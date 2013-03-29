《阳歌专栏》360针对腾讯的反垄断诉讼请求遭驳回

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎360针对腾讯的反垄断诉请遭驳回**

安全软件生产商奇虎360QIHU.N大约一年前发起对腾讯(0700.HK)的反垄断诉讼，最近几个月我一直想知道事情有何进展。现在终于有了答案，媒体称中国法院驳回了奇虎的诉讼请求，意味着对于腾讯以及中国其他大型互联网企业而言，一切将照旧。

老实说，这一结果并未让我感到惊讶，它反映了中国法律体系在处理大型企业间的争端时日益成熟老练。我的确也在某种程度上认为，腾讯在某些方面主导了中国的互联网行业。这种主导地位从该公司的市值上看很明显，腾讯市值与中国其他互联网企业市值的总和相当，甚至还略胜一筹。

但同时，中国的互联网行业也是一个很大的空间，在绝大多数领域也充满很强的竞争。腾讯可能在网络游戏以及社交服务上享有领先地位，且在这两个领域也未显示出地位会减弱的迹象。但在网络搜索以及电子商务等其他领域，该公司仍是较为轻量级的参与者，而这两个领域也属于互联网行业最能带来利润的领域之列。

考虑到这一背景，我对奇虎于去年4月在广东发起针对腾讯的诉讼感到有些奇怪。现在媒体报道称，广东法院驳回了奇虎的全部诉讼请求，甚至要求奇虎承担用79万元的诉讼费。奇虎在诉讼中指控腾讯利用QQ平台以及其他广受欢迎的产品试图垄断互联网其他领域。

这一结果并不是很难预见，因为该诉讼从一开始在我看来就有些奇怪。奇虎以好打诉讼战闻名，该公司起诉过几乎所有其他大型互联网企业，也几乎被所有这些企业起诉过，因此奇虎发起针对腾讯的诉讼并不奇怪。但是在多数西方国家，这种反垄断诉讼通常是由监管者而不是单个公司发起，所以奇虎决定由自身发起这一诉讼还是有点怪异。

奇虎选择腾讯作为诉讼对象也有些奇怪，因为它们在任何一个主要产品领域都不是真正的存在竞争。再者，奇虎看似也没有进军网络游戏和社交网络的明显想法，这二者正是腾讯最擅长的领域。作为一名外部观察人士，我本以为奇虎可能会以百度(BIDU.O)作为反垄断诉讼对象，因为百度在中国搜索市场占据约70%的份额，很多人指责百度在这一领域存在垄断。针对百度进行诉讼也更说得通，因为奇虎去年夏季大举进军搜索市场。

奇虎与腾讯大约三年前发生较大冲突，前者可能因为对此长期心存芥蒂而发起针对后者的诉讼。在三年前的冲突中，奇虎发布的免费安全软件劫持了用户电脑上的QQ，迫使腾讯采取紧急措施进行反制。

不论奇虎出于何种想法，我很赞同广东法院驳回奇虎诉请的决定。这一决定反映了中国法庭在调解商业纠纷上日益成熟。在本次诉讼中，法院似乎传达出一个声音，即不允许自身被奇虎等企业利用来展开无聊和浪费时间的行动，这也是法院要求奇虎承担所有诉讼费用的原因。去年广东另一个法院成功帮助调解苹果(AAPL.O)与唯冠的在华iPad商标权之争，也显示出这种成熟老练。

我认为，奇虎以及其他好打诉讼战的企业将从本次案例中获得教训，从而停止为解决商业纠纷而发起大量诉讼。但我也相信，本次判决也将不会阻止奇虎在未来继续采取类似行动。同时，这一结果让腾讯解决了一件令其分心的事，也发出了一个重要信号，即中国其他互联网企业未来将不会面临类似风险。再者，中国以及外国企业应该看到，这一诉讼结果显示，中国法庭在帮助解决商业纠纷中正成为一股日益有效的力量。

