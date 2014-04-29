《阳歌专栏》优酷土豆傍上阿里巴巴靠山

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**优酷土豆傍上阿里巴巴靠山**

优酷土豆YOKU.N传出喜讯，宣布获得阿里巴巴牵头的12.2亿美元投资，而一天前传出的消息则让人极度担忧，即该公司多部倍受欢迎的视频内容将受到审查。阿里巴巴牵头投资优酷土豆，属于该公司近期并购热潮的一部，目的是努力打入可以想到的互联网的各个领域，该公司已经进行了一些此类规模的投资。这项合作含有一些有利于优酷土豆的积极元素，而且还让人略感意外，因为一个月前刚有媒体报道称，优酷土豆准备将类似股权出售给阿里巴巴的竞争对手腾讯(0700.HK)。

先来回顾一下中国国家新闻出版广电总局要求四部美剧从国内在线视频网站下架的消息。国家新闻出版广电总局没有给出解释原因，许多人担心这或是更大范围打击的前奏，届时在线内容将会与电视剧、音乐、电影一样受到严格的审查。

上述消息传出后，严重依赖在线视频业务的相关类股遭到抛盘打压，优酷土豆股价下挫5.5%，百度(BIDU.O)和搜狐(SOHU.O)股价分别下跌7.4%和6.7%。股价下跌造成股东价值蒸发数亿美元，导致优酷土豆的市值缩水至38亿美元。

该市值颇为重要，根据上述投资交易，优酷土豆的估值看起来比其市值高出许多。根据公告，阿里巴巴和云锋基金以12.2亿美元入股优酷土豆，分别收购后者16.5%和2%的股权。粗略算算便可以看出这笔投资对优酷土豆的估值大约为66亿美元，几乎是其当前市值的两倍。

交易估值与市值存在一些差异的情况并不少见，但优酷土豆的估值与市值的差异却是相当的大。可能有人认为，那是阿里巴巴的出价过高，或者是优酷土豆被严重低估，亦或是两种情况兼而有之。但在交易宣布后，优酷土豆股价仍出现如此幅度的下跌，则暗示投资者对该公司可能受新的审查规定冲击忧心忡忡。

从战略角度看，这项交易有一些积极意义。鉴于阿里巴巴目前尚无有意义的视频业务，该交易可让优酷土豆继续保持独立，而且继续由目前相当强大的管理团队运营；此外，两家公司还可在阿里巴巴近期推出的互联网电视产品中找到协同效应，阿里巴巴的互联网电视产品可为优酷土豆的视频内容提供有利可图的渠道。

与此同时，阿里巴巴出现了一种让人日益担忧的趋势，即在并购交易中出手阔绰，这或许与该公司现金过于充裕没地方消纳有关系。去年，阿里巴巴大举入股微博(WB.O)，当时交易对微博的估值是33亿美元，而微博在时隔一年多上市后，目前的市值才只有36亿美元。如果我是投资者，则会认为阿里巴巴这次对优酷土豆的出价肯定又给高了，尽管可能低于交易估值与市值差异所显示的水平。这就意味着优酷土豆近期遭遇的抛压可能含有夸大成分，该公司股价在接下来几个月或许会出现一些反弹。

**携程入股同程 计划投资途牛**

报道称，在线旅行龙头企业携程(CTRP.O)已经大规模入股同程，并准备投资即将上市的途牛。有关同程的消息来自官方公告，而有关途牛的消息则是据有关媒体报道，这些反映了在线旅行领域非常活跃，因最近几年不断有新的企业涌现。几周前，报道称携程与排名第二的去哪儿网QUNR.O讨论合并，该交易将催生市值约100亿美元的巨头。

因为我不了解幕后的谈判，所以只能猜测。我认为携程非常独立的管理团队不愿将控制权交给去哪儿网，如果双方合并的话这似乎肯定是前提之一。此外，携程管理层可能意识到与去哪儿网合并可能引发反垄断担忧，中国反垄断监管机构或会否决该交易。

携程入股同程和途牛看起来更加符合逻辑。一方面，与两家公司的交易看起来都不像是合并，携程的管理层将继续控制自己的运营，同时对同程和途牛的发展拥有很大的影响力。这种合作也不大可能引起监管机构的关注，因为同程和途牛比携程和去哪儿网小得多。

携程宣布，已经同意投资2亿美元入股同程旗下的LY.com，该网站提供景点门票业务。携程表示，将成为LY.com的第二大股东。

媒体援引匿名消息人士报道称，携程入股同程30%股份，成为第二大股东。我猜测这则报道和携程的官方声明说的是一件事。同程近期与艺龙LONG.O进行了合作，报道称携程与同程签署了为期一年的缓冲期协议，这将让同程有一年的时间决定与哪家进行合作。

报道还指出，携程正在探讨入股准备上市的途牛。媒体1月报道称，途牛已选定两家投行帮助准备赴纽约上市，计划融资最多1亿美元。最新的报道暗示，尽管市场迅速降温，途牛仍打算上市，希望通过携程的入股来吸引更多注意力。

相对于携程与去哪儿网的合并，我更加看好携程入股同程和途牛。携程一直是中国互联网领域内相当专注、管理良好的企业，入股同程和途牛将能让其保留对自己企业的控制权，也不太可能引发反垄断关注，有望巩固携程作为行业龙头的地位。

一句话：携程入股同程和途牛似乎比与去哪儿网合并要好，有望巩固其行业龙头的地位。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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