《阳歌专栏》光明入股Tnuva：前路坎坷？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**光明入股Tnuva：前路坎坷？**

光明食品入股以色列食品公司Tnuva的传言浮现8个多月后，双方终于达成协议，光明将控股Tnuva。规模如此大的协议耗时这么久倒并不特别令人意外，这样的战略性举措对寻求提升内部管理和国际触角的光明来说是正面进展。但我认为非常关注安全的以色列不会批准该控股并购，不会让国内一家大型食品企业的控制权落入中国之手。

报导称，光明将从私募股权企业Apax手中收购Tnuva的56%股份。消息人士指出，协议给Tnuva的估值约为25亿美元，暗示光明将支付约14亿美元。

并购传言去年9月浮出水面，最新消息暗示协议仍是初步的。Tnuva去年营收约为20亿美元。2012年，光明斥资约10亿美元收购了英国早餐食品生产商Weetabix的60%股份。

光明过去两年里进行了多宗大规模全球并购，不光为扩大国际触角，也想将海外食品管理技能带回国内。大多数并购中，光明不干涉标的企业的运营，维持原有的管理团队。这种策略既实际，又符合政治，能够缓解当地对外资接管敏感的食品行业主要资产的担忧。

光明入股Tnuva的监管批准之路可能崎岖。一些以色列议员已经对光明最新的收购计划发出指责，称让如此大规模的食品生产商控制权落入中国人之手是愚蠢的，更加希望Tnuva在股票市场上市。

去年双汇收购美国猪肉生产商Smithfield也遭遇了类似的监管审查。一些美国议员也对并购发出指责，美国国会进行审查后最终批准了并购。

Smithfield案例有什么借鉴意义呢？一些人可能会说，批准双汇收购Smithfield彰显了美国对公平贸易的承诺，也是承认Smithfield处于困境，需要富裕买家重振该公司。光明收购Tnuva在一些方面与双汇收购Smithfield有些相似之处，私募股权企业2008年控股该公司，Tnuva可能表现不佳。

那些认为美国对国家安全高度敏感的人应该看看以色列，这个国家因为战事繁多，对这个问题更加敏感。虽然中国显然不是以色列的敌人，但我仍认为以色列领导人不会让如此重要的食品生产商控制权落入中国之手。我觉得以色列会愿意让光明入股Tnuva，但不能控股，最终协议可能会是这样。

一句话：光明食品最终可能入股以色列食品企业Tnuva，而非控股，以此换得获得监管部门的批准。

**中国当局对外企掀起整治新风暴**

媒体报导称，中国将推出网络安全审查制度，规定关系国家安全和公共利益的系统使用的重要信息技术产品和服务，应通过网络安全审查。此外，还有报导称瑞士罗氏制药ROG.VX杭州办事处遭到工商部门调查，这可能引发更多针对该公司的腐败调查举动。这两起相对孤立的举动显示，中国当局针对外资科技和医药企业的整治行动正在成为趋势。

鉴于任何国家都应当对涉及此类安全威胁和腐败行为的问题保持警惕，因此单个来看，上述两则消息都不值得大惊小怪。但从近期的另一种发展趋势看，这些举动就让人有些担心，其预示一波针对外企的整治行动又将来临。一年前，中国曾发起过一波类似行动，一个西方商业团体为此采取罕见举动：致函抗议。

先来看看关于网络安全审查的消息。媒体报导称，据中国国家互联网信息办公室（简称：国信办）表示，中国即将推出网络安全审查制度。该项制度规定，关系国家安全和公共利益的系统使用的重要信息技术产品和服务，应通过网络安全审查。报导援引的消息来源是一位参与相关讨论的政府官员。鉴于中国的许多尖端IT产品都依赖外国供应商，此举看起来并非完全不合理。

就在一周前，中央政府采购网下发“关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知”，要求所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。去年，思科(CSCO.O)因安全原因遭到类似审查，高通(QCOM.O)则因反垄断原因也受到过类似审查。

以上事件发生的大背景是斯诺登曝光美国政府监控丑闻。科技观察人士应当记得，由于安全原因，中国通讯设备企业华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)的产品在美国遭到禁售。

再来看看罗氏杭州办事处遭工商部门调查的消息。罗氏证实其杭州办事处受到工商部门光顾，并且发表声明称正在配合调查。而就在一周前，葛兰素史克的一些高层因涉嫌对医生、医院及其他医务人员行贿而受到指控。中国相关机构针对葛兰素史克的调查始于去年夏季，当时媒体报导称还有其他一些外资医药企业也存在类似做法，当中包括诺华和赛诺菲。

鉴于针对科技企业的举措更多聚焦在安全和反垄断问题，而医药企业主要面对的则是腐败问题，因此我对这两件事有直接关系持怀疑态度。但把两件事放在一起看，再结合针对微软和葛兰素史克的举动，似乎可以看出中国当局针对外企的整治行动再次开始升温。如果真是这样，未来几个月就还会出现更多类似活动，届时会有多个行业受波及，这意味着今年夏季大型外企不仅要面对暴风骤雨，而且持续时间还会很漫长。

一句话：中国当局针对外资科技和医药企业的新举动表明，今年夏季将会出现一波新的、聚焦安全和腐败问题的整治行动。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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