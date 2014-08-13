《阳歌专栏》牛奶公司入股永辉超市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**牛奶公司入股永辉超市**

中国超市行业仍在继续整合过程中，有消息称，香港牛奶国际控股有限公司旗下的牛奶有限公司将斥资近10亿美元，购买上市连锁超市企业永辉超市的20%股权。如果放在几年前，我会说这会是一个双赢的协议，因为双方可以结合牛奶国际旗下在香港运营良好的惠康(Wellcome)超市与永辉在中国运营的超市的优势。但坦白地说，中国消费者采购食品的渠道迅速转向电商，令这种实体店的整合看似有点后知后觉，增长潜力有限。

话虽如此，但我依然为传统零售领域的这宗大额交易感到兴奋，因为该领域亟需整合。根据协议，永辉超市将向牛奶国际旗下牛奶有限公司定向发行8.13亿股，募集56.92亿元(9.25亿美元)用于补充流动资金，发行完成后，牛奶有限公司将拥有永辉超市19.99%的股份。牛奶公司是牛奶国际全资孙公司，后者是一家领先的泛亚零售企业，截至2013年12月31日经营着超过5,800家店铺，包括超市、大卖场、便利店、药妆店、家居用品店及饭店。永辉超市在中国的开业门店数达到288家。

永辉是中国第五大超市运营商。据行业估算，中国超市行业规模预计到2016年将达到8,620亿元，较2013年增长39%。尽管数字看似靓丽，但事实是3年的时间意味着其年复合增长率仅略高于10%。对于更为成熟的西方市场而言，这一年增长率令人钦佩，但在中国则显得缓慢。

此宗协议是中国超市业整合的最新迹象， 本土超市如高鑫零售(6808.HK)以及华润等正在与沃尔玛(WMT.N)、家乐福(CARR.PA)等大型全球连锁超市抗衡。去年，英国巨擘乐购(TSCO.L)通过与华润成立一家合资企业，将其业务并入该合资公司，从而退出了中国市场。同期内，家乐福据悉也希望出售中国业务，或将其并入到一间合资公司内，但一直没有宣布达成协议。

一边是传统的实体零售商争夺有限的市场增长，另一边的电商企业正迅速涉足这一领域。多数鼎鼎有名的电商企业正在迅速加大食品业务，包括阿里巴巴、京东商城(JD.O)以及1号店。这些网站通常会给顾客提供更多选择和更好的价格，但不利之处在于他们的送货速度较慢。但这一局面已在改变，因为很多大网站推出当天到达甚至两小时送货的新服务。

那么这对于牛奶公司与永辉超市达成的交易以及整个超市业意味着什么呢？我曾经在香港和台湾生活过，我可以证明牛奶公司旗下惠康超市深受当地欢迎。惠康超市布局紧凑、运营良好且非常适合亚洲高密度居住社区。所以我之前说，如果这个交易发生在两三年前，这宗交易会更加振奋人心。

在当前的环境下，由于电商的崛起，我们很难对这宗交易的达成过于欢欣鼓舞。永辉超市和牛奶公司还没有给出任何更多细节，但我预计他们会在中国开设类似于惠康超市模式的新超市，或许我们甚至会看到他们在大陆开设更多的惠康超市。如果明智的话，他们会迅速行动，打造一个可与其他网络商家抗衡的电商公司。由于竞争的激烈以及永辉作为行业内中等规模企业的尴尬地位，不这样做可能会看到这段合作以失望终结。

一句话：牛奶公司与永辉超市的合作很可能以失望告终，除非两者能迅速行动，发展和做大电商业务。

**小米再次出丑 华为荣耀3C降价**

智能手机厂商小米和华为本周都被上了一课，反映市场过热下的激烈竞争。小米因在台湾收集用户个人数据而出丑。华为荣耀3C降价，报导称4G版价格降至799元。

小米、华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)、联想(0992.HK)、酷派和Oppo逐鹿中国市场。小米一直比较成功，其依靠的是高调的市场营销活动，比如向媒体泄密、高频促销以及完全通过互联网销售等。

小米的做法引发了大量的媒体报导，也包括越来越多的小丑闻，这些小丑闻放到其他公司身上可能都不会有人注意。上周小米因高报销售数据在台湾被罚。

而这一次曝出的丑闻是小米在未经用户同意的情况下收集个人数据。消息由台湾当地媒体曝出，小米罕见地进行道歉，并称正采取措施解决问题。

和虚报销售数据类似，此次丑闻看起来也不大，或许不会严重冲击小米的声誉。但如果负面消息不断，小米的声誉最终可能受到影响。

华为将4G版荣耀3C降价约20%至799元，之前的价格为998元。不到一年前，华为重新推出荣耀品牌，意在与苹果(AAPL.O)和三星006930.KS的中高端手机抗衡。

四个月前，华为将大屏手机荣耀3X的价格降至998元。小米的大屏手机促销价为799元。这些都反映了智能手机市场激烈的价格战。

上周华为智能手机负责人刚刚表示公司将退出低端机业务。华为此次将中端机型降价表明，价格战不只局限于低端市场。这对所有人来说都不是好消息，三星甚至苹果都可能开始感觉到中国市场的压力。明年价格战或许会有所缓解。

一句话：小米在台湾出丑反映媒体对该公司的大量报导，华为荣耀3C降价表明中国智能手机价格战蔓延至中端市场。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/王琛

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