一句话：奇虎360针对腾讯的反垄断诉讼请求遭驳回，反映出中国法庭在解决商业纠纷方面变得日益成熟。

**上汽集团财报折射中国汽车行业过热**

财报季已经进入最后一天，看看汽车制造商上汽集团(600104.SS)和东风汽车(0489.HK)的最新业绩。这两家的财报表明中国汽车产业正在迅速过热。我之前就曾写过这个正在浮现的问题。在最近的一篇博客里，我谈到汽车厂商产能持续快速扩张，很可能加剧目前的过热局面。稍后再说产能的问题，先来看看上汽集团的最新财报。上汽集团是中国最大的汽车制造商。理论上，上汽集团应录得令人兴奋的财报，因其主要的合资伙伴——大众汽车(VOWG.DE)和通用汽车(GM.N)是中国的两个顶级汽车品牌。大众汽车去年在华销量跳涨19%，是整个汽车市场8%增速的逾两倍。通用汽车的增速较缓，但去年依然录得11%的增速，再次跑赢整个市场。

尽管有这些强劲的销售数据，上汽集团2012年的利润仅增长2.6%至208亿元，这也是自全球金融危机触及高峰以来上汽集团录得增速最慢的一年。盈利不仅极度疲软，而且远远低于分析师此前作出的220亿元的预估值。这个差距说明去年最后一季的竞争可能加剧，因分析师作出全年预测时已经知道上汽集团前三季度的盈利状况。因而多数或者全部的差值很可能都出自第四季度。

上汽集团去年全年销售额增长了10%，达到了4,784亿元。该数据亦逊于分析师的预估，说明该公司去年第四季销售增速或大幅放缓。

东风汽车2012年业绩也相对较弱，但却优于分析师的预估。东风汽车的净利润实际同比下滑逾13%，至90.92亿元，因销售额下滑5.6%至1,240亿元。东风汽车和广州汽车集团与日本三大汽车制造商丰田、日产和本田成立了众多的合资企业。因而，两公司均受到中国消费者在钓鱼岛纷争高峰时抵制日货行动的影响。

很多日本汽车制造商称他们在华汽车销量在危机最高峰时锐减40%甚至更多，但其销量已在去年年末以来平稳回升。东风汽车的最新财报似乎反映出抵制日货影响的消散速度也远比预期更快，这有利于今年上半年东风汽车和广州汽车的业绩。

但从一个更宽泛的角度来看，上述财报似乎强化了一种令人担忧的趋势，即中国汽车行业正在危险地朝过热趋势发展，因主要厂商均在追求更大的市场份额并扩大产能。中国在2009年超越美国，成为世界最大的汽车市场，且每年的汽车销量都在以10%-15%的速度扩张。

但很多国际汽车厂商的扩张速度更快，斥资数十亿美元用于扩大产能，因他们寻求抵消本国市场销量的放缓。大众本月早些时候也加入到了这一行列中，宣布计划在未来五年将在中国的产量近乎翻一番。福特和日产等众多国际汽车品牌纷纷宣布类似的在华扩张计划。

上汽集团的最新财报看上去让人忧心，特别是第三个季度增长疲弱状况仍无改观，当季利润仅增加了1.4%。由于看不到竞争会很快冷却的迹象，且所有的新产品都将陆续推出，我实在看不出上汽集团和其他汽车厂商在未来几年的光明前景。很多厂商或许会继续录得两位数的销量增长，因其在与市场共同成长，并试图提升市场份额。

但如果上汽集团今年第一季利润下滑，中国多数领先汽车厂商今年业绩滑坡，都不会令我觉得意外。如果这一趋势继续下去，多数汽车企业在接下来的整整两年的财报都会有利润下滑这样的字眼。若果真如此，多数企业或因市场营销投入巨大以及产能扩张带来的沉重成本压力而陷入亏损境地。

一句话：随着中国汽车行业发展过热，上汽集团今年利润很可能开始下滑，甚至很可能在未来两年陷入亏损。（完）

编译：张家伟/靳怡雯 发稿：王燕焜/王凤昌

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