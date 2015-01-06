《阳歌专栏》银联迎接国内竞争 积极进行海外扩张

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
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**银联迎接国内竞争 积极进行海外扩张**
一句话：银联未来三年面临新的竞争，国内市场份额或将徘徊不前甚至开始下降，但可能加快海外扩张的脚步。
今年可能是银联主导的中国金融结算服务的开创性年份。金融结算服务为银行和企业进行电子转账、为信用卡与借记卡支付以及跨行ATM取款等金融活动提供支持。
过去10年，银联主导了国内结算服务，但今年其国家给予的垄断地位将正式结束。中国将遵守世界贸易组织根据万事达卡(MA.N)和Visa(V.N)的申诉做出的裁决，阿里巴巴(BABA.N)旗下的金融部门进军该领域，而其他国内竞争企业也将对银联构成挑战。
银联正在推进大规模全球扩张，为越来越多的海外中国企业和游客提供服务，未来几年料将加大扩张步伐。
银联成立于2002年，是政府推进银行和企业金融联系的措施之一。我曾预测银联会上市，利用对金融股的投资需求，为扩张筹集资金。中国很多银行都是银联的股东。
我见过银联的一些官员，听说银联似乎从来没有公开谈论过上市。但这并不意味着银联没有上市计划，不过似乎筹集资金不是银联目前的重点，该公司专注于国内外的竞争。
银联在国内市场面临国内外企业的竞争。Visa和万事达卡等多年来一直抱怨被拒于中国市场之外，他们终于获准进入中国市场，料于今年晚些时候推出中国国内结算服务。
银联目前可能不必过于担忧，因为中国法律将限定外企在未来三年里只能提供非人民币服务，到2018年左右才能够提供人民币服务。这应能让银联获得足够多的时间采取行动，在真正的竞争开始时保护其市场地位。
来自民间的竞争目前似乎主要是阿里巴巴，但如果中国政府放手，腾讯(0700.HK)和京东(JD.O)等企业可能会看到市场机会。坦白说，这样的竞争正是市场需要的，虽然一定程度的监管也是必要的，以确保情况不会过于混乱。
Visa和万事达卡可能密切关注银联的国际扩张。目前有148个国家接受银联卡，银联卡在海外发行了3,300万张。当我看到银联是韩国最大海外信用卡发行商的报导是不免有些吃惊，银联在中国企业和游客较多的市场的扩张非常迅速。
未来几年将是银联的转型之年，该公司将在国内外面临前所未有的挑战，同时也将试图挑战万事达卡和Visa目前的主导地位。我估计银联母公司或旗下公司未来三年内可能上市，或许是在香港，以提升全球形象，为国际扩张筹集资金。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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