《阳歌专栏》优酷土豆股价或将发力 唯品会涨势可能要暂歇

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**优酷土豆股价或将发力 唯品会可能要暂歇**

今天有多家在美国上市的中国企业发布了业绩报告，我决定将注意力集中在网络视频领头羊优酷土豆YOKU.N和快速崛起的电子商务企业唯品会(VIPS.N)身上，它们的股价分别对业绩显示出不太寻常的反应。对这两家企业的股价而言，市场前景显然是主要影响因素，优酷土豆尽管业绩疲弱，但在这一因素影响下股价仍上涨；而唯品会业绩似乎坚挺，但股价却下滑。

我们先来看下优酷土豆，这家公司在大约1年前由中国两家领先的网络视频企业合并而成。因为企业文化的不同，从一开始这两家企业的联姻就不太顺畅，我认为，优酷在将其自身与土豆进行整合时应该遇到了大量问题。因此，优酷土豆在中国网络视频市场的份额从合并前的总计40%下滑到当前的30%。

尽管两家公司的合并可能会帮助优酷土豆尽快扭亏为盈，但自合并以来优酷土豆还深陷亏损之中。该公司CEO古永锵在近期的一个采访中拒绝就何时盈利做出预测，而最新的财报可能解释了他沉默的原因。

据最新季度财报，优酷土豆第一季度净亏损为人民币2.32亿元，较上年同期稍有改善，但与去年第四季度相比几乎翻番。该公司净营收情况也类似，较上年同期有所增长，但与去年第四季度相比大幅下降。不过该公司预计，当前季度营收将大幅增加，这或许能是在业绩发布后该公司股价上涨4.9%的原因。

优酷土豆还处于转型阶段，正努力将注意力从购买昂贵的好莱坞影视作品转移至原创内容。随着对土豆的整合基本完成，投资者可能认为，该公司终于能够集中精力寻找可以盈利的路子，而实现盈利或许仍需要等待至少两年。

我们再来快速看一下唯品会，该公司是一家网上折扣零售商，已超越竞争对手当当网DANG.N成为中国市值最高的上市电商企业，在过去八个月成为投资者的宠儿。根据财报，唯品会第一季度净利润达580万美元，而去年同期则亏损860万美元。该公司营收也呈现健康的增长，第一季度净营收3.107亿美元，是去年同期的约3倍。但由于该公司对当前季度的业绩预期不乐观，预计当前季度营收将从第一季度的同比增长200%放缓到增长145%，股价依然受到负面打击。

在财报发布后，看到新闻标题我觉得很好笑。最初的标题全是股价上涨，唯品会股价在财报出炉后一度上涨10%，但这一涨势很快偃旗息鼓，当天以下跌5%收盘。不过需要指出的是，唯品会当前股价为32美元，仍比八个月前高出六倍。自八个月前开始，唯品会股价开始急速上涨。

我之前曾说过，唯品会的股价上涨可能该歇歇了，因为在过去8个月中，投资者的热情已经令该公司股价有些过高了。同时，优酷土豆的股票看上去倒有入手意义，因为其整合问题已经结束，似乎将要经历坚实的增长了。

一句话：尽管要转亏为盈可能还需两年，但优酷土豆的强劲增长可能即将启动；而唯品会的股价在经历急速拉升后，似乎要暂歇一段时间。

**亚信联创私有化一波三折**

我长期跟踪中国企业消息，因此对一个公司股价受意外的坏消息拖累而下跌所引发的律师事务所提出股东诉讼的现象习以为常。不过近期多家律师事务所威胁对亚信联创私有化提出诉讼，让我也感到意外，这些或许会影响私有化进程，因内幕交易嫌疑加大。

这些突然对亚信联创感兴趣的律师事务所可能只是希望帮助亚信联创获得更高的收购价，此前由中信资本领衔的财团向亚信联创发出收购要约。中信资本一年多前就对收购亚信联创表示出兴趣，不过花了很长时间才最终达成协议。最终的收购价与亚信联创目前的股价大体相同，但远高于刚刚出现亚信联创可能被收购的报道时的股价。

目前还没有诉讼提交，不过至少六家律师事务所公开宣布正在调查该收购要约，根据要约，收购价格为每股12美元。报道出现后，亚信联创的股价小幅下跌至11.60美元，并大体持稳。

我不想提这些律师事务所的名字，这对大多数人来说没有任何意义。最新宣布调查收购要约的律师事务所名叫Harwood Feffer，称将调查亚信联创董事会是否为公司获得了最佳收购价格。

实话实说，我没法对收购价作出过多评论。并购对亚信联创的估值约9亿美元，不足三年前市值的一半，那时美国投资者还非常青睐中国科技企业。不过我必须提到，并购存在一些不寻常的信号，或许让一些投资者生疑。

目前为止，对柯莱特信息CIS.N和先声药业SCR.N等企业发出的私有化要约大多来自管理层，而中信资本领衔的财团则与亚信联创没有关系。中信资本恰好有很强的国家背景，而拥有亚信联创9%股权的大股东之一田溯宁则是中国科技、媒体和电信行业一个重量级人物。

我可能猜测田溯宁利用他的关系，让中信资本以较高的价格收购亚信联创，此举对其个人有利。不过这些律师事务所显然认为中信资本出价过低，其它一些收购亚信联创不成的企业很可能给这些律师事务所提供了线索。

去年中信资本宣布对亚信联创提出收购要约后不久，亚信联创称雇佣了一家财务顾问帮助其寻找其他买家。当时的报道称，Silverlake和TPG等私募股权投资巨头都可能有兴趣。无论这些律师事务所的目的何在，我猜测迅速的负面反应意味着亚信联创的私有化故事还没终结。亚信联创或许会重新接收其他愿意出更高溢价的潜在买家提出的收购要约。

一句话：多家律师事务所针对亚信联创私有化提出诉讼威胁，意味着收购可能重启，收购价或升高。（完）

编译：张家伟/李富强 发稿：王燕焜

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