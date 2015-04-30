《阳歌专栏》英利似陷财务困境 欧洲或开征反倾销税

图为英利绿色能源控股在保定厂区屋顶的太阳能电池板。 REUTERS/David Gray

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**英利似陷财务困境 欧洲或开征反倾销税**

一句话：英利似乎陷入财务困境，但下周到期的债务将不会违约；中国光伏企业今年晚些时候可能在欧洲面临新的反倾销税。

光伏行业近期非常动荡，有时出现新建大型工厂的报导，有时又会出现纠纷和财务困境迹象。这些矛盾的消息反映光伏行业仍处于大规模整合中，还会有一些企业最终可能关门或被收购，留下规模更大、运营更好的企业。

英利绿色能源控股有限公司(YGE.N)宣布，有足够资金支付下周到期的债务。有些人可能认为这是英利在显示实力，但英利不寻常地做出声明似乎意在缓和市场对该公司无法偿债的担忧。报导称，欧洲可能很快再次对中国光伏厂商开展反倾销调查，因为有企业抱怨中国厂商违反了之前达成的避免惩罚性进口关税的协议。

中国光伏厂商迅速分化为两个阵营，阿特斯(CSIQ.O)和天合光能(TSL.N)等企业更加健康、运营更好，更可能成为未来的行业龙头；英利和昱辉阳光(SOL.N)等企业更加危险，股价跌到了1美元区间，因为投资者担忧他们的长期前景。

英利宣布，有足够资金偿还下周到期的12亿元中期票据，旗下公司已经将资金支付给第三方托管机构，从而确保按时支付。

一周前，与英利总部同在保定的保定天威集团债务违约。上周，英利宣布以5.88亿元的价格出售了保定一些空置的土地，我估计这些钱或者其中一部分可能用于偿还上述债务。

英利发布声明后股价下跌0.5%，接近52周低位，距离三年前触及的最低位并不远。该公司目前似乎躲过一劫，但中长期前景看起来显然不怎么样。

消息称，德国Solarworld正式要求调查中国光伏厂商，称中国厂商违反之前与欧盟达成的意在结束纠纷的协议。中欧双方2013年底签署协议，中国光伏厂商同意自愿提价，从而避免被征收惩罚性进口关税。

媒体上个月报导称，很多中国企业采取一些方法使提价无效，违反了和解协议。Solarworld的正式请求意味着欧盟相应调查可能很快开始。Solarworld是一家很有影响力的企业，是美国和欧洲对中国光伏企业开展调查的重要推手之一，而相关调查最终导致中国光伏企业在美国被征收惩罚性进口关税。中国光伏企业今年晚些时候可能会被欧洲征收新的惩罚性进口关税。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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