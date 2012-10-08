《阳歌专栏》丰田9月在华汽车销量大降

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**电信、联通大举进军IPTV市场**

中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)开始大举进军IPTV市场，共计招标采购620万机顶盒。这个数字本身并不是很大，但似乎暗示如果两家公司发现产品需求强劲，将很快标购更多机顶盒。我主要担忧两家公司的执行，特别是联通，其管理层面的问题导致过去新业务执行不力。

时间点上看，这个市场在多次失败後可能终於准备好了。联通和电信过去一年都在升级基础设施，以便处理IPTV要求的大量数据，IPTV通常比传统互联网要求更大的带宽。同样重要的是中国内容市场的快速成熟。中国多年来一直缺乏足够多的好节目支持付费电视产品，不过目前看这个问题似乎终於要得到解决，有望产生足够多新的有意思的电视频道，说服消费者为IPTV买单。传统的电视服务收费相对较低。

很多互联网频道的崛起也为内容的增加作出了贡献，比如优酷土豆YOKU.N、搜狐(SOHU.O)视频和乐视网(300104.SZ)等。而中国企业与梦工厂DWA.O和迪士尼(DIS.N)等西方巨头的合作也促进了内容供应的增长，其他好莱坞工作室也将签署协议，在中国市场销售电影和电视剧。

从营销的角度来看，电信和联通作为中国最主要的两家传统宽度供应商，已经拥有强大的优势。最新数据显示，截至8月底，电信拥有8,600万宽带用户，联通拥有6,200万。如果这两家公司的任意一家能建设并有效推广一款优质产品开发这一需求，很多现有用户都可能很快成为IPTV用户。

那麽问题就变成联通或电信能否推出这样一款产品，以及能否进行有效营销。此外，整合很多地方有线电视企业的国家有线电视运营商的潜在竞争也不容忽视。

从开发并出售有吸引力产品来说，内容显然是现成的，对这两家公司来说技术也不是问题。我对电信更加有信心，因其管理层相对稳定，业务执行情况良好。而对联通，我的信心要少得多，过去两年该公司展现了强烈的管理不善的趋势。

从竞争来说，作为中国两大主要宽带运营商，两家公司的起点都很高，拥有额外的竞争优势。总的来说，我认为明年开始IPTV对两家公司来说都将成为重要的新增长点，而电信可能好於联通。

一句话：2013年，中国电信和中国联通在IPTV服务上将出现巨大增长机会，不过执行不力可能限制联通的潜力。

**丰田9月在华汽车销量下降40%**

最近几周，日本汽车厂商在华业务因中日钓鱼岛争端受冲击的消息层出不穷，眼下我们最终看到了一些凸显形势十分严峻的数字。那麽，现在的问题是：这场销量危机会持续多久，而最明显的赢家和输家又会是谁呢？我们先来看看来自丰田(7203.T)的消息。丰田称，因钓鱼岛争端导致中日关系紧张，该公司9月在华汽车销量下降40%。

丰田一位高管称，上月该公司在华汽车销量仅为5万辆，较上年同期的8.6万辆锐减。中国消费者因钓鱼岛争端抵制日系车，导致丰田、日产(7201.T)及本田(7267.T)上月纷纷削减在华工厂的产量。丰田此前还称，削减产量可能持续到11月。

日产和本田9月应该也遭遇类似下滑，并可能影响他们第三及第四季度的业绩，还会牵连他们的中方合作夥伴，其中包括广汽集团(2238.HK)和东风汽车(0489.HK)，广汽是日产和丰田的中方合作夥伴，东风汽车则与本田和日产有合作。自这次钓鱼岛争端爆发以来，东风汽车和广汽集团的股价不断走低，过去一个月的累计跌幅已超过10%。

我们再来看看钓鱼岛争端带来的影响。根据以往的争端，一旦中国政府决定控制民众表达愤怒情绪，中国消费者往往会很快忘记争端。上周，中国媒体对钓鱼岛争端的相关报导明显减少，取而代之的是大量拘捕烧车砸店等非法活动参与者或可能惩罚相关当事人的消息。

这表明随着消费者顾虑的消退，担心遭攻击而拒绝购买日系车的消费者可能很快重新光顾丰田、本田和日产车系的经销店。此外，随着争端日渐淡出视线，抵制日货的消费者也可能很快会将愤怒抛之脑後。

我的猜测是，在整个10月份销售下降情况仍会继续，但将有所缓和，最终是较上年同期下降20-30%。这种降势也有可能持续到年底，12月的销量同比将下降10%左右，到明年2月春节期间则会恢复到正常水平。

与此同时，日系车销售下降的主要受益者可能是其他的主流外国汽车品牌，最明显的受益者包括来自西方的通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)，还有韩国的现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)。特别是通用汽车和大众汽车，这两家公司今年在华汽车销量本就不错，年底可能有望进一步增长，这对两家公司的中方合作夥伴也是利好，尤其是上汽集团(600104.SS)。

一句话：受中日外交争端影响，日本汽车厂商在华销售疲软态势可能持续到年底，而通用汽车和大众汽车等外国车企则会从中受益。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/程芳

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