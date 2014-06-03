《阳歌专栏》智联招聘推进IPO 今日头条获得1亿美元融资

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**智联招聘推进IPO 今日头条获得新融资**

端午节后出现两条重磅融资新闻：智联招聘提交上市申请接近一个月后宣布IPO价格区间；移动应用“今日头条”开发商融资1亿美元。

智联招聘新闻的重要性在于反映投资者对中国科技企业赴美上市的看法。去年下半年，市场人气高涨，但今年4月出现放缓的迹象。京东(JD.O)两周前强势登场似乎为市场再次注入了活力。

智联招聘5月初提交上市申请，现在设定了每美国存托凭证(ADS)12.50-14.50美元的IPO价格区间，最高融资9,500万美元。这和智联招聘最初提出的1亿美元融资目标差别不大。这其实不应该成为庆祝的理由，因为没有变化意味着一切按计划推进。但近期上市的很多企业都不得不缩减融资目标，因此不减就是正面信号。

京东上月底上市后我曾说过，市场可能再获活力，智联招聘似乎支持了这个观点。但我仍认为这将是短期的，6月底前后阿里巴巴上市吸引数以十亿资金后，中国科技企业赴美上市的窗口将迅速关闭。

报导称，今日头条应用开发商北京字节跳动科技获得1亿美元新融资。该应用2012年8月上线，已经获得很多风险投资。该应用会分析用户的兴趣，向用户推荐互联网上的新闻、图片等内容。

我个人使用谷歌(GOOG.O)类似的应用Google News，认为此类引用将成为用户未来获得新闻和消息的主要渠道。良好的执行力、早期进入以及持续的创新是成功的关键因素，该领域料很快变得竞争激烈。投资者现在显然认为北京字节跳动科技拥有成功所需的要素。

一句话：智联招聘的融资目标显示中国企业赴美上市可能再获活力；今日头条应用获得新的融资显示其开发商可能拥有巨大潜力。

**网秦发布利好消息 股价未受提振**

在半年前遭遇做空攻击令股价受创后，网秦(NQ.N)上调营收指引，并且宣布达成出售美国子公司股权的交易，以努力让外界相信其仍是一家靠谱的公司。上述消息传出后网秦股价温和反弹，但不幸的是，投资者对此似乎并不很感兴趣。该公司股价反弹，起初一度引起我的关注，但我随后意识到，该公司目前的股价水平，甚至比去年11月遭到做空袭击导致股价大跌后的水平还要低。

该公司新发布的营收指引若来自一家深受投资者信任的企业，那么看起来非常不错，由此可见网秦仍未摆脱信任问题。让网秦受伤的另一个因素或许与猎豹移动(CMCM.N)上月的IPO有关。后者是网秦的竞争对手，背后的靠山是金山软件(8333.HK)。还有一种可能性是，该公司可能遭到另一家竞争对手奇虎360QIHU.N的幕后抨击。两周前，网秦就曾遭到猎豹移动的类似攻击。

先来简单看看这些没有对网秦股价带来太多提振的最新消息。上周晚些时候，该公司同时宣布了两条消息，我们先从其上调营收预期的消息谈起。

根据公告，网秦目前预计首季营收将超过之前7,500-7,600万美元的指引，但没有指明比之前预期高出的幅度。该公司还发布二季度营收指引，预计介于8,300-8,400万美元之间。这样的数据看起来相当不错，相当于较上年同期增长愈一倍。

该公司还宣布达成了将美国子公司飞流（FL Mobile）5.88%股权出售给Bison Capital及其他一些投资者的交易，涉及金额为2,500万美元，这项交易对飞流的估值为4.25亿美元。这样的估值几乎相当于网秦当前的市值，暗示基于当前股价网秦被严重低估。

上述消息宣布后，网秦股价起初反弹近30%，但随后回吐大多数涨幅，最终收涨11%。但看其在较长时间的表现，该公司股价走势相当糟糕。去年，中国科技类股普遍反弹，网秦股价亦顺势走高，但随后该公司遭到做空机构浑水的攻击，市值蒸发三分之二。此后，该公司股价设法收回多数失地，涨至20美元上方，但在过去两个月再度下挫，目前还不到8美元。

正如在上文所言，我觉得网秦正在遭遇的是信任问题，强势的猎豹移动和奇虎360可能对该公司也有一定冲击，这两家公司规模上比网秦大许多，市值分别达24亿美元和108亿美元，肯定吸走了可能投资网秦的资金。

那么，网秦及其股价将会何去何从呢？尚无迹象显示网秦受到美国证券交易委员会（SEC）调查，或许是令人最为欣慰的迹象之一，因为当初在做空机构报告发布后，该委员会本来几乎可以肯定会过问的。当然，披露该公司遭受此类调查仍是可能的，但至少从目前迹象看，其股价可能会有一些上涨潜力。

一句话：由于面临来自对手的竞争，加上做空攻击令其信誉受损，这令网秦股价承压，意味着其股价可能会有一些上涨潜力。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/程芳

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