATE.O可能成为最新的被收购目标。如果消息属实，将会是该行业出现的最新联姻。百度(BIDU.O)、阿里巴巴和腾讯(0700.HK)等一些资金充裕的互联网大鳄，近期对一些低估值、现金匮乏的互联网小公司发动收购，世纪佳缘无疑属于此类公司，该公司股价自两年前首次公开募股（IPO）以来已经大幅缩水。

2011年5月上市交易后，世纪佳缘股价一度走高，随后由于投资者对中国概念股失去兴趣，该公司股价一路走低。一周前，该公司股价在不到发行价一半的水平交投，本周在并购传言刺激下反弹22%，但仍只是比一半的发行价稍高一些，表明仍面临很强的阻力。两年前，中国在美上市的企业会计丑闻不断，导致中概股纷纷承压走低。

媒体报道称，腾讯和阿里巴巴均表示对世纪佳缘有兴趣。世纪佳缘为规模相对较小的互联网企业，今年一季度营收约为1,800万美元。尽管规模较小，世纪佳缘却很有吸引力 ，与业内许多目前亏损的企业不同的是，该公司实际上属于盈利企业，今年一季度实现净利润130万美元，同比增长50%左右。

最新报道未提供更多信息，只是说世纪佳缘副总裁对收购传言予以否认。根据多年的从业经验，我敢说此类否认通常毫无意义可言，即使相关传言属实，涉及的企业通常也会予以否认。不过，鉴于否认的是该公司的高层，意味着也许确无其事，但我仍怀疑相关谈判可能在进行当中。世纪佳缘市值仅2亿美元，对任何互联网大鳄来说都是可轻松吞并的资产，就连人人网(RENN.N)、新浪(SINA.O)这样的中型企业，也能收购得起。

如果世纪佳缘真的被收购，将会成为近期互联网并购潮中最新被收购的企业。在近期这波并购潮中，百度于本周早些时候宣布斥资逾10亿美元收购91无线，该公司今年早些时候还以3.7亿美元收购了PPS的在线视频分享资产。今年，阿里巴巴的收购活动也相当频繁，先后出巨资收购新浪微博和高德AMAP.O的股权。

从战略契合度看，世纪佳缘似乎更适合腾讯，而非阿里巴巴，原因是作为婚恋网站，该公司可更好的与腾讯的核心业务结合。我觉得世纪佳缘很难为阿里巴巴带来相同的协同效应，腾讯致力于发展社交网络和游戏，而阿里巴巴以电商业务为重点。不过，阿里巴巴近期表现出有意向其他领域拓展的意图，在本周收购了一家在线旅游服务网站。不论如何，如果世纪佳缘跟随互联网行业整合大趋势，在接下来的一两个月完成并购交易，那么也将不足为奇。

一句话，世纪佳缘在接下来两个月可能会被国内中型或大型互联网企业收购，腾讯则是最符合逻辑的买家。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/程芳

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