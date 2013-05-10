《阳歌专栏》任正非首次接受媒体采访

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**任正非首次接受媒体采访**

一家公司的高管谈论新西兰市场的重用性会成为大新闻吗？答案是肯定的，因为这位高管是华为的创始人兼CEO任正非，这是他首次接受媒体采访。任正非在上个世纪90年代创立了华为，带领华为从一家电信设备进口商成长为全球第二大网络设备生产商，也是中国最大的高科技出口商之一。在这20多年时间里，任正非从未接受过媒体采访，这是华为跟我确认的事实。本周任正非与一些新西兰记者举行了媒体圆桌会议。

作为一名关注华为10多年的记者，我可能比平常人更加关注任正非第一次接受媒体采访。他接受采访可能是华为树立企业形象的活动之一，华为试图证明西方政府怀疑其为中国政府提供情报是没有根据的。今年早些时候我甚至将任正非比作《绿野仙踪》中喜欢在窗帘后说话以隐藏身份的巫师。我愿意认为或许我的批评有助于推动任正非作出对媒体更为友好的决定，不过这不重要。

任正非接受采访时大多在说新西兰市场的重要性。今年4月，华为被选中参加新西兰电信的4G网络建设。在这之前, 华为在2011年和2012年先后被选为新西兰国家宽带网项目的主要设备供应商。这些意义重大，因为美国和澳大利亚的政客都曾明确表示，不会在政府支持的电信网络中使用华为或中兴通讯(0763.HK)生产的电信设备，因存在国家安全风险。

任正非不愿面对媒体及其曾在军方机构担任工程师的背景是很多西方负面猜测的主要原因。我猜测任正非以后会增加公众场合的曝光率，接受更多记者采访。这些会有助于华为吗？我觉得可能有帮助，最终缓解西方政府的担忧，允许华为和中兴向这些国家的民间电信企业销售设备。

上个月，澳大利亚表示欢迎华为向其民间电信企业销售设备，但是不允许华为在敏感的政府合同招标中投标。其他西方国家政府采取的举措类似，尽管都没有像澳大利亚这样公开的表达态度。这也是华为需要继续其公共关系努力的原因，向世界展示更为透明、更为企业化的华为，让各国政府和电信企业判断华为是真正的企业还是隶属于中国政府。

一句话：华为创始人任正非首次接受媒体采访，这是华为赢得西方国家接受的公关行动之一。

**京东试水“极速达”配送服务**

我不常写关于中国电商领域出现的新产品及服务，原因是此类举动在这个发展过热、大家都寻求竞争优势的行业已是屡见不鲜。但京东商城最新推出的试点服务，似乎蕴藏着改变行业游戏规则的潜力，有望通过引入超级快捷的配送服务，向整个行业发起挑战。与此同时，新近发布的数据显示，一季度中国电商销售明显下降，暗示经历数年井喷式增长的该行业可能步入回落期。

我们先来看看关于京东的最新消息。我认为京东是中国最活跃的电商企业，该公司一直在源源不断地引入新产品和服务，但其许多举措有些误入歧途，譬如推出的在线旅游、房地产服务等一些业务，它们与其日用商品零售这一核心业务毫不沾边。

不过，京东的最新举措还是很有意思，该公司在北京试运行“极速达”配送服务，将某些订单配送服务的时间缩短至三个小时甚至更短。相关报道语焉不详，但暗示该服务会很快向其他大城市扩展。报道还称，京东的更高目标是在未来实现100分钟内送达。

全球电商巨头亚马逊AMZN.N之前也采取了类似战略，该公司在中国各地建大型仓库，还在北京、上海、广州等大城市建起大规模的物流中心。此类大型仓储中心是提供快捷配送服务的关键环节，因为只有实体商品在附近，商家才可以在客户下订单后提供尽快的送达服务。

此类超级快捷的配送服务，可能真会改变行业的游戏规则，因为它将消除传统零售商最后剩下的优势之一。消费者在实体店购物，可以立即拿到所购商品，但网上购物却需一天或者好几天才能到货。从诸多方面看，京东三小时的送达目标，与消费者去一趟实体店购物花费的时间大致相仿。

京东此举之所以令人感兴趣，还有一个原因是会令规模较小的企业面临沉重的压力，这些企业没有建立可提供快捷配送服务所需基础设施的资源。此外，此举还会令电商龙头企业阿里巴巴感到一些压力，该公司为全国各地卖家提供销售商品平台的分散业务模式，不适用此类快捷的配送服务。

我们再来看看电商行业的宏观数据。最近出炉的数据显示，一季度中国电商业务销售额下降17%至3,520亿元。我手边这方面的资料虽然不是很多，但我怀疑这可能是自研究公司开始追踪电商销售数据以来出现的首次季度下降。

除了销售额下降这一事实，下降幅度如此之大也令我颇感意外。过去几年，电商销售一直都呈强劲的双数位增长态势。发布上述电商销售数据的艾瑞咨询的一名分析师认为，电商销售下降归咎于一些一次性因素，去年整个行业接连推出大规模促销活动则是主要原因，这导致消费者支出疲软。如果消费者支出在年内剩余时间继续疲软，也将不足为奇，意味着在线支出会明显下滑，从而令许多本就严重亏损的企业进一步承压。

一句话：京东商城在北京试水“极速达”配送服务，会令显现增速放缓迹象的电商市场面临更大压力。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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