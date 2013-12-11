《阳歌专栏》中兴尝试新营销手段 力拓高端市场

资料图片：10月12日，中兴通讯在台北的记者会上展示的智能手机Grand Memo Lite （左）和Grand S。 REUTERS/Pichi Chuang

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中兴尝试新营销手段 力拓高端市场**

我今天很高兴地看到一份来自国内智能手机制造商中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)的声明。声明称该公司为旗下高端智能手机品牌努比亚发起的互联网推广取得了成功。仔细想想，我确实要称赞中兴通讯为其智能手机造势而采取的新方法。中兴智能手机虽然可靠，但口碑一般且低端。很多中国消费者称中兴、华为和联想等国内品牌手机为国产手机，意思是“中国制造”，其所暗含的意思很明显，即质量不高、缺乏想象力。中兴显然在这次的推广活动中竭力为努比亚系列手机消除这种形象。

尽管多数国内品牌在本土市场被认为乏善可陈，但小米手机却成功摆脱了国产机给大家的这种不好印象。这个后起之秀喜欢把自己当成中国的“苹果”(AAPL.O)。小米同其他品牌一样也是国内品牌，但通过一系列成功的运作，例如产品上市前的造势、饥饿营销、利用年轻消费者更喜欢的网络渠道等等，成功地将自己打造成一种很“酷”的形象。

在近期通过互联网销售努比亚智能机的过程中，中兴通讯看似在效仿小米手机的策略。中兴通讯一年前颇为高调地推出了努比亚品牌，但此后便嫌少听到有关该品牌的进展。当时我是这样评论的，如果中兴希望在竞争异常激烈的智能手机市场占得一席之地，这种行动是必须的，因为仅靠出售低端智能机是很难存活下去的。

现如今，中兴通讯声称其近期对努比亚的互联网推广十分成功，称自11月26日在京东预售以来，预约总数已经超过250万部。中兴甚至在声明中提到小米，称此前记录有小米手机保持。中兴推出的两款努比亚手机其售价分别为1499元和1999元，与小米的主流手机价格相近，但高于小米近期推出的低端红米手机，红米手机的售价仅为799元。中兴通讯称希望努比亚手机成为真正的“互联网手机”，显然是希望效仿小米的在线销售模式。

那么，我如何看待努比亚的新推广策略和品牌战略呢？我必须承认，这次推广看起来很明智，不过推广手段肯定不是独创。京东商城是中国国内领先的电商企业之一，肯定拥有大批年轻、爱上网的消费者群体，而这正是努比亚希望定位的目标群体。目前努比亚对于中国消费者还是个陌生的名字，大家还不会把它与国产手机联系起来。

我会密切留意努比亚手机在中国的发展，以及它是否会吸引年轻时尚的消费者。我对中兴通讯有个建议：如果可能，在有关努比亚的新闻报道和其他营销材料中不要提及中兴通讯的名字。把两者联系起来只会让大家给努比亚贴上国产的标签，从而造成其“早夭”。

一句话：中兴通讯计划将其努比亚手机打造成高端品牌，针对年轻消费者，这看起来很明智，但中兴应让该品牌与公司其他手机保持距离。

**易居中国加入可转债发行热潮**

中国第二大线上房地产服务提供商易居中国EJ.N似乎羡慕行业龙头搜房网(SFUN.N)，因此计划通过可转债进行大规模融资。一些在美上市的中国科技企业发现投资者对可转债非常感兴趣，因此发行了一系列可转债。与近期赴美上市企业的融资额相比，这些可转债的规模要大得多。

发行可转债企业的股价往往大幅上涨，易居中国自然也不例外。在宣布发行1.8亿美元五年期可转债后，该公司的美国存托股份（ADS）大涨了11%。瑞士信贷将全额包销，如果需求强劲，有权再购买2,000万美元的可转债。包括转股价在内的条款都还没有确定。

上周，搜房网发行了3.5亿美元可转债，转股价较发债前的收盘价溢价40%。搜房网原计划发行2.5亿美元可转债，但由于需求强劲，将发行规模增加到了3.5亿美元。

过去几个月里发行可转债的企业包括：新浪(SINA.O) 7亿美元、网秦(NQ.N)1.72亿美元、携程网(CTRP.O) 7亿美元和奇虎360QIHU.N6亿美元。百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)在更早的时候分别发行了15亿美元和6亿美元可转债。过去一年里，这些企业一共通过可转债融资近50亿美元。

最近几次可转债发行中，发行方最终筹集的资金都高于最初宣布的规模，可见市场需求强劲。我猜测易居中国也会迎来强劲需求，最终可能融资2.5亿美元左右。

在海外上市的中国企业爆发的财务丑闻导致2011年和2012年投资者人气低迷，今年才开始缓慢好转。此前投资者欢迎几乎所有中国企业，现在则非常挑剔。

可转债的发行显示投资者喜欢龙头企业，发债的几乎都是这样的企业。这些企业偿还债务的风险很低，如果债券期限内股价大幅上涨，可转债可能带来巨大回报。下周可能再有一两宗可转债发行，因为可转债的发行通常比上市更加容易和迅速。我认为投资者押注这些可转债是明智的，如果未来几年龙头企业的股价继续稳步上涨，他们可能获得不错的收益。

一句话：易居中国可能将可转债发行规模增至2.5亿美元左右，下周可能再有一两宗类似的可转债发行。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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