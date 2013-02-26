《阳歌专栏》中兴关注利润 美团瞄准增长

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中兴关注利润 美团瞄准增长**

随着新一年的开始，企业在过去几周纷纷发布2013年的销售和营收目标，中兴通讯(0763.HK)和美团网则是最新发布业绩预测的企业。从中兴通讯的业绩预测看，该公司将焦点转向提高智能手机业务利润率，推动该业务尽快实现获利。对于这个快速增长的新业务，该公司似乎采取了明智之举。与此同时，美团网宣布了极其雄心勃勃的销售额目标，似乎表明该公司对在痛苦的行业整合中成长为更加强大的企业充满信心。目前，中国的团购行业正在进行整合。

我们先来看看中兴通讯的情况。该公司在本周于巴塞罗那召开的移动世界大会（MWC）上宣布了多项消息，其中的多数消息与新产品有关，但其中一项消息称该公司2013年智能手机业务的营收增长目标为30%。

这项消息之所以有看头，是因为中兴通讯通常说得更多的是智能手机销量的增长情况，而这不会显示其智能手机销售的赢利情况如何。比如，IDC报告称，中兴通讯去年四季度智能手机销量增长48%至950万部，按销量计成为全球第五大智能手机销售商。但我怀疑，中兴通讯智能手机业务的营收增速会低很多，可能不到20%，原因是该公司的智能手机定价相当低，以便能在竞争激烈的全球智能手机市场夺取份额。

中兴通讯此前曾称，该公司2013年智能手机销售目标是较2012年增长42%，较其刚宣布的营收增长目标没有高出太多。该公司的营收和销量增速之间的差距缩小，似乎表明其打算将重点放在盈利上，而不是一味地夺取更多市场份额。

这样的策略看起来很不错，特别是对像中兴通讯这样的企业。由于全球市场低迷，中兴通讯近期因传统的电信设备业务而陷入困境。不过，这样的策略面临的主要风险是，该公司会发现自己因关注利润而失去对价格比较敏感消费者的业务，而这部分消费者中有些一直都是该公司产品的忠实用户。

我们再来简单看看美团网的情况。该公司刚刚报告称，其2012年销售额达到55亿元人民币（接近9亿美元）。最新报道中引起我关注的是，该公司未来三年的增长目标可谓雄心勃勃，该公司今年销售目标为188亿元，是去年销售额的三倍多。随后两年，该公司需要维持类似的销售增速，方可实现2015年时销售额达到1,000亿元的目标。

中国团购行业正经历痛苦整合，美团网目前是中国领先的团购网站，也是唯一一家市占率超过10%的团购企业，拥有13%的市占率。美团网如此雄心勃勃的销售额目标，似乎表明其有信心在接下来三年快速攫取市场份额，可能通过收购一两家竞争对手，或是将倒闭同业的业务接过来。

依我之见，美团网的这些目标有些一厢情愿，而且我对该公司能否实现这些目标深表怀疑。不过，这样的目标似乎暗示，美团网对其市场地位充满信心，拥有可助其在当前行业整合中成为市场领头羊的资源和专业。

一句话：中兴通讯宣布的智能手机业务营收预测表明，该公司将把重点转向利润；美团网的销售额预测暗示，该公司计划大规模扩张。

**奇虎360与商务部合作 改进形象**

杀毒软件生产商奇虎360QIHU.N的媒体曝光率比相同规模的企业大得多，有时消息是正面的，有时是负面的。在这样的背景下，奇虎与中国商务部的合作看起来是该公司提升形象的努力。

奇虎称，商务部近日在部机关各单位统一安装了360企业版杀毒软件。我认为奇虎的说法有些模糊，或许公关活动的成分更大，尽管看起来确实是件大事。

360安全软件在中国非常受欢迎，主要因为免费。但是很多人没有注意到奇虎经常将杀毒软件作为后门，在用户电脑中安装很多无关或经常是用户并不想要的软件。

我还记得360大战QQ的情景。这类商业行为以及奇虎创始人周鸿祎的有争议评论令奇虎的名声褒贬不一。

近期奇虎选择进军在线搜索，去年夏天推出了360搜索。该搜索引擎迅速受到追捧，目前占有中国搜索市场约10%的份额，行业领军企业百度(BIDU.O)数年来首次受到挑战。

360搜索的迅速崛起支撑奇虎360在美上市的股票价格上涨，自去年夏天以来已经翻倍。奇虎近两年前在美上市时我就曾警告，一些有争议商业行为可能引发的法律问题或是该股票的投资者面临的最大风险之一。在近期的搜索引擎推广中，奇虎继续采取有争议的举措，引发与百度之间的口水战和其他对抗。

不过奇虎与百度的纷争看起来比之前要低调很多，或许奇虎希望投资者认为该公司是一家更为负责任的企业。综上，奇虎与商务部的合作或许是改造形象的开始，化解股价下跌的一大风险。

如果猜测正确，我当然欢迎奇虎的转型，特别是360搜索存在很大撼动百度在中国搜索市场统治地位的潜力。奇虎与商务部的合作是个好的开始，不过说服公众还需要更多类似的行动。

一句话：奇虎360与中国商务部的合作可能是奇虎改变形象的开始，奇虎计划彰显自身更多的责任感。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/程芳

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